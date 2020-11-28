 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.11.2020
13:50  В Казахстане власти подавляют активных граждан
12:51  Колбаса секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане
11:08  Можно ли украсть миллион и тебе за это ничего не будет? Фестивалим по лондонски в "Открытой ЦентрАзии", - Е.Дьяконов
10:31  В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"
07:30  Проект "беженцы". Что Россия планирует дальше делать в Сирии, - М.Беленькая
00:33  Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
00:27  Крестовый поход Макрона: Зачем во Франции начали войну с мусульманской общиной

00:25  Как и почему развалилась оборона Нагорного Карабаха, - А.Рамм
Пятница, 27.11.2020
19:06  Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04  Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
14:39  Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00  Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55  "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
12:41  COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39  Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36  Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34  В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32  "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30  Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59  Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56  Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53  Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12  Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
07:10  За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube, - Герман Садулаев
06:24  Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов
06:20  В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
05:46  Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post
05:43  Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов
05:41  Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:30  Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
00:31  США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин
00:29  В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев
00:18  Миллион и "червонец": во Франции начался суд над Николя Саркози
00:16  Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие
Четверг, 26.11.2020
22:10  Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
21:51  Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:42  Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и "Центерра" на Кумторе
21:07  Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк
21:02  Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
20:59  Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:49  Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок
19:35  Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина
19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
19:18  Встречайте: президент Джобама, - The Spectator
19:07  В "европейском Гуантанамо" подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ, - The Times
19:05  Разгулявшаяся демократия. Как развивается конфликт Жапарова и Текебаева, - "ВечБишкек"
19:03  Турция заселяет Карабах, или Как один народ заменяют другим, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Колбаса секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане
12:51 28.11.2020

28.11.2020

В здании КПП границе с Киргизией пограничники ставят в мой паспорт печать - Qazaqstan Respublykasy. Раньше государство писалось Kazakhstan, но после провозглашения перехода на латиницу произошли весьма сумбурные перемены. Госучреждения плюс "верноподданные" кафе, салоны красоты и частные школы быстренько поменяли буквы на вывесках. Выражение "поспешишь - людей насмешишь" тут же явило себя во всей красе - в надписях нашлась уйма ошибок: ведь произношение в казахском языке очень сложное. И если с "русским" алфавитом все давно ясно, то с латинским придется разбираться долго и нудно.

Реформы алфавита в Казахстане начались в 2017-м году: предполагалось завершить их через восемь лет, но теперь раздаются голоса, что требуется больше времени - переход на латиницу увяз в куче переделок и согласований. Только переподготовка педагогов в школах и институтах может обойтись стране в 2 миллиарда (!) долларов, а это грустно в условиях падения цен на нефть и газ - именно они в основном и приносят доход государству. О том, почему ввод латиницы в Казахстане застрял на половине дороги, рассказывает из Алматы обозреватель "АиФ".

"Сумасшедшие деньги"

- Я вообще не понимаю, для чего это было надо? - удивляется учитель русского языка Батыр Сулейменов. - До Октябрьской революции казахи использовали как свою письменность арабскую вязь, с 1929 по 1940 год писали на латинице...ее Сталин отменил, потому что обращений от трудовых коллективов поступала масса - серьезно, латинские буквы и близко не отображают все звуки тюркских языков. Мы с кириллицей уже живем 80 лет, привыкли. И вот, на ровном месте, решили все поменять. Зачем?

С Россией мы дружим, пятая часть населения в Казахстане - этнические русские, кириллица казахам близка и понятна. Та же Монголия, например, от кириллицы отказываться не собирается, буквы крайне удобные. И сколько же тогда тысяч книг придется перевести на латиницу? От школьных учебников до казахских, русских, заграничных писателей...это попросту сумасшедшие деньги. В Узбекистане за 27 лет так и не удалось решить проблему переводов литературы - в бюджете постоянно нет средств. Я надеюсь, в итоге руководство все же поймет: решение было ошибочным.

Saebiz так и не получилось

Я прохожу мимо "Нази" - салона красоты у алматинского метро "Москва": теперь он пишется как NAZI. Разумеется, народ "обстебал" название, напоминающее слово "нацист". "Их задолбали одно время, - рассказывает инженер Алексей Калягин. - Звонили без конца, и спрашивали - а усики под Гитлера стрижете? А ногти у вас Ева Браун полирует? Достали так, что телефон пришлось отключать". И верно - руководство фирмы после моих вопросов наотрез отказывается от любых комментариев. Особенно забавно - их табличка на латинице сделана не на казахском языке, а...на русском - Salon krasoty I zdorov`ya. Тут уж, как говорится, просто "обнять и плакать".

А вот кафе Сәбіз ("Морковь"), первым в Алматы поменявшее название на латиницу и ставшее объектом шуток всего города (рискните прочитать Saebiz вслух) прогорело - на его месте уже открылось другое заведение. И тоже с латинскими буквами. Интересно - долго ли оно продержится? Еще два года назад в Алматы меня уверяли - Казахстан не наступит на те же самые грабли, что и Узбекистан. Тогдашний президент Каримов еще в 1993-м году провозгласил реформу, однако и через 27 лет сделать удалось мало. Я видел, как узбеки продолжают писать на кириллице, реклама в Самарканде и Ташкенте часто на русском - а где латиница, там натурально черт ногу сломит. "Колбасный цех" пишут как kolbasa sexi.

"Английский знать не будем"

В Казахстане за три года аналогично измучились. Постоянно заявляют, что с новым алфавитом требуются усовершенствования и доработки. Едва введут новую букву, оказывается, она неправильная. "Я готов расцеловать политиков за такое новшество, - смеется мастер по изготовлению табличек Илья Волков. - У меня три разных варианта подряд заказывали из-за постоянных ошибок".

Казахский алфавит на кириллице содержал 42 буквы, в латинском сделали 32 - но выяснилось, специфику звуков они не отражают, особенно "ж", "ш" и "ы". Поставили апострофы (надстрочные запятые), потом исключили и их тоже: лишь в слове "училище" требовалось семь (!) подобных запятых. В правилах написания на кириллице было 52 пункта, на латинице их уже 107. Сколько согласований и изменений предстоит дальше - никто не знает.

Бывший премьер-министр Казахстана Имангали Тасмагамбетов выразил сомнение в целесообразности перевода казахского языка на латиницу. "Сейчас надо гнаться за знаниями" - сказал он. - "А не выбирать буквы". Филолог Дастан Ельдесов выступил жестче - он сообщил, что многие казахи переводят детей на обучение в русские школы. "Латиница сама по себе не улучшит положение языка, не создаст литературу, не повысит уровень образования и знания английского, - заявил Ельдесов. - За 80 лет в Казахстане создана огромная библиотека на кириллице, известная даже в глухих аулах. И мы от нее откажемся?!".

Иероглифы, санскрит и грузины

В общем, это норма в бывшем СССР: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А что произойдет в следующем году - когда на обучение на латинице переведут первокурсников институтов? Самое главное - никто не может объяснить, для чего в принципе нужна громоздкая и дорогостоящая реформа? "Моя бабушка, мама, я пишем на кириллице, - растерянно говорит хозяйка закусочной на границе с Киргизией Айгуль Нургалиева. - И нам всем теперь на западный манер переделываться? Нет, начальству, президенту, конечно, виднее - для этого их избирали. Но...простите, я не понимаю".

Чиновники в Казахстане подчеркивают - изменения не направлены против России или русского языка: они нужны, дабы "сблизить тюркские народы". "А раньше мы что, были так далеко? - спрашивает бизнесмен Иса Болатов. - Я еще понял бы смену букв сразу после независимости...но тут, столько лет прожили, и вдруг все переиначим? По-моему, здесь больше вреда, чем пользы. Мы просто выбросим миллиарды долларов впустую".

На сдачу в магазине мне дают монетки-тенге: новые, уже отчеканенные на латинице. Казахстан - независимое государство, и это его дело, какой алфавит вводить: хоть иероглифы, санскрит или грузинскую грамматику. Скажу лишь свое мнение со стороны - в отсутствие причин это выглядит загадочно и странно.

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606557060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  