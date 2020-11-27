 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.11.2020
00:33  Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
Пятница, 27.11.2020
19:06  Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04  Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов

14:39  Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00  Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55  "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
12:41  COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39  Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36  Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34  В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32  "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30  Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59  Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56  Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53  Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12  Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
07:10  За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube, - Герман Садулаев
06:24  Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов
06:20  В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
05:46  Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post
05:43  Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов
05:41  Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:30  Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
00:31  США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин
00:29  В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев
00:18  Миллион и "червонец": во Франции начался суд над Николя Саркози
00:16  Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие
Четверг, 26.11.2020
22:10  Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
21:51  Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:42  Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и "Центерра" на Кумторе
21:07  Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк
21:02  Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
20:59  Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:49  Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок
19:35  Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина
19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
19:18  Встречайте: президент Джобама, - The Spectator
19:07  В "европейском Гуантанамо" подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ, - The Times
19:05  Разгулявшаяся демократия. Как развивается конфликт Жапарова и Текебаева, - "ВечБишкек"
19:03  Турция заселяет Карабах, или Как один народ заменяют другим, - В.Прохватилов
17:00  Россия на казахстанском полигоне Сары-Шаган успешно испытала новую супер-противоракету
16:49  Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы, - А.Маслов
16:45  Зачем Узбекистану центральноазиатская и евразийская интеграции? - Б.Эргашев
16:42  Особенности партийного ребрендинга в Казахстане: "наивность политпиара", - Ж.Тулиндинова
09:57  Клан Трампа окажется за решеткой? Иванка и Джаред Кушнер внезапно занервничали, - Сандра Уорд
09:50  Байден еще ответит за ошибки Трампа, - "СП"
09:49  Киргизия для казахов: как Ленин хотел отдать Оренбург, - Д.Окунев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
00:33 28.11.2020

Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане.
В ноябре 2020-го, спустя почти 20 лет после вторжения США и их союзников в Афганистан, впервые вскрылись факты внесудебных казней мирных афганцев. Как выяснилось, расправы устраивали военные из Австралии, которые участвовали в совместной операции сил НАТО в качестве союзников вне блока. Речь идет об элитном спецподразделении, бойцы которого убивали даже детей и зачастую с особой жестокостью. "Лента.ру" разобралась, зачем австралийские спецназовцы убивали мирных афганцев и какие последствия может иметь этот скандал.

Во времена Британской империи у Австралии была плохая репутация, поскольку на этот очень далекий от метрополии континент ссылали преступников. И пусть английская королева до сих пор считается главой государства и главнокомандующим, за 100 лет фактической независимости много что изменилось. Потомки бывших каторжников настолько преобразили страну, что правительству пришлось вводить жесткие ограничения для желающих туда переехать. При этом удаленность от мировых держав позволила Австралии в значительной мере дистанцироваться от международных конфликтов и скандалов.

Однако в ноябре репутация одного из государств Содружества вновь оказалась испорчена. Выяснилось, что австралийские спецназовцы причастны к внесудебным казням местных жителей в Афганистане. Скандал разразился после публикации доклада, подготовленного под руководством генерал-майора Вооруженных сил Австралии Пола Бреретона.

В документе приводятся доказательства 39 убийств, совершенных спецназовцами. Как выяснилось, жертвами австралийцев были не террористы, а мирные жители и предполагаемые участники радикальных группировок, которые в момент расправы не представляли угрозы военным - у них не было оружия и связи с боевыми группами. И это при том, что австралийский контингент в ту пору был вдали от передовой и в активных боевых действиях не участвовал. За все время операции в Афганистане погиб 41 военнослужащий из Австралии.

Далеко занесло
Силы специального назначения Австралии (Special Air Service Regiment, SAS - полк Особой авиационной службы) были развернуты на территории Афганистана в 2001 году. Произошло это в самом начале войны против радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и связанных с ним террористических группировок. Австралийцы вместе с подразделениями армии США, к примеру, участвовали в захвате аэропорта города Кандагар в декабре 2001-го.

Через пять лет, в сентябре 2006 года, австралийские военные были отправлены в центральную провинцию Урузган. К бойцам SAS к тому времени присоединились солдаты пехотных и мотострелковых подразделений. В Урузгане их основной задачей было оказывать содействие в восстановлении объектов инфраструктуры. Бойцы проводили так называемое агрессивное патрулирование - показывали местным жителям, что строители находятся под охраной войск международной коалиции, - а также противодействовали возможному проникновению отрядов "Талибана".

К середине 2007 года численность воинского контингента Австралии достигла 950 человек. А спустя пару лет, когда влияние талибов в Афганистане заметно возросло, Австралии пришлось нарастить свой контингент до 1550 человек. Но затем США заявили о планах закончить военную операцию к 2014 году и вывести силы международной коалиции (чего не произошло до сих пор).

Уже в декабре 2013-го австралийцы передали свою базу афганской армии, и большая часть контингента отправилась на родину. В Кандагаре и Кабуле остались около 400 бойцов спецназа, которым поставили задачу обучать афганских военнослужащих. К июню 2020-го контингент сократился до 200 человек.

"Самый позорный эпизод"
Генерал-майор Пол Бреретон никогда не принимал участия в боевых действиях. Два года он командовал 5-й бригадой австралийской армии, затем был назначен на должность начальника резервного обеспечения армии. А в 2016 году ему поручили расследовать информацию о военных преступлениях бойцов SAS в Афганистане.

Итоги расследования комиссии под его руководством были опубликованы на сайте австралийского оборонного ведомства спустя четыре года - 19 ноября 2020-го. Доклад основан на показаниях более 400 свидетелей. Их слова подтверждаются 20 тысячами документов и 25 тысячами фотографий, которые изучили специалисты. Правда, значительную часть информации в версии для общественности пришлось скрыть "по соображениям безопасности, конфиденциальности и законности".

Комиссия Бреретона выявила, что с 2009 по 2016 год 25 военнослужащих SAS участвовали в 23 эпизодах, которые характеризуются как военные преступления. От рук австралийских военных погибли 39 афганцев, чья причастность к "Талибану" не была установлена. Первые расправы произошли в 2009 году - как раз когда талибы усилили свою активность, а зона боевых действий в Афганистане расширилась. А наибольшее число убийств пришлось на 2012-2013 годы, накануне вывода контингента.

Стоит отметить, что в тот период австралийский контингент в Афганистане понес самые тяжелые потери - в 2011-2012 годах погибли 18 бойцов. В докладе указывается, что причинами, подтолкнувшими солдат на преступления, стали психологическая нагрузка и накопившийся стресс из-за того, что направленные в Афганистан подразделения слишком долго не сменялись.

Указывается, что спецназовцы, участвовавшие в убийствах, относятся к числу лучших бойцов. Некоторые из них, кстати, до сих пор продолжают службу в армии. Свои действия солдаты скрывали либо оправдывали тем, что убитые якобы двигались на позиции, чтобы обстрелять их.

Бегство стало смертным приговором даже для женщин и детей, а действия убитых трактовались как тактическое маневрирование на огневую позицию

Из доклада комиссии Бреретона
Убитым мирным афганцам спецназовцы обычно подбрасывали оружие, незаконно хранившееся на базе австралийцев. Это было нужно для фотоотчетов, которые оправдывали бы стрельбу на поражение. В докладе предполагается, что подбрасывать оружие убитым военнослужащие SAS начали задолго до убийств мирных жителей: застреленные в ходе боев талибы часто оказывались безоружными, потому что повстанцы не имеют обыкновения оставлять на поле боя столь ценные вещи.

В документе описывается и "возможно, самый позорный эпизод в военной истории Австралии". Он произошел в 2012 году. Во время патрулирования солдаты остановили двух мальчиков 14 лет, которых заподозрили в связях с талибами. Их обыскали, ничего подозрительного не нашли. Несмотря на это, военные перерезали горло обоим подросткам. Трупы упаковали в мешки и выбросили в ближайшую реку.

Значительное внимание в документе уделяется проведению "крещения" новоприбывших в Афганистан бойцов спецподразделения. Они обязательно должны были совершить убийство, и для этого не требовалось ждать боя
Чтобы "пустить первую кровь" (на английском используется термин blooding), старослужащие просто похищали или задерживали одного из попавшихся во время патрулирования афганцев. Кому умирать, решал командир подразделения. После расправы военные заметали следы и придумывали историю для прикрытия.

В докладе комиссии также говорится, что с фактами военных преступлений сталкивалось и большинство других иностранных военных контингентов, которые принимали или продолжают принимать участие в военных действиях на территории Афганистана. Однако политические причины не могут помешать судебному разбирательству по этим преступлениям. Бреретон сомневается и в честном суде над 25 военнослужащими SAS, которые участвовали в убийстве безоружных афганцев.

Образцовые солдаты
На фоне публикации доклада стало известно, что за последние три недели в Австралии покончили с собой девять бывших военнослужащих в возрасте от 20 до 50 лет - восемь мужчин и одна женщина. Это беспрецедентный случай в истории местной армии.

Прямых доказательств, что самоубийцы имели отношение к преступлениям в Афганистане, нет. Однако невозможно не связывать как минимум часть из них с докладом Бреретона: о том, что документ готов, стало известно еще 6 ноября. Так, среди покончивших с собой оказался ветеран войны в Афганистане, рядовой Шейн Холт из Брисбена. Он вступил в ряды австралийской армии в 2011 году, а службу в Афганистане проходил в 2015-м. Его характеризовали как "образцового солдата".

57 случаев
самоубийства действующих и бывших солдат в Австралии произошло с начала 2020-го. За весь прошлый год их было 40
Ветераны австралийской армии уже заявили, что именно СМИ виновны в доведении некоторых военных до самоубийства. Они указали, что публикации о преступлениях в Афганистане крайне агрессивны и носят обвинительный характер, хотя не состоялось еще ни одного судебного разбирательства и ничья вина не была доказана.

Австралийские правозащитники на фоне скандала поддерживают мнение авторов доклада и полагают, что разбирательства могут затянуться на годы, и в итоге никто из виновных так и не понесет ответственности. Афганские общественные активисты в этом плане более практичны: они настаивают, чтобы власти Австралии, раз уж признали убийства мирных афганцев, выплатили компенсации семьям пострадавших. Независимая комиссия по правам человека в Афганистане при этом считает, что необходимо провести серию независимых расследований, чтобы "раскрыть истинные масштабы пренебрежения к жизням афганцев, которое привело к убийствам и военным преступлениям".

В практическом плане в Австралии никаких шагов, кроме громких заявлений и извинений перед властями Афганистана, до сих пор не предпринято. Военное начальство, конечно, пообещало заняться расформированием SAS, а премьер-министр Скотт Моррисон позвонил афганскому президенту Ашрафу Гани и выразил соболезнования. Обещано и уголовное преследование в отношении лиц, ответственных за убийства.

В Афганистане же к жестокости со стороны иностранных и местных военных или боевиков за долгие годы войны привыкли и вряд ли будут пристально следить за судебными разбирательствами на другом краю Земли. Местное население больше интересует, что будет со страной в скором будущем, ведь иностранные военные контингенты продолжают сокращаться, а талибы до сих пор не договорились о мирном сотрудничестве с правительством.

Александр Рыбин
27.11.2020

Источник - Лента
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606512780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  