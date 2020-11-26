 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:43 27.11.2020

Эксперты спрогнозировали, какая из республик СНГ может сблизиться с Турцией в ближайшее время и кого рассчитывает втянуть в свою орбиту Анкара.

На фоне визитов турецкого министра обороны в Казахстан и Узбекистан в прессу попала информация о поставках боеприпасов и вооружений советского образца в Анкару. Хотя в Казахстане впоследствии и опровергли эти сообщения, в местной прессе появились публикации, которые поддерживают идеи военного союза с Турцией и США.

Эксперты считают, что после закрепления в Закавказье турки не ограничатся обменом инструкторами и обучением кадров армий некоторых республик СНГ. Известно, что ежегодно в Турции проходит подготовку минимум 200 казахских офицеров. "Анкара будет настаивать на создании на территории Казахстана и Узбекистана военных баз, гостями которых затем могут стать боевики-исламисты из Сирии и Ливии", - считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

- Анкара получила возможность активно действовать на постсоветском пространстве после введения войск в Азербайджан, теперь стоит ожидать активизации спецслужб Турции на территории России. Я думаю, что в качестве мягкой силы начнется "поиск слабых мест у национальных элит" в тюркоязычных республиках России. Одновременно может быть развернута пропагандистская работа, связанная с темами общности, происхождения и религиозных корней, - сказал Манойло.

Однако профессор сомневается в нынешних экономических возможностях Турции. Для того чтобы потянуть проект, подобный Великому Турану, Эрдогану нужно что-то предложить другим тюркоязычным странам. Например, инвестиции или экономические преференции. Ничего подобного нынешняя Турция дать не может: сейчас страну раскачивает колоссальный кризис и инфляция лиры, которая бьет рекорды по падению.

К тому же элиты республик СНГ пока отпугивает агрессивная политика Турции. "Многие турецкие чиновники открыто говорят о том, что их целью является включение в состав Турции тюркских государств Центральной Азии и Южного Кавказа", - объясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. И ничего, кроме идеи, неосултан предложить не может.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев напоминает, что идея Великого Турана - детище оппозиционного турецкого философа Фетхуллаха Гюлена, который предпочтительным считает использование мягкой силы. Однако Эрдоган, в прошлом друг и поклонник Гюлена, является сторонником более агрессивных методов.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что Турция будет формировать бандподполья в республиках. "Уже есть свидетельства, что турецкие эмиссары начинают действовать открыто в Ферганской долине Узбекистана, они замечены в Киргизии", - напомнил он.

- В территориальном смысле следующими "жертвами" турецкой агрессии, очевидно, станут Армения и Грузия. В Армении продолжится эскалация боевых действий и могут быть реализованы попытки провокаций со стороны наемников в отношении российских миротворцев. Затем возможны локальные беспорядки на территории Грузии. В Батуми уже сейчас сформирована достаточно сильная турецкая диаспора, которая может поддержать любые начинания своего лидера, - отметил Федоров.

Экспансию Анкары в республики Средней Азии эксперт относит ко второму этапу при условии ослабления России в краткосрочном прогнозе на ближайшие 10–15 лет.

Война в Карабахе и закрепление в Закавказье Турции было согласованным с НАТО военно-политическим решением, которое не требовало значительных экономических вливаний, полагает Андрей Манойло. Вероятно, решение о начале военных действий было положительно встречено и традиционным патроном Турции - Великобританией.

- У Эрдогана и Ричарда Мура, главы английской разведки МИ-6, личные дружеские отношения, которые сложились еще во время посольской работы Мура в Турции. Напомню, что накануне событий в Карабахе Эрдоган встречался с ним, как, впрочем, и азербайджанские деятели. Англичане всегда стремились использовать соседние страны, натравливая их друг на друга, чтобы реализовать свои геополитические интересы, - сказал Олег Матвейчев.

Он добавил, что ресурсы Турции сейчас истощены. Во-первых, рухнул туризм, который составляет 15% турецкой экономики. Во-вторых, огромные расходы приносят военные авантюры Эрдогана в Ливии, Сирии и Азербайджане. Все это подрывает экономику, а половина страны ненавидит своего президента, растут сепаратистские настроения курдов, которые готовы в любой момент заявить о независимости. Поэтому реализация идеи Великого Турана в ближайшие годы, вероятно, будет отложена, но отнюдь не снята с повестки дня. Она обладает потенциалом и готовым смысловым концептом, который разные силы всегда могут использовать как таран против России.

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Никита Юрченко

Источник - life.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606488180
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