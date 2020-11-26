Крестовый поход Макрона: Зачем во Франции начали войну с мусульманской общиной

00:27 28.11.2020

Конфликт ценностей рискует перерасти в гражданскую войну



Андрей Иванов



Эпидемия COVID-19 стала серьезным испытанием для многих государств. Но в некоторых странах ситуация усугубляется тем, что власти сосредоточили внимание не на реальных экономических проблемах, а на усиление противоречий в обществе. Примером такого поведения может служить современная политика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении мусульман страны.



Макрон и министр МВД Франции Жеральд Дерманен разработали амбициозный план по полному перевоспитанию мусульманской общины страны. По мнению авторов проекта, мусульмане должны в течение всего двух недель выполнить целый ряд требований. Например, прекратить домашнее обучение детей, признать законы республики выше шариата, а также коренным образом изменить свое отношение к критике ислама. Помимо этого мусульманские организации не должны получать финансирование из других стран.



Таким образом Макрон и его команда решили ответить на ряд недавних трагических случаев. Напомним, 16 октября 18-летний уроженец Чечни Абдулах Анзоров подкараулил и убил в Париже преподавателя колледжа Самюэля Пати. Преступнику не понравилось, что преподаватель демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.



Через 13 дней в церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце выходец из Туниса Ибрагим аль-Ауисауи устроил резню. В результате три прихожанина погибли, причем у двоих было перерезано горло.



Чтобы предотвратить повторение подобных случаев, Макрон решил оказать давление на всю мусульманскую общину Франции. И в мире говорят, что президент начал чуть ли не "крестовый поход". Министр Пакистана по правам человека Ширин Мазари даже сравнила политику Макрона с действиями нацистов по отношению к евреям.



Французский политолог Ксавье Моро считает, что меры французского государства не будут эффективными и могут только ослабить страну:



- План Макрона совершенно нереален. Во Франции есть районы, куда в принципе не заходят полицейские и пожарные. Я не представляю, как он может приказать что-то делать живущим там людям.



Надо понимать, что корень проблем лежит вовсе не в области ислама и какой-либо религии. Проблема в миграционной политике. За последние 40 лет государство привезло во Францию миллионы мигрантов. По некоторым оценкам, в стране сейчас до 15 миллионов мигрантов, но точной цифры никто даже не знает.



И вот мы видим, что Макрон пытается проблемы с миграцией представить как некую борьбу с исламом. То есть он говорит обществу, что как раз с миграцией проблем нет, а есть религиозные проблемы. На мой взгляд, это большой обман.



Макрон представляет дело так, что есть какое-то противостояние мусульман и католиков. Но у него просто не хватит сил внедрить эту идею в обществе.



"СП": - Некоторые наблюдатели говорят, что Макрон чуть ли не начал культурную войну с исламским миром и настроен очень радикально.



- Макрон действительно настроен радикально. Он пытается устроить наступление атеистической идеологии на исламскую культуру.



Но не стоит забывать, что поведение Макрона укладывается во французскую историческую традицию. Первые консервативные партии во Франции появились еще в 1792 году, сразу после Французской революции. Тогда к власти пришли радикалы, которые захотели полностью убрать религию из жизни общества. И для этого применялось насилие, были убиты сотни тысяч человек, фактически была гражданская война. И уже после этого восторжествовала республика, были приняты специальные законы против католиков.



И получается, что до сих пор эта политика продолжается. Государство продолжает борьбу с католиками. Но католики сегодня не способны сопротивляться, они адаптировалиссь к политике. А вот для мусульман политика Макрона это шок, они будут сопротивляться. Чтобы осуществить задуманное, Макрону придется применить жесткую силу, которой у него нет.



Но приходится признать, что сейчас во Франции идет война между атеизмом и исламом. Причем эту войну начал атеизм.



"СП": - К каким последствиям может привести такая политика?



- Следует ожидать радикализации мусульманской общины. Каждый год во Францию приезжают около 250 тысяч мигрантов. Как их всех перевоспитать?



Мигранты едут в основном из Африки. Там живут достаточно консервативные люди, им трудно будет принять идеи о правах ЛГБТ-сообщества. Либеральная идеология французского государства просто не будет работать. Если во власти думают, что достаточно всего лишь принять закон, чтобы изменить мышление 10 миллионов мусульман, то это чистейшей воды идиотизм.



Конечно, радикализм царствует по обе стороны. Он проявляется как со стороны атеистов, так и со стороны мусульман.



"СП": - Такие внутренние противоречия скажутся на роли Франции на международной арене?



- Сейчас экономика Франции уже не столь существенна для окружающего мира, как раньше. Госдолг составляет 130% годового ВВП. Ситуация в стране достаточно тяжелая.



Во Франции очень широкие слои пролетариата, который сейчас оказался на грани выживания. Из-за пандемии коронавируса многие лишились рабочих мест, закрываются ресторанчики, загибается малый бизнес.



Получается, что современное французское общество делится на крупный бизнес, который не проиграл, и огромные массы пролетариата, которые получают мизерные зарплаты. Этих денег людям хватает только для выживания, но не для нормальной жизни. Роль страны на международной арене диктуется этими факторами.