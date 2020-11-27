Париж опять жгут и громят очередные "протестанты"

23:22 28.11.2020

В Париже на демонстрации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности" начались беспорядки, сообщает РИА Новости.



Шествие началось около днем после полудня на площади Республики.



Через полтора часа к мирной демонстрации присоединилась многочисленная группа людей в черной одежде. Сначала они выкрикивали оскорбления в адрес полиции, затем начали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками.



Хулиганы подожгли автомобиль, несколько мусорных баков, фургоны и велосипед. На место прибыли несколько пожарных машин.



Конечная точка маршрута - площадь Бастилии. Как сообщил корреспондент РИА Новости, там творится полный хаос: горят урны, подожжены как минимум две машины, хулиганы ломают камеры наружного наблюдения.



Бульвар Бомарше заволокло слезоточивым газом, который применила полиция, пытаясь сдержать погромщиков. Укрываясь от слезоточивого газа, толпа начала двигаться в противоположном направлении, образовалась пробка.



Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Согласно 24 статье документа, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро.



Журналистские профсоюзы выступили против этой статьи. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.



Французские власти неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам фиксировать действия полиции.