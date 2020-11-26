Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади

18:10 27.11.2020

Минобороны Ирана назвало терактом убийство ведущего физика

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Министерство обороны Ирана заявило, что убийство одного из ведущих иранских физиков-ядерщиков Мохсена Фахризаде-Махабади, являвшегося одним из основателей программы по созданию ядерного оружия Ирана, является терактом.



"Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций министерства обороны", - отмечается в заявлении.



В Минобороны отметили, что Фахризаде получил серьезное ранение в ходе столкновения с террористами и позже скончался в больнице.