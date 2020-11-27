Кончайте базар, голодранцы. Посольство США приказало кыргызским реформаторам отложить "конституционную реформу"

00:18 29.11.2020

Заявление посольства США о конституционном референдуме в Кыргызстане



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Соединенные Штаты Америки приветствуют предложение кандидатов в президенты отложить проведение референдума по конституционной реформе до весны или более позднего срока, сообщает 27 ноября пресс-служба посольства США в Кыргызстане.



"У кыргызского народа должно быть время, чтобы прийти к консенсусу по вопросу о том, как должна управляться их страна. Решения о внесении любых изменений в Конституцию должны приниматься народом Кыргызстана после широкого общественного обсуждения. Конституционный совет должен включать широкий спектр голосов, в том числе представителей гражданского общества, средств массовой информации и оппозиции. Международные партнеры Кыргызской Республики готовы предложить помощь в этом процессе, если будет соответствующая просьба. К примеру, Венецианская комиссия может предоставить техническую поддержку в то время как кыргызский народ рассматривает и обсуждает предлагаемые конституционные изменения", - говорится в сообщении.



В посольстве считают, что отложив принятие решения о конституционных изменениях, кандидаты в президенты могут сосредоточить свое внимание на стоящих перед страной серьезных проблемах, включая пандемию COVID-19, ее экономические последствия и продолжающуюся борьбу с организованной преступностью.