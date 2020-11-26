 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.11.2020
10:31  В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"
00:33  Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
00:27  Крестовый поход Макрона: Зачем во Франции начали войну с мусульманской общиной
00:25  Как и почему развалилась оборона Нагорного Карабаха
Пятница, 27.11.2020
19:06  Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04  Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади

17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
14:39  Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00  Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55  "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
12:41  COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39  Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36  Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34  В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32  "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30  Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59  Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56  Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53  Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12  Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
07:10  За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube, - Герман Садулаев
06:24  Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов
06:20  В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
05:46  Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post
05:43  Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов
05:41  Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:30  Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
00:31  США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин
00:29  В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев
00:18  Миллион и "червонец": во Франции начался суд над Николя Саркози
00:16  Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие
Четверг, 26.11.2020
22:10  Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
21:51  Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:42  Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и "Центерра" на Кумторе
21:07  Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк
21:02  Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
20:59  Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:49  Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок
19:35  Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина
19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
19:18  Встречайте: президент Джобама, - The Spectator
19:07  В "европейском Гуантанамо" подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ, - The Times
19:05  Разгулявшаяся демократия. Как развивается конфликт Жапарова и Текебаева, - "ВечБишкек"
19:03  Турция заселяет Карабах, или Как один народ заменяют другим, - В.Прохватилов
17:00  Россия на казахстанском полигоне Сары-Шаган успешно испытала новую супер-противоракету
16:49  Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы, - А.Маслов
16:45  Зачем Узбекистану центральноазиатская и евразийская интеграции? - Б.Эргашев
16:42  Особенности партийного ребрендинга в Казахстане: "наивность политпиара", - Ж.Тулиндинова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"
10:31 28.11.2020

В ответ на попытку избранного президента силой захватить Приднестровье, нынешний поднимет "улицу"
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Владимир Букарский Игорь Шатров

Президент Молдавии Игорь Додон выведет людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.

"Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента [Майи Санду] по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью. Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги „чемодан - вокзал - Россия". Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир", - заявил пока еще действующий президент в видеообращении на странице в Facebook.

Додон также отметил, что президент может делать любые заявления, но Молдавия - парламентская страна, поэтому принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.

Ранее избранный президент Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Она также назвала "мягкий подход" в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не эффективным.

Конфликт ценностей рискует перерасти в гражданскую войну
Кроме того, Санду высказала мнение о том, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден и выступила против ранее предложенной Додоном федерализации республики.

"И он (формат урегулирования конфликта - прим.) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем", - подчеркнула она.

Действительно, ее позиция была известна и ранее, она всегда выступала за вывод российских миротворцев, называя их фактором нестабильности. Так почему Додон сейчас так засуетился? Вот прям вступит Санду в должность и сразу пойдет на Тирасполь?

- Додон хочет реабилитироваться, - уверен руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

- Показав чудеса мобилизации, собрав своих сторонников, он рассчитывает заручиться видимой, осязаемой поддержкой для продолжения политической деятельности. Он не намерен списывать себя в архив.

"СП": - Что реально угрожает миру и спокойствию в стране? Ведь Санду еще не президент… Может, Додон драматизирует ситуацию? Вот прям Санду после инаугурации пойдет на Тирасполь? Что реально она может делать? Потребует вывода миротворцев? Так и до нее требовали. И что?

- Молдавия, конечно, не объявит войну Приднестровью. Но тема Приднестровья, присутствия российских миротворцев в регионе может войти в активную политическую повестку, будет регулярно обсуждаться на уровне европейских институтов. Запад в отношении Приднестровья может ведь и отказаться от "пряника" в пользу "кнута". Например, сейчас приднестровские предприятия имеют возможность реализовывать свою продукцию в Европе. Но этот режим может быть заменен на режим эмбарго. Почему нет? Видя, что Россия особого желания поддерживать независимость Приднестровья не испытывает, Запал может перейти к давлению.

"СП": - Нам постоянно тычут в лицо обязательствами на Стамбульском саммите. Они еще действуют?

- Не надо смешивать мух с котлетами. Никакого отношения к стамбульским обязательствам пребывание российских миротворцев и небольшого континента, охраняющего огромные запасы боеприпасов, хранящиеся в Приднестровье, не имеет. Это разные правовые пространства.

"СП": - Стоит отметить, что сам Додон, хоть и наладил диалог с властями Приднестровья, не спешил решать проблему, согласно тому же плану Козака или чему-либо наподобие. Может, это отчасти стало причиной его проигрыша на выборах?

- И это правда. Именно стремление усидеть на двух стульях, скорее всего, сыграло с ним злую шутку. Отсутствие определенности в отношении Приднестровья лишило его необходимого для победы числа голосов избирателей.

"СП": - Сколько людей Додон может реально вывести на улицы, и что это даст?

- Мне кажется, он сам хотел бы это узнать. По моим данным из штаба Додона, его окружение на 100 процентов было уверено в победе во втором туре. Это говорит об отсутствии качественной социологии, проваленной полевой работе, слабом представлении о ситуации на местах. Как я уже сказал, Додон хочет собрать под свои знамена сторонников с целью перезагрузки перед новым политическим стартом.

- Запад, по его мнению, вырвал Молдавию из-под российского влияния, - отмечает исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" политолог Владимир Букарский.

- Один из факторов, мешающих Западу в этом регионе - это Приднестровье. В декабре Санду вступит в президентскую должность, и у меня нет никаких сомнений, что она при полной поддержке Запада начнет оказывать давление на Тирасполь и на российских миротворцев на Днестре.

"СП": - Пока она только произносит угрожающие слова… Что она реально может сделать?

- Она может максимально интернационализировать приднестровский конфликт, заявляя о Приднестровье как об "оккупированной Россией территории Молдовы" на всех трибунах, включая Генассамблею ООН. Она может при помощи своей "зондеркомандо" - так называемых "комбатантов" (уже постаревших участников карательной операции на Днестре 1990−1992 годов) устраивать провокации в Зоне безопасности, блокировать движение транспорта в регион. Наконец - и это самый страшный вариант - она может договориться с властями Украины о вооруженном нападении на Приднестровье с восточного направления, в надежде на то, что Россия не осмелится вмешаться.

Если об этом будут говорить не только Санду, но и новый президент США Байден, и руководители ряда европейских стран, в частности Польши и Румынии, это будут не просто слова. Тем более если они будут подкреплены военными учениями.

"СП": - Но Россия сама обязалась вывести миротворцев еще в 1999-м…

- Пора уже забыть про Стамбульские соглашения. Во-первых, еще до 2003 года Россия выполнила большую их часть, касающуюся вывода из региона тяжелого вооружения и техники.

А во-вторых, Стамбульские соглашения стали неактуальными в 2007 году, после того как Соглашение об адаптации ДОВСЕ (неотъемлемой части Стамбульских соглашений) не было ратифицировано ни одной из стран НАТО, и Россия вышла из этого договора. Уступки со стороны России в течение последних лет были актами доброй воли в отношении адекватного руководства Молдовы во главе с президентом Додоном. Сегодня Майя Санду все эти договоренности окончательно перечеркивает.

"СП": - И много людей может Додон мобилизовать?

- За Додона во втором туре президентских выборов проголосовали без малого 700 тысяч человек. Да, в большинстве это были голоса не столько за Додона, сколько против Санду. Но сейчас Санду начинает полностью оправдывать самые худшие опасения, о которых говорил Додон и его сторонники перед вторым туром. Санду решительно настроена на вытеснение российских военнослужащих из Приднестровья, а следовательно - на конфронтацию и обострение конфликта. И это может вызвать мобилизацию всех здравомыслящих сил в Молдове, в том числе части тех, кто проголосовал за Санду из протестных соображений.

Надо понимать: у Санду твердых сторонников не так много в масштабах всей страны. Ее электоральная база - это европейская диаспора, а также столичная правящая элита. Во многих регионах, особенно в Гагаузии, а также в ряде районов севера и юга страны, ее открыто ненавидят.

"СП": - Додон напомнил, что президент не может принимать каких-то решений без парламента. Но у социалистов нет абсолютного большинства в парламенте. Что, если парламентская оппозиция объединится? А если досрочные выборы, и сторонник Санду побеждают - такое возможно?

- Сегодня у Санду, даже если она объединится с Демократической партией, не хватает голосов до большинства в парламенте. С другой стороны, у социалистов во главе с Додоном, помимо 37 голосов парламентской фракции, есть порядка 17−18 голосов внешней, некоалиционной поддержки (фракция "За Молдову" и независимые депутаты).

Досрочные парламентские выборы в любом случае пройдут не раньше весны 2021 года. Наиболее вероятно, что они будут назначены на осень будущего года. За это время многое может измениться. В любом случае, у Санду уже не будет образа "дамы, приятной во всех отношениях", тем более, если она уже сегодня, до вступления в должность, умудрилась настроить против себя и Москву, и Тирасполь.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606548660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  