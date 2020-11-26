США испугались подводных атак России и Китая

18:41 28.11.2020

Могут ли наши военные перерезать трансатлантические кабели



Сергей Аксенов

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Василий Кашин

Дмитрий Корнев



Россия угрожает подводным кабелям, проложенным по дну Мирового океана и обеспечивающим телефонную и интернет-связь, говорится в докладе комитете сената США по иностранным делам.



Как пояснили авторы документа, США и Европа еще в годы холодной войны помнили, что "внушительный подводный флот России может подключиться к этим кабелям или же стремится обнаружить уязвимые и труднодоступные участки кабеля, с тем чтобы разорвать их в случае конфликта". Сейчас, по мнению американцев, эта угроза сохраняется.



При этом в докладе содержится ссылка на статью в NYT от 2015 года, где сказано, что Пентагон обеспокоен присутствием кораблей и подлодок России в водах, где пролегают ключевые подводные коммуникационные кабели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на "осеннее обострение" у американцев.



Этой осенью история повторилась. Немецкое издание Focus сообщило, что подразделение НАТО для защиты транспортных и коммуникационных путей между Северной Америкой и Европой, расположенное в портовом городе Норфолк в штате Вирджиния приведено в боевую готовность. Альянс опасается, что российские подлодки могут перерезать подводные кабели, говорилось в статье.



Помимо России американских сенаторов беспокоит КНР. Доминирующее положение китайских компаний в сегменте глубоководных коммуникационных кабелей может привести к зависимости других стран и "серьезной угрозе безопасности данных". Пекин сможет использовать эти кабели для слежения за подводными лодками противника, волнуются в США.



Согласно исследованию Policy Exchange, в мире существует около 213 независимых подводных кабельных систем. Общая протяженность таких оптоволоконных кабелей составляет порядка 900 тысяч километров. Их визуализация впечатляет. Ежедневный объем финансовых транзакций, проходящих по кабелям, составляет 10 трлн. долларов. Есть ради чего насолить супостату.



- На текущий момент только у России есть возможность нанести ущерб или подключиться к глубоководным кабелям, проложенным по дну океанов. Поскольку только у нашей страны есть атомные глубоководные станции (АГС), состоящие на вооружении ВМФ, - рассказал главный редактор портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.



Эти АГС несут службу на Кольском полуострове, в губе Оленья, в составе соответствующего соединения (29-я отдельная бригада подводных лодок - авт.). Это соединение входит в состав Главного управления глубоководных исследований, которое напрямую подчиняется министру обороны РФ.



Считается, что одной из причин появления соединения АГС стала как раз потенциальная возможность вскрытия трансатлантических систем передачи данных, кабелей, системы эхолотов SOSUS, которое преграждает путь нашим подводным лодкам Северного флота в Атлантику.



Речь может как о нарушении целостности этих коммуникаций, так и о попытке снятия информации. Теоретически, с помощью АГС сделать это возможно. Техника позволяет. А насколько это возможно практически… Думаю, эта информация под грифом "совершенно секретно".



Исследования в этом направлении велись еще в СССР, начиная с 1960-х годов. Было создано несколько экспериментальных подлодок, оборудованных специальными системами, которые ловят излучение кабелей. Правда, снятую информацию надо еще расшифровать.



"СП": - Вот именно…



- Но и сама по себе возможность слушать кабель дает много. Если внезапно увеличивается объем передаваемой по кабелю информации уже можно делать некоторые выводы. Рост трафика - показатель активности. Такой же эффект дает слежение за активностью в эфире.



На практике снятие информации вряд ли производится самой АГС. Скорее всего, на дно рядом с кабелем закладывается некий контейнер, который лежит и обменивается информацией с наземными или космическими средствами, например, через всплывающие буи.



То есть АГС обслуживает эти контейнеры. Отмечу, что снятие информации с подводного кабеля - задача более тонкая, чем просто его разрушение. Но в случае необходимости АГС могут и это. Для этого они оборудованы необходимыми манипуляторами.



"СП": - Об АГС мало известно, в отличии от подлодок…



- Первой АГС была "Нельма". Потом было еще несколько. Потом "Нельму" усовершенствовали. А на данный момент самой известной нашей станцией является АС-31 "Лошарик" (это на ней случился пожар в июне 2019 года, когда погибли 14 моряков-подводников - авт.). Она самая глубоководная.



Все АГС в принципе могут работать самостоятельно. Но, как правило, они работают с кораблями-матками, подлодками-носителями. Одной из таких лодок предположительно будет "Белгород", который сейчас проходит достройку. До этого была и есть БС-64 "Подмосковье". До нее были лодки "Оренбург" двух поколений.



"СП": - Странно, что у России есть АГС, а у США нет…



- А американцев была подобная глубоководная атомная подлодка NR-1. Но она носила экспериментальный характер. И в конце 1990-х ее вывели из состава ВМФ США и списали. Возможно, они убедились, что она им не очень-то нужна.



"СП": - США и Европа связаны кабелями через Атлантику. А России до сих пор это было не нужно. Мы же сухопутная держава. Но на днях началась прокладка волоконно-оптического кабеля и Мурманска до Владивостока по дну Ледовитого океана. Вдоль Севморпути. Мы становимся уязвимы…



- Тем не менее, у американцев против нас ничего нет…



Но в эту сторону усиленно двигаются китайцы. У них уже есть небольшие батискафы. Они совершили с ними несколько экспедиций в ту же Арктику. Почти наверняка в КНР идут работы над созданием собственной АГС. Уверен, они ее создадут, потому что у них нет финансовых ограничений, а доступ к технологиям есть. К тому же для Китая это вопрос престижа.



По словам старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, Китай в вопросе контроля за информационными потоками пошел другим путем.



- Думаю, авторы американского доклада видят угрозу в производстве Китаем соответствующего оборудования и в его собственности на построенную им инфраструктуру. Пекин сейчас создает первоклассный военно-морской флот и в китайской военной стратегии первостепенное внимание уделяется информационным аспектам ведения войны.



По сути КНР - первая страна, которая создала отдельный род войск, приравненный по статусу к виду вооруженных сил - войска стратегической поддержки, отвечающие за противоборство в информационном пространстве. Это кибер, РЭБ, космос и т. д. В этом смысле интерес к контролю морских кабелей выглядит логично. Но специальных подлодок, аналогичных российским АГС, у Китая нет.



- Лоббисты ВПК во всех странах всегда тыкают пальцем в гипотетического противника, пугают его агрессией, для того чтобы им выделили средства на ее предотвращение. США здесь не исключение, - говорит старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. - Так что сенаторы просто подняли необоснованную шумиху.



У США есть система слежения за подлодками SOSUS, но она давно устарела. Сейчас все более доминирует спутниковая и воздушная разведка. У американцев в этой сфере более чем уверенное преимущество. Думаю, у них нет проблем в обеспечении связью своих военных на любом ТВД. Сейчас они мощно идут к созданию общего цифрового пространства для всех ТВД одновременно.



"СП": - Речь идет не только об информации военного характера, но и экономической и другой…



- Если бы нашим военным удалось бы добраться до их кабелей и перехватывать информацию, от этого была бы только польза. Надеюсь, они действуют в этом направлении.