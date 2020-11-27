Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей

00:33 28.11.2020 Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане.

В ноябре 2020-го, спустя почти 20 лет после вторжения США и их союзников в Афганистан, впервые вскрылись факты внесудебных казней мирных афганцев. Как выяснилось, расправы устраивали военные из Австралии, которые участвовали в совместной операции сил НАТО в качестве союзников вне блока. Речь идет об элитном спецподразделении, бойцы которого убивали даже детей и зачастую с особой жестокостью. "Лента.ру" разобралась, зачем австралийские спецназовцы убивали мирных афганцев и какие последствия может иметь этот скандал.



Во времена Британской империи у Австралии была плохая репутация, поскольку на этот очень далекий от метрополии континент ссылали преступников. И пусть английская королева до сих пор считается главой государства и главнокомандующим, за 100 лет фактической независимости много что изменилось. Потомки бывших каторжников настолько преобразили страну, что правительству пришлось вводить жесткие ограничения для желающих туда переехать. При этом удаленность от мировых держав позволила Австралии в значительной мере дистанцироваться от международных конфликтов и скандалов.



Однако в ноябре репутация одного из государств Содружества вновь оказалась испорчена. Выяснилось, что австралийские спецназовцы причастны к внесудебным казням местных жителей в Афганистане. Скандал разразился после публикации доклада, подготовленного под руководством генерал-майора Вооруженных сил Австралии Пола Бреретона.



В документе приводятся доказательства 39 убийств, совершенных спецназовцами. Как выяснилось, жертвами австралийцев были не террористы, а мирные жители и предполагаемые участники радикальных группировок, которые в момент расправы не представляли угрозы военным - у них не было оружия и связи с боевыми группами. И это при том, что австралийский контингент в ту пору был вдали от передовой и в активных боевых действиях не участвовал. За все время операции в Афганистане погиб 41 военнослужащий из Австралии.



Далеко занесло

Силы специального назначения Австралии (Special Air Service Regiment, SAS - полк Особой авиационной службы) были развернуты на территории Афганистана в 2001 году. Произошло это в самом начале войны против радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и связанных с ним террористических группировок. Австралийцы вместе с подразделениями армии США, к примеру, участвовали в захвате аэропорта города Кандагар в декабре 2001-го.



Через пять лет, в сентябре 2006 года, австралийские военные были отправлены в центральную провинцию Урузган. К бойцам SAS к тому времени присоединились солдаты пехотных и мотострелковых подразделений. В Урузгане их основной задачей было оказывать содействие в восстановлении объектов инфраструктуры. Бойцы проводили так называемое агрессивное патрулирование - показывали местным жителям, что строители находятся под охраной войск международной коалиции, - а также противодействовали возможному проникновению отрядов "Талибана".



К середине 2007 года численность воинского контингента Австралии достигла 950 человек. А спустя пару лет, когда влияние талибов в Афганистане заметно возросло, Австралии пришлось нарастить свой контингент до 1550 человек. Но затем США заявили о планах закончить военную операцию к 2014 году и вывести силы международной коалиции (чего не произошло до сих пор).



Уже в декабре 2013-го австралийцы передали свою базу афганской армии, и большая часть контингента отправилась на родину. В Кандагаре и Кабуле остались около 400 бойцов спецназа, которым поставили задачу обучать афганских военнослужащих. К июню 2020-го контингент сократился до 200 человек.



"Самый позорный эпизод"

Генерал-майор Пол Бреретон никогда не принимал участия в боевых действиях. Два года он командовал 5-й бригадой австралийской армии, затем был назначен на должность начальника резервного обеспечения армии. А в 2016 году ему поручили расследовать информацию о военных преступлениях бойцов SAS в Афганистане.



Итоги расследования комиссии под его руководством были опубликованы на сайте австралийского оборонного ведомства спустя четыре года - 19 ноября 2020-го. Доклад основан на показаниях более 400 свидетелей. Их слова подтверждаются 20 тысячами документов и 25 тысячами фотографий, которые изучили специалисты. Правда, значительную часть информации в версии для общественности пришлось скрыть "по соображениям безопасности, конфиденциальности и законности".



Комиссия Бреретона выявила, что с 2009 по 2016 год 25 военнослужащих SAS участвовали в 23 эпизодах, которые характеризуются как военные преступления. От рук австралийских военных погибли 39 афганцев, чья причастность к "Талибану" не была установлена. Первые расправы произошли в 2009 году - как раз когда талибы усилили свою активность, а зона боевых действий в Афганистане расширилась. А наибольшее число убийств пришлось на 2012-2013 годы, накануне вывода контингента.



Стоит отметить, что в тот период австралийский контингент в Афганистане понес самые тяжелые потери - в 2011-2012 годах погибли 18 бойцов. В докладе указывается, что причинами, подтолкнувшими солдат на преступления, стали психологическая нагрузка и накопившийся стресс из-за того, что направленные в Афганистан подразделения слишком долго не сменялись.



Указывается, что спецназовцы, участвовавшие в убийствах, относятся к числу лучших бойцов. Некоторые из них, кстати, до сих пор продолжают службу в армии. Свои действия солдаты скрывали либо оправдывали тем, что убитые якобы двигались на позиции, чтобы обстрелять их.



Бегство стало смертным приговором даже для женщин и детей, а действия убитых трактовались как тактическое маневрирование на огневую позицию



Из доклада комиссии Бреретона

Убитым мирным афганцам спецназовцы обычно подбрасывали оружие, незаконно хранившееся на базе австралийцев. Это было нужно для фотоотчетов, которые оправдывали бы стрельбу на поражение. В докладе предполагается, что подбрасывать оружие убитым военнослужащие SAS начали задолго до убийств мирных жителей: застреленные в ходе боев талибы часто оказывались безоружными, потому что повстанцы не имеют обыкновения оставлять на поле боя столь ценные вещи.



В документе описывается и "возможно, самый позорный эпизод в военной истории Австралии". Он произошел в 2012 году. Во время патрулирования солдаты остановили двух мальчиков 14 лет, которых заподозрили в связях с талибами. Их обыскали, ничего подозрительного не нашли. Несмотря на это, военные перерезали горло обоим подросткам. Трупы упаковали в мешки и выбросили в ближайшую реку.



Значительное внимание в документе уделяется проведению "крещения" новоприбывших в Афганистан бойцов спецподразделения. Они обязательно должны были совершить убийство, и для этого не требовалось ждать боя

Чтобы "пустить первую кровь" (на английском используется термин blooding), старослужащие просто похищали или задерживали одного из попавшихся во время патрулирования афганцев. Кому умирать, решал командир подразделения. После расправы военные заметали следы и придумывали историю для прикрытия.



В докладе комиссии также говорится, что с фактами военных преступлений сталкивалось и большинство других иностранных военных контингентов, которые принимали или продолжают принимать участие в военных действиях на территории Афганистана. Однако политические причины не могут помешать судебному разбирательству по этим преступлениям. Бреретон сомневается и в честном суде над 25 военнослужащими SAS, которые участвовали в убийстве безоружных афганцев.



Образцовые солдаты

На фоне публикации доклада стало известно, что за последние три недели в Австралии покончили с собой девять бывших военнослужащих в возрасте от 20 до 50 лет - восемь мужчин и одна женщина. Это беспрецедентный случай в истории местной армии.



Прямых доказательств, что самоубийцы имели отношение к преступлениям в Афганистане, нет. Однако невозможно не связывать как минимум часть из них с докладом Бреретона: о том, что документ готов, стало известно еще 6 ноября. Так, среди покончивших с собой оказался ветеран войны в Афганистане, рядовой Шейн Холт из Брисбена. Он вступил в ряды австралийской армии в 2011 году, а службу в Афганистане проходил в 2015-м. Его характеризовали как "образцового солдата".



57 случаев

самоубийства действующих и бывших солдат в Австралии произошло с начала 2020-го. За весь прошлый год их было 40

Ветераны австралийской армии уже заявили, что именно СМИ виновны в доведении некоторых военных до самоубийства. Они указали, что публикации о преступлениях в Афганистане крайне агрессивны и носят обвинительный характер, хотя не состоялось еще ни одного судебного разбирательства и ничья вина не была доказана.



Австралийские правозащитники на фоне скандала поддерживают мнение авторов доклада и полагают, что разбирательства могут затянуться на годы, и в итоге никто из виновных так и не понесет ответственности. Афганские общественные активисты в этом плане более практичны: они настаивают, чтобы власти Австралии, раз уж признали убийства мирных афганцев, выплатили компенсации семьям пострадавших. Независимая комиссия по правам человека в Афганистане при этом считает, что необходимо провести серию независимых расследований, чтобы "раскрыть истинные масштабы пренебрежения к жизням афганцев, которое привело к убийствам и военным преступлениям".



В практическом плане в Австралии никаких шагов, кроме громких заявлений и извинений перед властями Афганистана, до сих пор не предпринято. Военное начальство, конечно, пообещало заняться расформированием SAS, а премьер-министр Скотт Моррисон позвонил афганскому президенту Ашрафу Гани и выразил соболезнования. Обещано и уголовное преследование в отношении лиц, ответственных за убийства.



В Афганистане же к жестокости со стороны иностранных и местных военных или боевиков за долгие годы войны привыкли и вряд ли будут пристально следить за судебными разбирательствами на другом краю Земли. Местное население больше интересует, что будет со страной в скором будущем, ведь иностранные военные контингенты продолжают сокращаться, а талибы до сих пор не договорились о мирном сотрудничестве с правительством.



Александр Рыбин

27.11.2020 Источник - Лента

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