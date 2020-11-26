Россия может начать выплачивать пенсии мигрантам с 2021 года

18:42 28.11.2020

Союзные обязательства: Россия начнет платить пенсии мигрантам

Россия может начать выплачивать пенсии мигрантам с 2021 года



Рустем Фаляхов



С нового года в России для гастарбайтеров, трудящихся в России, и для россиян, работающих в других странах Евразийского союза, будет начисляться "евразийская пенсия". Главное требование - легальная работа. Граждане евразийских республик однозначно выиграют от нового порядка. Но эксперты предупреждают о дополнительной нагрузке на пенсионную систему России.



С января 2021 года может вступить в силу новое соглашение о пенсионном обеспечении, сообщил источник "Газеты.Ru" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Оно будет действовать на территории всех пяти государств Евразийского союза - России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Проект пенсионного соглашения уже ратифицировали парламенты четырех стран. Против, да и то формально, сейчас только Казахстан.



Возможность выплаты пенсий гражданам ЕАЭС, работающим вне пределов "своего" государства, была предусмотрена еще в 2014 году. В Астане был подписан договор, в котором говорится, что пенсионное обеспечение граждан союзных стран осуществляется в соответствии с внутренним законодательством, а также отдельным международным соглашением.



Предполагалось, что это соглашение будет оперативно подготовлено и ратифицировано всеми странами-партнерами. Сначала назывался такой срок ратификации - до 2016 года, потом - до 2018 года.



Но в итоге евразийские партнеры на несколько лет увязли в противоречиях и нестыковках национального пенсионного законодательства с проектом единого соглашения о порядке пенсионных выплат.



Пенсионная тема неоднократно обсуждалась на заседаниях Высшего совета евразийских государств с участием лидеров стран. Очередной дедлайн по согласованию пенсионных систем был назначен "до конца 2019 года", а вступить в силу соглашение должно было с 2020-го. "Соглашение даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период работы на территории ЕАЭС. Для простого человека это имеет большое значение", - говорил президент Владимир Путин в июле прошлого года на Евразийском саммите в Нур-Султане (Казахстан).



Казахстанцы не хотят на пенсию



Но именно Казахстан и задержал ратификацию документа. Сейчас Нур-Султан уже не имеет принципиальных возражений. По крайней мере, депутаты казахстанского мажилиса (парламента) 4 ноября наконец-то одобрили соответствующий законопроект.



Чиновники в Казахстане теперь заявляют, что наконец-то можно будет "урегулировать проблемные вопросы в системе пенсионных отчислений трудящихся". "В частности, будут обеспечены равные права трудящихся граждан в государствах трудоустройства, будут урегулированы вопросы экспорта пенсии", - сообщил местным СМИ министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.



Как пояснили "Газете.Ru" в Евразийской экономической комиссии, есть надежда, что соглашение, ратифицированное парламентом Казахстана, будет подписано президентом республики в ближайшее время.



Благодаря договору, как пояснили в ЕЭК, граждане "смогут получать заработанные пенсии в любой точке Союза".



"Еще один важный момент: чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в другом государстве ЕАЭС не меньше одного года", - отметили в ЕЭК. Также после вступления соглашения в силу "трудящиеся Союза будут получать пенсию за периоды работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС".



Например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию сразу от 4 стран - от каждой за конкретный период работы.



Минтруд РФ не смог предоставить оперативный комментарий по теме "евразийских пенсий".



С миру - по пенсии



Между тем у экспертов, опрошенных "Газетой.Ru", остается немало вопросов к пенсионному соглашению, которое будет действовать на просторах Евразийского союза и затронет интересы 180 млн человек.



"Соглашения о взаимном пенсионном обеспечении основаны на идее о том, что человек, не сумевший наработать полный пенсионный стаж ни в одной из пяти стран, может суммировать годы работы в разных странах, включая Россию. Пенсию он будет вправе получать по месту фактического проживания, а страна, из которой человек уехал, перечисляет (экспортирует) ту часть его пенсионных прав, которую он наработал на ее территории", - говорит аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.



В такой пенсионной схеме Россия выступает донором по отношению к выходцам из стран с более низким уровнем зарплат и доходов: Киргизии, Армении, Белоруссии.



Эксперты предупреждают, что после вступления соглашения в силу Россия неизбежно взвалит на себя дополнительные расходы для выравнивания пенсионных прав граждан Евразии. "Например, средняя пенсия в Казахстане и России сопоставима (16 и 15 тысяч рублей соответственно). А в Армении и Киргизии - не выше 5,5-6 тысяч в пересчете на рубли. Если гражданин Киргизии или Армении, поработав в России, накопил мало пенсионных баллов и у него будет ко времени выхода на пенсию небольшой трудовой стаж, низкий индивидуальный коэффициент, то теперь у таких граждан появится право на доплату из бюджета РФ", - указывает Емельянов.



При этом можно будет жить, собственно, в Армении или Киргизии, получая прямые выплаты из Пенсионного фонда России - по аналогии с жителями Абхазии и Южной Осетии. Они получают среднюю по Южному федеральному округу пенсию, хотя живут на территории своих республик. "По этой причине и шел длительный торг, поиск компромисса: как не обделить тех, кто достоин получать пенсию, отработав в России, но не создать новую дыру в российской пенсионной системе", - поясняет Емельянов.



Россия была вынуждена пойти на принятие единых стандартов пенсионной системы в рамках ЕАЭС, поскольку с 2015 года в РФ резко изменилась собственная пенсионная система, считают эксперты.



"Во-первых, выросли требования к минимальному размеру стажа (с 5 лет до 15, а затем и до 30 лет)", - уточняет Емельянов.



Вторая причина для стандартизации правил - учет пенсионных прав в баллах. "Возникла ситуация, что можно иметь какой угодно стаж, но прав на пенсию фактически не иметь, потому что за пенсионера не платились взносы, или взносы были очень малы, когда работник официально получал полставки, четверть ставки и т.д.," - отмечает Емельянов.



Импорт пенсии из России в Испанию



Если гражданин другой страны ЕАЭС обращается за пенсией в Россию, то Пенсионный фонд РФ будет получать от других стран трансферты (компенсации) за периоды пенсионных отчислений в этих странах, уточняет аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.



То есть в рамках нового соглашения каждая страна платит ту часть пенсии, которую человек заработал в данной стране. Предполагается, что гастарбайтеры точно выиграют от новой схемы пенсионного обеспечения и при этом, считает Киселева, не нанесут ущерба российскому бюджету. Хотя бы по той причине, что на пенсию может претендовать только тот, кто работает легально и чей работодатель уплачивает за работника взносы в Пенсионный фонд.



"Принимая во внимание невысокий уровень пенсий в странах-членах ЕАЭС, принятие соглашения не приведет к значительному росту пенсий, особенно учитывая тот факт, что большая часть мигрантов работает неофициально. Но все же для трудовых мигрантов, работающих в России официально, будет некоторый выигрыш. В России уровень пенсий повыше, и они хотя бы соотносятся с прожиточным минимумом", - говорит Киселева.



Эксперты напоминают, что у России есть договоры о взаимном признании пенсионного стажа со всеми бывшими республиками СССР, а также с некоторыми государствами дальнего зарубежья. Это страны Балтии, Чехия, Болгария, Испания, Израиль - там, где проживают крупные диаспоры россиян, в том числе пенсионного возраста.