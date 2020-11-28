Колбаса секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане

12:51 28.11.2020

28.11.2020



В здании КПП границе с Киргизией пограничники ставят в мой паспорт печать - Qazaqstan Respublykasy. Раньше государство писалось Kazakhstan, но после провозглашения перехода на латиницу произошли весьма сумбурные перемены. Госучреждения плюс "верноподданные" кафе, салоны красоты и частные школы быстренько поменяли буквы на вывесках. Выражение "поспешишь - людей насмешишь" тут же явило себя во всей красе - в надписях нашлась уйма ошибок: ведь произношение в казахском языке очень сложное. И если с "русским" алфавитом все давно ясно, то с латинским придется разбираться долго и нудно.



Реформы алфавита в Казахстане начались в 2017-м году: предполагалось завершить их через восемь лет, но теперь раздаются голоса, что требуется больше времени - переход на латиницу увяз в куче переделок и согласований. Только переподготовка педагогов в школах и институтах может обойтись стране в 2 миллиарда (!) долларов, а это грустно в условиях падения цен на нефть и газ - именно они в основном и приносят доход государству. О том, почему ввод латиницы в Казахстане застрял на половине дороги, рассказывает из Алматы обозреватель "АиФ".



"Сумасшедшие деньги"



- Я вообще не понимаю, для чего это было надо? - удивляется учитель русского языка Батыр Сулейменов. - До Октябрьской революции казахи использовали как свою письменность арабскую вязь, с 1929 по 1940 год писали на латинице...ее Сталин отменил, потому что обращений от трудовых коллективов поступала масса - серьезно, латинские буквы и близко не отображают все звуки тюркских языков. Мы с кириллицей уже живем 80 лет, привыкли. И вот, на ровном месте, решили все поменять. Зачем?



С Россией мы дружим, пятая часть населения в Казахстане - этнические русские, кириллица казахам близка и понятна. Та же Монголия, например, от кириллицы отказываться не собирается, буквы крайне удобные. И сколько же тогда тысяч книг придется перевести на латиницу? От школьных учебников до казахских, русских, заграничных писателей...это попросту сумасшедшие деньги. В Узбекистане за 27 лет так и не удалось решить проблему переводов литературы - в бюджете постоянно нет средств. Я надеюсь, в итоге руководство все же поймет: решение было ошибочным.



Saebiz так и не получилось



Я прохожу мимо "Нази" - салона красоты у алматинского метро "Москва": теперь он пишется как NAZI. Разумеется, народ "обстебал" название, напоминающее слово "нацист". "Их задолбали одно время, - рассказывает инженер Алексей Калягин. - Звонили без конца, и спрашивали - а усики под Гитлера стрижете? А ногти у вас Ева Браун полирует? Достали так, что телефон пришлось отключать". И верно - руководство фирмы после моих вопросов наотрез отказывается от любых комментариев. Особенно забавно - их табличка на латинице сделана не на казахском языке, а...на русском - Salon krasoty I zdorov`ya. Тут уж, как говорится, просто "обнять и плакать".



А вот кафе Сәбіз ("Морковь"), первым в Алматы поменявшее название на латиницу и ставшее объектом шуток всего города (рискните прочитать Saebiz вслух) прогорело - на его месте уже открылось другое заведение. И тоже с латинскими буквами. Интересно - долго ли оно продержится? Еще два года назад в Алматы меня уверяли - Казахстан не наступит на те же самые грабли, что и Узбекистан. Тогдашний президент Каримов еще в 1993-м году провозгласил реформу, однако и через 27 лет сделать удалось мало. Я видел, как узбеки продолжают писать на кириллице, реклама в Самарканде и Ташкенте часто на русском - а где латиница, там натурально черт ногу сломит. "Колбасный цех" пишут как kolbasa sexi.



"Английский знать не будем"



В Казахстане за три года аналогично измучились. Постоянно заявляют, что с новым алфавитом требуются усовершенствования и доработки. Едва введут новую букву, оказывается, она неправильная. "Я готов расцеловать политиков за такое новшество, - смеется мастер по изготовлению табличек Илья Волков. - У меня три разных варианта подряд заказывали из-за постоянных ошибок".



Казахский алфавит на кириллице содержал 42 буквы, в латинском сделали 32 - но выяснилось, специфику звуков они не отражают, особенно "ж", "ш" и "ы". Поставили апострофы (надстрочные запятые), потом исключили и их тоже: лишь в слове "училище" требовалось семь (!) подобных запятых. В правилах написания на кириллице было 52 пункта, на латинице их уже 107. Сколько согласований и изменений предстоит дальше - никто не знает.



Бывший премьер-министр Казахстана Имангали Тасмагамбетов выразил сомнение в целесообразности перевода казахского языка на латиницу. "Сейчас надо гнаться за знаниями" - сказал он. - "А не выбирать буквы". Филолог Дастан Ельдесов выступил жестче - он сообщил, что многие казахи переводят детей на обучение в русские школы. "Латиница сама по себе не улучшит положение языка, не создаст литературу, не повысит уровень образования и знания английского, - заявил Ельдесов. - За 80 лет в Казахстане создана огромная библиотека на кириллице, известная даже в глухих аулах. И мы от нее откажемся?!".



Иероглифы, санскрит и грузины



В общем, это норма в бывшем СССР: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А что произойдет в следующем году - когда на обучение на латинице переведут первокурсников институтов? Самое главное - никто не может объяснить, для чего в принципе нужна громоздкая и дорогостоящая реформа? "Моя бабушка, мама, я пишем на кириллице, - растерянно говорит хозяйка закусочной на границе с Киргизией Айгуль Нургалиева. - И нам всем теперь на западный манер переделываться? Нет, начальству, президенту, конечно, виднее - для этого их избирали. Но...простите, я не понимаю".



Чиновники в Казахстане подчеркивают - изменения не направлены против России или русского языка: они нужны, дабы "сблизить тюркские народы". "А раньше мы что, были так далеко? - спрашивает бизнесмен Иса Болатов. - Я еще понял бы смену букв сразу после независимости...но тут, столько лет прожили, и вдруг все переиначим? По-моему, здесь больше вреда, чем пользы. Мы просто выбросим миллиарды долларов впустую".



На сдачу в магазине мне дают монетки-тенге: новые, уже отчеканенные на латинице. Казахстан - независимое государство, и это его дело, какой алфавит вводить: хоть иероглифы, санскрит или грузинскую грамматику. Скажу лишь свое мнение со стороны - в отсутствие причин это выглядит загадочно и странно.