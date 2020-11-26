 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.11.2020
18:08  Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа, - "Взгляд"
17:52  Кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? - Саймон Хендерсон
17:08  У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в ЦА, - А.Грозин
15:48  Саудовский кронпринц приберег сделку с Израилем для Байдена, - И.Субботин
13:50  В Казахстане власти подавляют активных граждан
12:51  Колбаса секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане
11:08  Можно ли украсть миллион и тебе за это ничего не будет? Фестивалим по лондонски в "Открытой ЦентрАзии", - Е.Дьяконов

10:31  В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"
07:30  Проект "беженцы". Что Россия планирует дальше делать в Сирии, - М.Беленькая
00:33  Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
00:27  Крестовый поход Макрона: Зачем во Франции начали войну с мусульманской общиной
00:25  Как и почему развалилась оборона Нагорного Карабаха, - А.Рамм
Пятница, 27.11.2020
19:06  Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04  Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
14:39  Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00  Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55  "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
12:41  COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39  Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36  Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34  В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32  "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30  Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59  Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56  Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53  Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12  Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
07:10  За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube, - Герман Садулаев
06:24  Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов
06:20  В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
05:46  Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post
05:43  Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов
05:41  Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:30  Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
00:31  США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин
00:29  В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев
00:18  Миллион и "червонец": во Франции начался суд над Николя Саркози
00:16  Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие
Четверг, 26.11.2020
22:10  Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
21:51  Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:42  Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и "Центерра" на Кумторе
21:07  Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк
21:02  Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
20:59  Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:49  Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок
19:35  Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина
19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? - Саймон Хендерсон
17:52 28.11.2020

В результате нападения близ Тегерана убит "отец иранской бомбы" Мохсен Фахризаде. Подробности пока неизвестны, однако в СМИ уже появились догадки. Израиль вернулся к своей тактике убийства иранских физиков-ядерщиков, считает автор.
The Hill (США): кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? Главным подозреваемым оказался Израиль

Саймон Хендерсон (Simon Henderson)

Те, кто рассуждал о том, что Дональд Трамп использует последние недели своего президентства, чтобы нанести сокрушительный удар по иранской ядерной программе, упустили один гораздо более важный момент, а именно что Израиль воспользуется окном возможностей и примет такие меры, которые вряд ли сошли бы ему с рук при администрации Байдена.

Поклонникам израильского шпионского сериала "Тегеран", доступного на платформе Apple+, мысль о том, что израильские агенты способны совершить политическое убийство на территории Ирана, вряд ли могла бы показаться неправдоподобной. И убийство ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, совершенное утром в пятницу, 27 ноября, могло бы стать просто очередным крутым поворотом сюжета. На пыльной дороге к востоку от Тегерана, в тени дремлющего вулкана Демавенд с укрытой снегами вершиной, автомобиль, в котором ехал Фахризаде, попал в засаду.

Мы все еще ждем подробностей этого происшествия, но опубликованные в твиттере фотографии свидетельствуют о том, что в его машине выживших не было. Второй автомобиль, по всей видимости, был полностью уничтожен взрывом бомбы.

Очевидно, Израиль вернулся к своей тактике убийства иранских физиков-ядерщиков, которой он пользовался с 2010 по 2012 год и которую он вынужден был свернуть под давлением администрации Обамы, чтобы Иран согласился стать участником Совместного всеобъемлющего плана действий - многостороннего соглашения, которое теоретически должно было ограничить деятельность Ирана по разработке ядерного оружия. Чтобы усилить давление на Тегеран, администрация Трампа вышла из этого соглашения в 2018 году. С тех пор Иран увеличил объемы производства обогащенного урана и число действующих центрифуг. Июльская атака на завод по обогащению урана в Натанзе, предположительно совершенная Израилем, позволила притормозить реализацию амбиций Ирана, но не заставила его отказаться от них.

В прошлом Израиль использовал оппонентов исламского режима, прошедших специальную подготовку, чтобы они выполняли грязную работу на территории Ирана. Учитывая профессионализм и сложность нападения на Фахризаде, можно предположить, что его осуществили сами израильтяне. Внутри Ирана это вызовет гнев и, возможно, некоторую панику, а введение жестких мер безопасности практически неизбежно.

Было бы наивно полагать (хотя некоторые все же так думают), что Иран отказался от своих ядерных амбиций в 2003 году, когда американская разведка пришла к выводу, что работы иранцев по созданию ядерного оружия прекратились, хотя работа по обогащению урана (вещества для ядерного заряда) и по созданию ракет (способных доставлять ядерные боеголовки) продолжалась. В то время Фахризаде был главой иранского Центра физических исследований и уполномоченным руководителем проекта AMAD, то есть иранской программы по созданию ядерного оружия. С тех пор в этом проекте сменилось несколько руководителей, а Фахризаде стал главой Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана.

Хотя власти Ирана продолжали настаивать, что их ядерные исследования носят исключительно мирный характер, они все же не разрешали представителям Международного агентства по атомной энергии беседовать с Фахризаде. В результате он стал объектом санкций, прописанных в резолюциях Совбеза ООН, и ему было запрещено выезжать за границу. Те его активы, которые он хранил за рубежом, были заморожены. Возможно, теперь мы узнаем об этом человеке больше.

Если говорить о значении произошедшего, то убийство Фахризаде равносильно убийству Кассема Сулеймани (Qassem Soleimani), которое американские военные совершили в январе в Багдаде. Сулеймани был влиятельным командиром иранского Корпуса стражей Исламской революции, и именно он координировал дестабилизирующую деятельность Тегерана в Ираке, Сирии и Ливане. Тогда Тегеран поклялся отомстить за убийство Сулеймани, но пока этого не сделал. Теперь склонность Ирана дожидаться удобной возможности придется уравновешивать с острой необходимостью отомстить за очередное убийство влиятельного иранского деятеля.

Оригинал публикации: Who killed Mohsen Fakhrizadeh, Iran"s nuclear chief? Israel is the likely suspectОпубликовано 27/11/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606575120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  