 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.11.2020
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
14:39  Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00  Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55  "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм

12:41  COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39  Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36  Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34  В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32  "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30  Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59  Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56  Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53  Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12  Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
07:10  За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube, - Герман Садулаев
06:24  Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов
06:20  В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
05:46  Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post
05:43  Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов
05:41  Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:30  Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
00:31  США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин
00:29  В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев
00:18  Миллион и "червонец": во Франции начался суд над Николя Саркози
00:16  Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие
Четверг, 26.11.2020
22:10  Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
21:51  Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:42  Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и "Центерра" на Кумторе
21:07  Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк
21:02  Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
20:59  Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:49  Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок
19:35  Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина
19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
19:18  Встречайте: президент Джобама, - The Spectator
19:07  В "европейском Гуантанамо" подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ, - The Times
19:05  Разгулявшаяся демократия. Как развивается конфликт Жапарова и Текебаева, - "ВечБишкек"
19:03  Турция заселяет Карабах, или Как один народ заменяют другим, - В.Прохватилов
17:00  Россия на казахстанском полигоне Сары-Шаган успешно испытала новую супер-противоракету
16:49  Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы, - А.Маслов
16:45  Зачем Узбекистану центральноазиатская и евразийская интеграции? - Б.Эргашев
16:42  Особенности партийного ребрендинга в Казахстане: "наивность политпиара", - Ж.Тулиндинова
09:57  Клан Трампа окажется за решеткой? Иванка и Джаред Кушнер внезапно занервничали, - Сандра Уорд
09:50  Байден еще ответит за ошибки Трампа, - "СП"
09:49  Киргизия для казахов: как Ленин хотел отдать Оренбург, - Д.Окунев
09:41  В новую КырКонституцию хотят внести английский как второй официальный язык. Почему не китайский?
09:36  С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы, - О.Хен
09:31  Кровавая Карабахская ничья, - К.Сивков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
16:35 27.11.2020

27 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Райымбек Матраимов перечислил 661,2 миллиона сомов

На 27 ноября 2020 года экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил 661,2 миллиона сомов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве финансов.

По его данным, всего на депозитный счет, куда поступают средства на поддержку бюджета за этот год (в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств), зачислено 667,9 миллиона сомов. Основную часть средств перечислил Райымбек Матраимов, еще 6,7 миллиона - добровольные денежные средства физических лиц.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен до конца ноября текущего года.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606484100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  