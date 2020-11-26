Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин

17:41 27.11.2020 Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона



Создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с участием КНР демонстрирует важные глобальные сдвиги. Это наталкивается на сопротивление США, которые продолжат антикитайский курс.



Взаимное притяжение



Оторопь и раздражение - так в двух словах можно описать реакцию западных политических кругов на появление Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - соглашения стран Восточной и Юго-Восточной Азии о зоне свободной торговли. Причина растерянности лежит на поверхности. Все последние годы мир наблюдал за обратными тенденциями. Усиление протекционизма расшатывало старые и казавшиеся крепкими союзы, не говоря уже о создании новых. Этот процесс затронул Азиатско-Тихоокеанский регион, где центробежные силы ускорило внешнее вмешательство.



Экономическое развитие стран региона давно ставило вопрос об их сближении. Однако этому препятствовали США, опасаясь, что центром объединения, вне зависимости от его состава, будет Китай. Вот почему начавшиеся еще в 2012 году переговоры о создании ВРЭП шли очень натужно. Провоцируемые Вашингтоном конфликты вокруг Южно-Китайского моря и архипелага Сенкаку, разорванные при очевидном внешнем давлении крупные контракты КНР с Малайзией, Индонезией и Австралией не способствовали согласию. А после выхода из переговоров Индии злопыхатели не скрывали удовлетворения, предсказывая срыв всего диалога.



Однако 15 ноября произошло обратное. В режиме видеоконференции соглашение подписали представители пятнадцати стран. Внимания заслуживает не только число участников, но и качественный состав. Помимо Китая, к ВРЭП присоединились все десять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также крупные экономики, считающиеся сателлитами Вашингтона: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. В совокупности они объединяют почти треть мирового населения и производства, причем соглашение открыто для других стран.



Как отмечается в совместном заявлении, событие "демонстрирует… твердую приверженность поддержке экономического восстановления путем создания рабочих мест и открытой, инклюзивной торговли и инвестиций на основе правил". Предусматривается постепенная отмена большинства импортных тарифов, установление единых правил торговли, электронной коммерции и интеллектуальной собственности. Что, в свою очередь, способствует формированию общих производственно-сбытовых цепочек.



Преувеличивать значение события, вслед за некоторыми комментаторами говоря о создании "азиатского союза" по образу и подобию ЕС, конечно, не стоит. Во-первых, договор является достаточно "сырым", обходя стороной такие вопросы, как единые трудовые стандарты и движение рабочей силы. Не создан общий механизм разрешения споров. Во-вторых, покрыто туманом время вступления договора в силу. Для этого его должны ратифицировать все страны. А учитывая неоднородность участников, никуда не девшиеся противоречия и неизбежность внешнего давления, ожидать быстрого завершения этого процесса не стоит. Но даже в случае ратификации барьеры не рухнут автоматически, а будут сниматься в течение 20 лет. Ряд защитных пошлин и вовсе не подлежит отмене. Например, Япония настояла на сохранении высоких тарифов на ряд сельхозпродуктов для защиты собственных производителей.



Две тенденции



Все изъяны, впрочем, не отменяют важности интеграции. Это вынуждены признать на Западе. Журнал "Экономист" отмечает, что ВРЭП сделало первые шаги в области гармонизации существующих торговых правил в АСЕАН и в их распространении на новые страны. В связи с этим издание называет договор победой Китая и поражением США и Индии.



Не скрывают тревоги и в Вашингтоне. Джозеф Байден, которому в январе, судя по всему, предстоит стать хозяином Белого дома, заявил, что США ни при каких обстоятельствах не поддержат объединение. По его словам, правила мировой торговли должны писать "демократические страны", а не Китай. Подробный план действий в отношении ВРЭП, добавил политик, уже разработан и будет обнародован после инаугурации.



Судьба соглашения зависит от того, какой из двух антагонистических факторов возьмет верх. Первый - стремление стран региона к сближению с участием КНР. По итогам прошлого года АСЕАН стала крупнейшим торговым партнером Пекина, оттеснив США и Евросоюз. Рост товарооборота не остановила даже пандемия. За первые три квартала этого года он увеличился на 5 процентов - до 542 млрд долл. Китай является главным торговым партнером и всех остальных участников ВРЭП.



Окончательно склонил чашу весов в пользу соглашения коронакризис. Большинство стран региона завершат год с падением экономики. Прогнозы спада колеблются от 1,5-2 процентов для Южной Кореи и Индонезии до 9 процентов для Филиппин. В то же время Китай почти восстановился от потерь. Рост ВВП в третьем квартале составил 4,9 процента в годовом исчислении, а промышленного производства - почти 7 процентов. На фоне глобальной рецессии доля КНР в мировом экспорте выросла с 20 до 25 процентов. Это позволило не только досрочно добиться искоренения в стране крайней бедности, но и преодолеть психологически важный рубеж - среднедушевой показатель ВВП в 10 тыс. долл., приблизившись к государствам с высоким уровнем дохода.



Новые планки поставил последний пленум ЦК Компартии Китая, обсудивший проекты программ 14-й пятилетки и рассмотревший перспективы развития до 2035 года. Главными направлениями должны стать расширение внутреннего спроса и развитие обеспечивающих его отраслей, а также упор на инновации в науке и технологиях. Изменения должны окончательно превратить Китай из придатка глобальной экономики, пусть не сырьевого, а промышленного, в ее самостоятельный и высокоразвитый центр. Это вынуждены учитывать все соседи КНР.



Столь же очевидно, что Вашингтон не смирится с потерей гегемонии. Его сопротивление ВРЭП и, в целом, усилению роли Китая является вторым определяющим фактором. Несмотря на серьезные разногласия по ряду других вопросов, в отношении Пекина в США сформирован устойчивый двухпартийный консенсус. Это видно на примере доклада, представленного членами обеих фракций палаты представителей. Развитие КНР под руководством Компартии Китая названо "главной поколенческой угрозой" позициям Вашингтона в мировой экономике и политике. Больше всего авторов пугают перспективы технологического лидерства этой страны и модернизация ее вооруженных сил.



В соответствии с этими оценками госдепартамент США начал подготовку доклада "Элементы вызова со стороны Китая". Согласно утечкам в СМИ, в его основу ляжет доктрина сдерживания СССР, сформулированная в 1947 году дипломатом Джорджем Кеннаном, а сопротивление растущему могуществу КНР будет изложено в десяти задачах. Среди них активизация информационной кампании, укрепление "системы союзов", поддержание статуса американской армии как "сильнейшей в мире" и т.д.



Игра с огнем



Но антикитайская политика набирает обороты и без докладов. На новый уровень вышли провокации вокруг Тайваня. Недавно стало известно о прибытии туда группы американских морских пехотинцев, которые будут обучать тайваньских коллег. За последние недели Вашингтоном одобрены сразу несколько оружейных сделок на миллиарды долларов. Тайбэю будут проданы реактивные системы залпового огня HIMARS, авиационные крылатые ракеты SLAM-ER, оборудование для истребителей F-16, ударные беспилотники и противокорабельные ракеты "Гарпун". Обсуждается поставка подводных лодок.



В ответ Пекин ввел санкции против оборонных корпораций США. "Тот, кто играет с огнем, непременно обожжется. Мы не позволим никакой силе разделить священную территорию нашей родины", - заявило министерство обороны КНР.



Запущен новый механизм экономического сотрудничества. Его задачей провозглашено расширение инвестиций, реализация совместных проектов в энергетике и телекоммуникационной сфере. Таков фон общего курса на срыв существующего с конца 1970-х годов статус-кво, в рамках которого США признавали Тайвань частью Китая. За последнее время остров посетили делегации во главе с министром здравоохранения Алексом Азаром и заместителем госсекретаря США Кейтом Крачем.



В американском конгрессе инициировано принятие резолюции об отказе от политики "одного Китая" и о восстановлении полноценных отношений с Тайванем. "Отправим эту политику на свалку истории!" - заявил автор документа Том Тиффани. Не дожидаясь резолюции, госсекретарь США Майк Помпео назвал остров "независимым государством, а не частью Китая".



Севернее Тайваня роль антикитайского "санитарного кордона" принадлежит Японии. 12 ноября прошли телефонные переговоры премьер-министра этой страны Есихидэ Суги с Байденом, в ходе которых последний подтвердил приверженность всем соглашениям с Токио. Среди прочего, он заявил о распространении двустороннего договора о безопасности на острова Сенкаку, за которые спорят Япония и Китай. Как сообщили после этого в японском министерстве обороны, "крайне важно, что следующая американская администрация привержена обязательствам в отношении Сенкаку и намерена укреплять сдерживающую мощь нашего союза".



В Восточно-Китайском море прошли учения "Острый меч" с участием 37 тыс. японских и 9 тыс. американских военнослужащих ВМС, ВВС и сухопутных сил. А 20 ноября завершились маневры "Малабар" военно-морских сил США, Японии, Индии и Австралии. Они лишний раз доказали серьезность курса на создание военного союза. Его каркас становится все прочнее. В ходе визита главы правительства Австралии Скотта Моррисона в Токио заключено оборонное соглашение, разрешающее переброску воинских подразделений для участия в совместных учениях на территориях обеих стран. Дирижером этих процессов является Вашингтон. Как указал первый замгоссекретаря США Стивен Биган, отсутствие в регионе структур, подобных НАТО, является большим недостатком.



Давление происходит и путем вмешательства во внутренние дела Китая. Американские конгрессмены от обеих партий внесли проект резолюции, характеризующей политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как геноцид. "Это первый шаг к привлечению Китая к ответственности за его чудовищные действия, - заявил сенатор-демократ Бен Кардин. - Нарушения прав человека требуют решительного ответа".



Заявляя о преследовании мусульманского населения, американские власти старательно умалчивают и о снижении в регионе крайней бедности с 20 процентов до нуля всего за восемь лет, и о борьбе с терроризмом, вынуждающей Пекин применять превентивные меры. Мало того, они делают все для срыва этих усилий. В ноябре госдепартамент США исключил Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)* из списка террористических организаций на том основании, что нет "заслуживающих доверия свидетельств ее существования". О двух сотнях терактов на территории КНР, участии боевиков ИДВТ в боевых действиях в Сирии и базах подготовки в Афганистане и Пакистане в Вашингтоне чудесным образом забыли.



Аналогичным атакам подвергается политика КНР в других регионах. Помощник госсекретаря США Роберт Дестро назначен специальным координатором по вопросам Тибета и, как сообщается, будет защищать религиозную, культурную и языковую идентичность его жителей. Что касается Гонконга, главы МИД США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии приняли совместное заявление, обвиняющее Пекин в "нарушении международных обязательств". Поводом послужило отстранение четырех депутатов законодательного совета автономии за призывы к независимости и иностранному вмешательству.



Наконец, американские власти пытаются помешать экономическому и технологическому развитию Китая. Среди последних шагов США - запрет инвестиций в китайские компании, подозреваемые в связях с вооруженными силами КНР, а также требование к представительствам китайских компаний раскрывать всю финансовую отчетность под угрозой запрета доступа к американским биржам.



Нет сомнений, что новая администрация сделает все возможное для срыва ВРЭП. Для этого может быть реанимирован проект Транстихоокеанского партнерства - торгового соглашения без участия Пекина. Как мифический бог Крон, США пожирают тех, кто может покуситься на их могущество. Но часы истории отбивают последние минуты их непререкаемой гегемонии.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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