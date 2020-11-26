 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему русские ликвидировали одно узбекское государство, но оставили два других?
18:39 28.11.2020

В начале 15-о века Золотая Орда, ослабленная нашествием великого врага монголов Тамерлана, начинает рассыпаться на ряд феодальных владений. В 1428-м году в ее восточной части появляется держава кочевых узбеков Абулхайра, в которой почти через четыре десятилетия поднимают мятеж казахи, изгнавшие правящий узбекский клан дальше на юг. Узбеки завоевывают у потомков Тимура Среднюю Азию и основывают здесь агромадное Бухарское ханство, а оно вскоре распадается на три части: Коканд, Хорезм и Бухару.

Узбекские ханства в самом начале. К моменту прихода русских границы были другие

Таким образом, когда в середине 19-о века сюда приходят русские, уже переварившие и освоившие казахские степи, в регионе существуют сразу три узбекских государства, правда, с крайне перемешанным населением. При этом, Хивинское (т.е. Хорезм) и Бухарское ханство, признавшие вассальную зависимость от Петербурга, счастливо просуществуют до самой революции 1917-о года, а Коканд будет упразднен сразу после завоевания в 1876-м году.

Почему?

Установление полноценной российской власти над казахскими родами заняло ни много, ни мало, а целое столетие – с 1730-х по 1840-е годы. Но после завершения этого процесса у империи появилась далеко не мирная граница. На юге было расположено три зубастых и экспансивных государства, которые плохо управлялись и не могли сдержать набегов своих кочевых подданных.

К тому же, здесь находилось то, что стали называть "мягким подбрюшьем России" – место, которое было крайне удобно использовать для нападения на нашу страну, практически не защищенную с этой стороны. Из-за ухудшения отношений с Британской империей, которое началось сразу же после общей победы над Наполеоном, Средняя Азия приобрела большое стратегическое значение. В 1842-м году закончилась первая англо-афганская война, и вторжение было весьма возможным.

Чтобы упредить это, начиная с 1850-х годов стартовала череда русских походов на хивинцев, бухарцев и кокандцев, которые через несколько десятилетий привели к падению узбекских ханств и установлению полного русского господства в регионе. Однако, Бухара и Хорезм признали русский протекторат, поступились частью территорий, ликвидировали рабовладение, но получили внутреннее самоуправление и просуществовали до самой советской власти. А Коканд стал непосредственной частью русских владений и управлялся Петербургом напрямую.

Дело было так.

В 1864-м году русский отряд взял крупный кокандский город Ташкент, отрезав ханство от бухарских союзников, и принудил противника к подписанию мирного договора и началу торговли. В скором времени это привело к падению доходов местных правителей и усилению эксплуатации крестьянства в разы, а потому через пару лет здесь началось крупное антифеодальное восстание, участники которого направили свое оружие против России.

С помощью русских войск бунт, вроде бы, подавили, но в конце 1875-о года ханом был избран киргиз Пулат-бек, и начался новый виток противостояния. Чтобы достичь окончательного замирения этой земли, туркестанский генерал-губернатор Кауфман уговорил императора Александра ликвидировать ханство окончательно, что и было сделано незамедлительно.

Причины было две.

Во-первых, в Семиречье, т.е. поблизости от кокандской территории (и частично на ней) было основано новое казачье войско и была начата русская земледельческая колонизация. Наличие агрессивного соседа сильно помешало бы переселению и умиротворению края.

Во-вторых, кокандскими вассалами были таджики Памира, а это означало, что за перевалом начиналась граница с Афганистаном, который вот-вот будет захвачен британцами. Российская империя стремилась обезопасить свои рубежи, и патрулирование Памирских гор началось уже в 1886-м году. Война с англичанами считалась вполне возможной, а потому оставлять здесь потенциального союзника Лондона являлось непредусмотрительным.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606577940
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