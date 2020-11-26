Как и почему развалилась оборона Нагорного Карабаха

00:25 28.11.2020 Армянский мобилизационный план потерпел фиаско



Алексей Михайлович Рамм

военный эксперт



Азербайджанские подразделения вышли в район города Физули 9 октября. Спустя несколько дней этот населенный пункт был оставлен армянскими военными. На этот момент ситуация для вооруженных сил самопровозглашенного Нагорного Карабаха стала критической.



Части и подразделения НКР надежно удерживали линию фронта на севере и в центре. Правда, после атак в первые дни операции азербайджанские военные особо и не стремились переходить в наступление и прорывать оборону. Главной задачей для Баку было удержать как можно больше армянских мобильных частей и подразделений на этих направлениях. Стороны ежедневно обменивались артиллерийскими ударами, а также проводили локальные атаки на оборонительные позиции.



Азербайджанские военные с поставленной задачей справились. Угрозы возможных прорывов обороны заставили армянское командование удерживать на центральном участке линии фронта несколько мотострелковых и танковых рот-батальонов.



Неудачный перелом



К моменту начала боев под Физули армянское командование уже начало осуществлять план, целью которого было остановить продвижение азербайджанских войск вглубь республики. Замысел был прост: в бой вводились неполный мотострелковый полк, один танковый и два недоукомплектованных мотострелковых батальона при поддержке нескольких артиллерийских и реактивных дивизионов. Армянские мотострелки и танкисты должны были выиграть время.



Еще недавно считалось, что Нагорный Карабах построил развитые оборонительные позиции только на линии фронта. Но это оказалось далеко не так. После того как бои были закончены, Азербайджан частично отменил цензуру, а также снял запрет на публикацию информации в интернете. Армянские должностные лица также начали активно обнародовать сведения о ходе боев. Поэтому появилась реальная возможность оценить подготовку Нагорного Карабаха к обороне от азербайджанского наступления



На юге страны вооруженные силы НКР располагали достаточно большим количеством укрепленных позиций и даже полноценными районами обороны с долговременными огневыми точками и укрытиями. Подавляющее большинство этих объектов было построено еще в годы первой войны и модернизировано сразу после ее окончания. Правда, в последующем только в части укреплений находились небольшие гарнизоны (до роты). А остальные были законсервированы – фактически брошены.



Оборонительные позиции прикрывали подходы ко всем крупным населенным пунктам, начиная от Физули, заканчивая Шуши и Степанакертом. Также укрепленные районы блокировали доступ к Лачинскому коридору. Поддерживать этот "оборонительный пояс" должны были не менее шести артиллерийских полков.



Сразу после начала боевых действий в Нагорном Карабахе была объявлена мобилизация, начался приток добровольцев. Из призванных граждан и волонтеров шло развертывание "пулеметно-артиллерийских" рот и батальонов, а также батарей и дивизионов ствольной и реактивной артиллерии. Главной задачей мобилизованных подразделений было занять второй "оборонительный пояс".



На момент начала боев за Физули мобилизация продолжалась уже две недели. Но несмотря на такой продолжительный срок, резервных "пулеметно-артиллерийских" подразделений едва хватило чтобы частично занять укрепленные позиции в районе Физули и Лачинского коридора.



Крах планов мобилизации



Важным элементом обороны Нагорного Карабаха была своевременная и полная мобилизация. В мирное время бедная и малочисленная НКР не располагала ресурсами держать под ружьем столько граждан, чтобы были заняты все укрепленные районы и рубежи обороны. Поэтому в составе вооруженных сил республики числилось большое количество частей и подразделений сокращенного состава. Пока бои шли на границе, они должны были быть укомплектованы резервистами и техникой, а затем выдвинуться на позиции. Можно предположить, что на это отводилось не более трех суток.



Но сейчас уже можно утверждать: все мобилизационные планы были сорваны. По словам бывшего главы Генерального штаба Вооруженных сил Армении и бывшего министра обороны НКР Мовсеса Акопяна, уже на третьи сутки Никол Пашинян остановил все мобилизационные мероприятия. На тот момент их выполнение на территории Армении составляло 25%, а в Нагорном Карабахе – 78%. Понятно желание бывшего высокопоставленного армянского военного списать все неудачи на необоснованные политические решения главы государства.



В настоящее время в социальных сетях публикуется большое количество воспоминаний армянских добровольцев – участников боев в Нагорном Карабахе. Их анализ показывает, что позиции под Степанакертом и Шуши обороняли не полноценные отмобилизованные части и подразделения, а некие добровольческие формирования. Причем у последних не хватало средств связи и наблюдения, а также тяжелого вооружения.



По словам Мовсеса Акопяна, до войны существовало секретное решение о проведении военной реформы. Судя по всему, ее целью стала оптимизация структуры вооруженных сил Нагорного Карабаха. Особенно реформа прошлась по частям и подразделениям сокращенного состава, которые должны были занимать второй "оборонительный пояс".



Угрожаемый период



Что же на самом деле привело к краху армянского мобилизационного плана? То, что происходило в вооруженных силах Нагорного Карабаха, повторяло историю российских вооруженных сил в конце 1990-х годов. Тогда финансирования на поддержание в боевой готовности частей и соединений не хватало. Поэтому многие полки, бригады и дивизии сначала превращались в части и соединения сокращенного состава, в результате они становились либо базами хранения, либо вообще "мобилизационными группами".



Армянская военная реформа – это не заслуга Никола Пашиняна. Перевод развернутых частей и подразделений начался еще до войны 2016 года. Четыре года назад в ходе столкновений азербайджанские военные смогли занять несколько армянских позиций, на которых даже не было защитников. Позже военное ведомство НКР объяснило это тем, что занять их должны были подразделения, которые разворачиваются при мобилизации.



В систему обороны Нагорного Карабаха было введено весьма спорное понятие "угрожаемый период". Это время, необходимое Баку для концентрации достаточного количества сил и средств с целью начать полномасштабную войну.



Срок угрожаемого периода прямо пропорционален возможностям разведки: чем быстрее вскрыта концентрация войск, тем быстрее начнется подготовка. Если государство уверено в своих разведывательных структурах, оно может переформировать большинство своих частей и подразделений в кадрированные или сокращенного состава. Такая реформа положительно скажется на экономике за счет сокращения расходов на содержание кадровых военнослужащих, обслуживание техники и проведение учений.



Понятие "угрожаемый период" было в Советской армии, а до недавнего времени и в Вооруженных силах РФ. СССР не мог держать развернутой многомиллионную армию, а у РФ в 1990-х годах была слишком тяжелая экономическая ситуация. Но при этом и Советский Союз, и Российская Федерация располагали и располагают уникальными возможностями в области ведения разведки.



Армянское военно-политическое руководство исходило из того, что возможности национальных разведывательных служб также позволяют выявить масштабную концентрацию войск. При этом разведчики смогут распознать ситуацию, когда речь идет о подготовке короткой операции, аналогичной боям 2016 года, или когда Азербайджан действительно начнет подготовку к полномасштабным боям. На чем базировалась такая уверенность, сказать сложно. Степанакерт и Ереван вряд ли могли рассчитывать на вербовку агентов среди жителей приграничных азербайджанских районов. Также армянская сторона не располагает современными средствами радиотехнической разведки, не говоря уж о воздушных и космических платформах, поэтому азербайджанские военные смогли эффективно скрыть свои перемещения. Для операции Азербайджаном были стянуты части и подразделения со всей страны. В бой пошел даже 4-й армейский корпус, который был переброшен из-под Баку. В результате армянские вооруженные силы не получили никакого "угрожаемого периода", поэтому не было никакой скрытой мобилизации и выдвижения на позиции. План обороны Нагорного Карабаха начал рушиться как карточный домик с первых же выстрелов.



Куда делись резервисты



Понятно, что Азербайджан смог скрытно провести концентрацию войск. В то же время его наступление шло достаточно медленно. К Физули азербайджанские военные подошли только спустя две недели, поэтому у Степанакерта и Еревана было достаточно времени, чтобы выполнить все мобилизационные планы. Но этого не случилось.



При упоминании мобилизации вспоминается Первая и Вторая мировые войны, когда в войска годами призывались граждане, достигшие определенного возраста. Но в современных выскотехнологичных войнах и вооруженных конфликтах мобилизационное развертывание проходит не так. За считаные дни за счет резервистов доукомплектовываются уже развернутые части и соединения, а также развертываются полки, батальоны и дивизии сокращенного состава. Позже начинается процесс развертывания уже кадрированных частей и соединений. Успех мобилизации зависит от работы военных комиссариатов и структур, им аналогичных. Надо постоянно вести учет граждан, которые будут призываться. Также необходимы планы по перевозке резервистов до сборных пунктов, а оттуда – в воинские части. Требуется четкая и синхронная работа отделов кадров гражданских предприятий и учреждений и военных комиссариатов. В воинских частях граждан, призванных из запаса, уже должны ждать пункты, где проверят их здоровье, оденут, вооружат и распределят по отделениям, взводам, ротам и батареям. Как минимум раз в год нужно проводить полномасштабные учения по отмобилизованию отдельных частей и подразделений. При этом надо учитывать, что мобилизационные маневры очень сложные и финансово очень затратные.



Мобилизационное развертывание нужно не только для отработки системы. Граждан, призванных из запаса, надо поддерживать в форме.



С учетом размеров вооруженных сил НКР можно смело утверждать, что весь план мобилизационного разведывания был рассчитан всего на три дня. Поэтому Никол Пашинян ничего не останавливал.



С выполнением плана не справилась система мобилизационного развертывания армянских вооруженных сил. На видео захваченных воинских частей НКР хорошо видны склады с вещевым имуществом и продовольствием для резервистов, а также специальные места, где их должны принимать. Все это оказалось брошенным и невостребованным.



Приведенные бывшим министром обороны НКР Мовсесом Акопяном цифры мобилизационного разведывания говорят о том, что вся система была не готова к началу полномасштабной войны. Так, Акопян говорит о 1,5 тыс. дезертиров. Скорее всего речь идет не о тех, кто сбежал с поля боя. Это граждане, которые не прибыли по повестке при мобилизации. И причины тут могут быть разные.



Может, действительно кто-то из армянских резервистов струсил. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что военные не уточняли данные о гражданах. Поэтому, когда поступил приказ, оказалось, что многие резервисты переехали в другие места, сменилось их место работы и т.д. Также часть из 1,5 тыс. "дезертиров" попала в другие места службы, где к их встрече были не готовы. В этой ситуации решение премьер-министра Армении о приостановлении мобилизации и привлечении добровольцев выглядит вполне обоснованным. Источник - НГ

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