 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.11.2020
18:08  Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа, - "Взгляд"
17:52  Кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? - Саймон Хендерсон
17:08  У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в ЦА, - А.Грозин
15:48  Саудовский кронпринц приберег сделку с Израилем для Байдена, - И.Субботин
13:50  В Казахстане власти подавляют активных граждан
12:51  Колбаса секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане
11:08  Можно ли украсть миллион и тебе за это ничего не будет? Фестивалим по лондонски в "Открытой ЦентрАзии", - Е.Дьяконов

10:31  В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"
07:30  Проект "беженцы". Что Россия планирует дальше делать в Сирии, - М.Беленькая
00:33  Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
00:27  Крестовый поход Макрона: Зачем во Франции начали войну с мусульманской общиной
00:25  Как и почему развалилась оборона Нагорного Карабаха, - А.Рамм
Пятница, 27.11.2020
19:06  Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04  Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
14:39  Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00  Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55  "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
12:41  COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39  Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36  Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34  В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32  "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30  Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59  Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56  Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53  Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12  Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
07:10  За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube, - Герман Садулаев
06:24  Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов
06:20  В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
05:46  Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post
05:43  Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов
05:41  Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:30  Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
00:31  США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин
00:29  В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев
00:18  Миллион и "червонец": во Франции начался суд над Николя Саркози
00:16  Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие
Четверг, 26.11.2020
22:10  Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
21:51  Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:42  Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и "Центерра" на Кумторе
21:07  Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк
21:02  Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
20:59  Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:49  Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок
19:35  Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина
19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудовский кронпринц приберег сделку с Израилем для Байдена, - И.Субботин
15:48 28.11.2020

В Эр-Рияде рассчитывают объявить о нормализации после ухода Трампа
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Целью тайного визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Моссада Йоси Коэна в Саудовскую Аравию стало установление дипломатических отношений. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Однако, по ее данным, наследный принц Мухаммед отказался от такого варианта, на который уже пошли в диалоге с еврейским государством Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Судан.

Когда глава правительства вместе с директором одной из наиболее влиятельных спецслужб Израиля отправились в саудовский "город будущего" Неом, который находится на побережье Красного моря, они рассчитывали на то, что личная встреча с наследником престола даст гарантии продвижения процесса арабо-израильской нормализации. Тем более, что посредником на этих секретных переговорах выступал госсекретарь Майкл Помпео, который находился на тот момент с визитом в королевстве. Однако израильской делегации пришлось вернуться домой с пустыми руками, а планы шефа американской дипломатии по созданию мощного антииранского альянса на Ближнем Востоке не получили никакого развития.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на саудовских советников и американских чиновников пишет, что кронпринц Мохаммед отказался от дипломатической сделки. По их словам, наследник престола не захотел рисковать отношениями с будущей администрацией Джозефа Байдена, который официально будет приведен к власти в январе 2021 года. Нормализация отношений с еврейским государством в более поздний период помогла бы Эр-Рияду установить прочные связи с Вашингтоном при Байдене, приводят доводы принца Мухаммеда собеседники Wall Street Journal. По словам официальных лиц, на решение принца Мохаммеда повлияли и другие факторы. 84-летний король Сальман настаивает на том, что палестинская проблема требует более внимательного отношения, чем это предлагает нынешнее израильское руководство.

"Саудовская Аравия пытается выяснить, как лучше всего использовать это (процесс нормализации. – "НГ") для восстановления своего имиджа в Вашингтоне и создания хорошей атмосферы в отношениях с Байденом и Конгрессом", - говорит один из американских чиновников.

Власти США и Израиля по-прежнему уверены, что дипломатическая сделка с Саудовской Аравией - лишь вопрос времени. "Я думаю, что тенденция на нормализацию будет расширяться, - заявил на этой неделе Нетаньяху. – Ничего не гарантировано на сто процентов, но мне кажется, что если придется смотреть в будущее, в ближайшие месяцы мы увидим: к этому кругу так или иначе на том или ином уровне присоединится больше стран".

Тем не менее, последнее слово пока что остается за Эр-Риядом, где сталкиваются взгляды разных поколений саудовской элиты – прагматиков и защитников палестинского дела.

28.11.2020

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606567680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  