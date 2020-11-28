Саудовский кронпринц приберег сделку с Израилем для Байдена, - И.Субботин

15:48 28.11.2020

В Эр-Рияде рассчитывают объявить о нормализации после ухода Трампа

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Целью тайного визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Моссада Йоси Коэна в Саудовскую Аравию стало установление дипломатических отношений. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Однако, по ее данным, наследный принц Мухаммед отказался от такого варианта, на который уже пошли в диалоге с еврейским государством Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Судан.



Когда глава правительства вместе с директором одной из наиболее влиятельных спецслужб Израиля отправились в саудовский "город будущего" Неом, который находится на побережье Красного моря, они рассчитывали на то, что личная встреча с наследником престола даст гарантии продвижения процесса арабо-израильской нормализации. Тем более, что посредником на этих секретных переговорах выступал госсекретарь Майкл Помпео, который находился на тот момент с визитом в королевстве. Однако израильской делегации пришлось вернуться домой с пустыми руками, а планы шефа американской дипломатии по созданию мощного антииранского альянса на Ближнем Востоке не получили никакого развития.



Издание Wall Street Journal со ссылкой на саудовских советников и американских чиновников пишет, что кронпринц Мохаммед отказался от дипломатической сделки. По их словам, наследник престола не захотел рисковать отношениями с будущей администрацией Джозефа Байдена, который официально будет приведен к власти в январе 2021 года. Нормализация отношений с еврейским государством в более поздний период помогла бы Эр-Рияду установить прочные связи с Вашингтоном при Байдене, приводят доводы принца Мухаммеда собеседники Wall Street Journal. По словам официальных лиц, на решение принца Мохаммеда повлияли и другие факторы. 84-летний король Сальман настаивает на том, что палестинская проблема требует более внимательного отношения, чем это предлагает нынешнее израильское руководство.



"Саудовская Аравия пытается выяснить, как лучше всего использовать это (процесс нормализации. – "НГ") для восстановления своего имиджа в Вашингтоне и создания хорошей атмосферы в отношениях с Байденом и Конгрессом", - говорит один из американских чиновников.



Власти США и Израиля по-прежнему уверены, что дипломатическая сделка с Саудовской Аравией - лишь вопрос времени. "Я думаю, что тенденция на нормализацию будет расширяться, - заявил на этой неделе Нетаньяху. – Ничего не гарантировано на сто процентов, но мне кажется, что если придется смотреть в будущее, в ближайшие месяцы мы увидим: к этому кругу так или иначе на том или ином уровне присоединится больше стран".



Тем не менее, последнее слово пока что остается за Эр-Риядом, где сталкиваются взгляды разных поколений саудовской элиты – прагматиков и защитников палестинского дела.



28.11.2020