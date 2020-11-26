Оппозиция забросала премьер-министра Тайваня Су Чжэньчана свиными потрохами

|19:06 Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04 Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10 Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43 Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41 Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35 Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
14:39 Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00 Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55 "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
12:41 COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39 Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36 Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34 В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32 "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30 Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59 Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56 Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53 Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12 Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
07:10 За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube, - Герман Садулаев
06:24 Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов
06:20 В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
05:46 Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post
05:43 Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов
05:41 Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:30 Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
00:31 США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин
00:29 В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев
00:18 Миллион и "червонец": во Франции начался суд над Николя Саркози
00:16 Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие
|Оппозиция забросала премьер-министра Тайваня Су Чжэньчана свиными потрохами
20:04 28.11.2020
Таким образом они отреагировали на решение властей Тайваня импортировать в страну из США свинину с повышенным содержанием рактопамина.
Депутаты крупнейшей оппозиционной партии "КМТ" в парламенте Тайваня забросали премьер-министра страны Су Чжэньчана свиными кишками, сообщает zakon.kz.
Таким образом они отреагировали на решение властей Тайваня импортировать в страну из США свинину с повышенным содержанием рактопамина, передает ТАСС.
Эта кормовая добавка повышает мышечную массу животных, но запрещена в ЕС, Китае и России из-за возможных негативных последствий для организма человека.
Также глава государства разрешил завозить не совсем свежую говядину – более 30 месяцев "выдержки".
Премьер Китайской Республики Су Чжэньчан как раз должен был выступить с докладом по решению властей, однако оппоненты этому помешали: на главу правительства буквально посыпался дождь из свиных кишок. После чего произошла короткая перепалка.
На входе в зал Чжэньчана тоже встретили неприветливо: под свист и звуки транспарантов.