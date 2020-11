Кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? - Саймон Хендерсон

17:52 28.11.2020

В результате нападения близ Тегерана убит "отец иранской бомбы" Мохсен Фахризаде. Подробности пока неизвестны, однако в СМИ уже появились догадки. Израиль вернулся к своей тактике убийства иранских физиков-ядерщиков, считает автор.

The Hill (США): кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? Главным подозреваемым оказался Израиль



Саймон Хендерсон (Simon Henderson)



Те, кто рассуждал о том, что Дональд Трамп использует последние недели своего президентства, чтобы нанести сокрушительный удар по иранской ядерной программе, упустили один гораздо более важный момент, а именно что Израиль воспользуется окном возможностей и примет такие меры, которые вряд ли сошли бы ему с рук при администрации Байдена.



Поклонникам израильского шпионского сериала "Тегеран", доступного на платформе Apple+, мысль о том, что израильские агенты способны совершить политическое убийство на территории Ирана, вряд ли могла бы показаться неправдоподобной. И убийство ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, совершенное утром в пятницу, 27 ноября, могло бы стать просто очередным крутым поворотом сюжета. На пыльной дороге к востоку от Тегерана, в тени дремлющего вулкана Демавенд с укрытой снегами вершиной, автомобиль, в котором ехал Фахризаде, попал в засаду.



Мы все еще ждем подробностей этого происшествия, но опубликованные в твиттере фотографии свидетельствуют о том, что в его машине выживших не было. Второй автомобиль, по всей видимости, был полностью уничтожен взрывом бомбы.



Очевидно, Израиль вернулся к своей тактике убийства иранских физиков-ядерщиков, которой он пользовался с 2010 по 2012 год и которую он вынужден был свернуть под давлением администрации Обамы, чтобы Иран согласился стать участником Совместного всеобъемлющего плана действий - многостороннего соглашения, которое теоретически должно было ограничить деятельность Ирана по разработке ядерного оружия. Чтобы усилить давление на Тегеран, администрация Трампа вышла из этого соглашения в 2018 году. С тех пор Иран увеличил объемы производства обогащенного урана и число действующих центрифуг. Июльская атака на завод по обогащению урана в Натанзе, предположительно совершенная Израилем, позволила притормозить реализацию амбиций Ирана, но не заставила его отказаться от них.



В прошлом Израиль использовал оппонентов исламского режима, прошедших специальную подготовку, чтобы они выполняли грязную работу на территории Ирана. Учитывая профессионализм и сложность нападения на Фахризаде, можно предположить, что его осуществили сами израильтяне. Внутри Ирана это вызовет гнев и, возможно, некоторую панику, а введение жестких мер безопасности практически неизбежно.



Было бы наивно полагать (хотя некоторые все же так думают), что Иран отказался от своих ядерных амбиций в 2003 году, когда американская разведка пришла к выводу, что работы иранцев по созданию ядерного оружия прекратились, хотя работа по обогащению урана (вещества для ядерного заряда) и по созданию ракет (способных доставлять ядерные боеголовки) продолжалась. В то время Фахризаде был главой иранского Центра физических исследований и уполномоченным руководителем проекта AMAD, то есть иранской программы по созданию ядерного оружия. С тех пор в этом проекте сменилось несколько руководителей, а Фахризаде стал главой Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана.



Хотя власти Ирана продолжали настаивать, что их ядерные исследования носят исключительно мирный характер, они все же не разрешали представителям Международного агентства по атомной энергии беседовать с Фахризаде. В результате он стал объектом санкций, прописанных в резолюциях Совбеза ООН, и ему было запрещено выезжать за границу. Те его активы, которые он хранил за рубежом, были заморожены. Возможно, теперь мы узнаем об этом человеке больше.



Если говорить о значении произошедшего, то убийство Фахризаде равносильно убийству Кассема Сулеймани (Qassem Soleimani), которое американские военные совершили в январе в Багдаде. Сулеймани был влиятельным командиром иранского Корпуса стражей Исламской революции, и именно он координировал дестабилизирующую деятельность Тегерана в Ираке, Сирии и Ливане. Тогда Тегеран поклялся отомстить за убийство Сулеймани, но пока этого не сделал. Теперь склонность Ирана дожидаться удобной возможности придется уравновешивать с острой необходимостью отомстить за очередное убийство влиятельного иранского деятеля.



Оригинал публикации: Who killed Mohsen Fakhrizadeh, Iran"s nuclear chief? Israel is the likely suspectОпубликовано 27/11/2020