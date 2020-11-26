В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"

10:31 28.11.2020 В ответ на попытку избранного президента силой захватить Приднестровье, нынешний поднимет "улицу"

Дмитрий Родионов

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Владимир Букарский Игорь Шатров



Президент Молдавии Игорь Додон выведет людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.



"Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента [Майи Санду] по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью. Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги „чемодан - вокзал - Россия". Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир", - заявил пока еще действующий президент в видеообращении на странице в Facebook.



Додон также отметил, что президент может делать любые заявления, но Молдавия - парламентская страна, поэтому принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.



Ранее избранный президент Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Она также назвала "мягкий подход" в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не эффективным.



Конфликт ценностей рискует перерасти в гражданскую войну

Кроме того, Санду высказала мнение о том, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден и выступила против ранее предложенной Додоном федерализации республики.



"И он (формат урегулирования конфликта - прим.) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем", - подчеркнула она.



Действительно, ее позиция была известна и ранее, она всегда выступала за вывод российских миротворцев, называя их фактором нестабильности. Так почему Додон сейчас так засуетился? Вот прям вступит Санду в должность и сразу пойдет на Тирасполь?



- Додон хочет реабилитироваться, - уверен руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.



- Показав чудеса мобилизации, собрав своих сторонников, он рассчитывает заручиться видимой, осязаемой поддержкой для продолжения политической деятельности. Он не намерен списывать себя в архив.



"СП": - Что реально угрожает миру и спокойствию в стране? Ведь Санду еще не президент… Может, Додон драматизирует ситуацию? Вот прям Санду после инаугурации пойдет на Тирасполь? Что реально она может делать? Потребует вывода миротворцев? Так и до нее требовали. И что?



- Молдавия, конечно, не объявит войну Приднестровью. Но тема Приднестровья, присутствия российских миротворцев в регионе может войти в активную политическую повестку, будет регулярно обсуждаться на уровне европейских институтов. Запад в отношении Приднестровья может ведь и отказаться от "пряника" в пользу "кнута". Например, сейчас приднестровские предприятия имеют возможность реализовывать свою продукцию в Европе. Но этот режим может быть заменен на режим эмбарго. Почему нет? Видя, что Россия особого желания поддерживать независимость Приднестровья не испытывает, Запал может перейти к давлению.



"СП": - Нам постоянно тычут в лицо обязательствами на Стамбульском саммите. Они еще действуют?



- Не надо смешивать мух с котлетами. Никакого отношения к стамбульским обязательствам пребывание российских миротворцев и небольшого континента, охраняющего огромные запасы боеприпасов, хранящиеся в Приднестровье, не имеет. Это разные правовые пространства.



"СП": - Стоит отметить, что сам Додон, хоть и наладил диалог с властями Приднестровья, не спешил решать проблему, согласно тому же плану Козака или чему-либо наподобие. Может, это отчасти стало причиной его проигрыша на выборах?



- И это правда. Именно стремление усидеть на двух стульях, скорее всего, сыграло с ним злую шутку. Отсутствие определенности в отношении Приднестровья лишило его необходимого для победы числа голосов избирателей.



"СП": - Сколько людей Додон может реально вывести на улицы, и что это даст?



- Мне кажется, он сам хотел бы это узнать. По моим данным из штаба Додона, его окружение на 100 процентов было уверено в победе во втором туре. Это говорит об отсутствии качественной социологии, проваленной полевой работе, слабом представлении о ситуации на местах. Как я уже сказал, Додон хочет собрать под свои знамена сторонников с целью перезагрузки перед новым политическим стартом.



- Запад, по его мнению, вырвал Молдавию из-под российского влияния, - отмечает исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" политолог Владимир Букарский.



- Один из факторов, мешающих Западу в этом регионе - это Приднестровье. В декабре Санду вступит в президентскую должность, и у меня нет никаких сомнений, что она при полной поддержке Запада начнет оказывать давление на Тирасполь и на российских миротворцев на Днестре.



"СП": - Пока она только произносит угрожающие слова… Что она реально может сделать?



- Она может максимально интернационализировать приднестровский конфликт, заявляя о Приднестровье как об "оккупированной Россией территории Молдовы" на всех трибунах, включая Генассамблею ООН. Она может при помощи своей "зондеркомандо" - так называемых "комбатантов" (уже постаревших участников карательной операции на Днестре 1990−1992 годов) устраивать провокации в Зоне безопасности, блокировать движение транспорта в регион. Наконец - и это самый страшный вариант - она может договориться с властями Украины о вооруженном нападении на Приднестровье с восточного направления, в надежде на то, что Россия не осмелится вмешаться.



Если об этом будут говорить не только Санду, но и новый президент США Байден, и руководители ряда европейских стран, в частности Польши и Румынии, это будут не просто слова. Тем более если они будут подкреплены военными учениями.



"СП": - Но Россия сама обязалась вывести миротворцев еще в 1999-м…



- Пора уже забыть про Стамбульские соглашения. Во-первых, еще до 2003 года Россия выполнила большую их часть, касающуюся вывода из региона тяжелого вооружения и техники.



А во-вторых, Стамбульские соглашения стали неактуальными в 2007 году, после того как Соглашение об адаптации ДОВСЕ (неотъемлемой части Стамбульских соглашений) не было ратифицировано ни одной из стран НАТО, и Россия вышла из этого договора. Уступки со стороны России в течение последних лет были актами доброй воли в отношении адекватного руководства Молдовы во главе с президентом Додоном. Сегодня Майя Санду все эти договоренности окончательно перечеркивает.



"СП": - И много людей может Додон мобилизовать?



- За Додона во втором туре президентских выборов проголосовали без малого 700 тысяч человек. Да, в большинстве это были голоса не столько за Додона, сколько против Санду. Но сейчас Санду начинает полностью оправдывать самые худшие опасения, о которых говорил Додон и его сторонники перед вторым туром. Санду решительно настроена на вытеснение российских военнослужащих из Приднестровья, а следовательно - на конфронтацию и обострение конфликта. И это может вызвать мобилизацию всех здравомыслящих сил в Молдове, в том числе части тех, кто проголосовал за Санду из протестных соображений.



Надо понимать: у Санду твердых сторонников не так много в масштабах всей страны. Ее электоральная база - это европейская диаспора, а также столичная правящая элита. Во многих регионах, особенно в Гагаузии, а также в ряде районов севера и юга страны, ее открыто ненавидят.



"СП": - Додон напомнил, что президент не может принимать каких-то решений без парламента. Но у социалистов нет абсолютного большинства в парламенте. Что, если парламентская оппозиция объединится? А если досрочные выборы, и сторонник Санду побеждают - такое возможно?



- Сегодня у Санду, даже если она объединится с Демократической партией, не хватает голосов до большинства в парламенте. С другой стороны, у социалистов во главе с Додоном, помимо 37 голосов парламентской фракции, есть порядка 17−18 голосов внешней, некоалиционной поддержки (фракция "За Молдову" и независимые депутаты).



Досрочные парламентские выборы в любом случае пройдут не раньше весны 2021 года. Наиболее вероятно, что они будут назначены на осень будущего года. За это время многое может измениться. В любом случае, у Санду уже не будет образа "дамы, приятной во всех отношениях", тем более, если она уже сегодня, до вступления в должность, умудрилась настроить против себя и Москву, и Тирасполь. Источник - svpressa.ru

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