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Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области
00:25 29.11.2020

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев из Ферганской области из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости. В МИВТ сообщили, что ранее на территории Узбекистана такой вирус не фиксировался, и он также не запрещен в странах ЕАЭС.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 26 ноября ввела запрет на ввоз томатов и перцев из Ферганской области, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Такая мера принята в связи с обнаружением в томатах и перцах, поступивших из этого региона Узбекистана, вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV), говорится в сообщении.

При этом вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но "учитывая серьезную вредоносность указанных вирусов для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров".

"Требование будет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли сообщили, что совместно с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете министров и посольством Узбекистана в России проводятся консультации с Россельхознадзором.

"При этом, ранее на территории Узбекистана ToBRFV не фиксировался поскольку является новым штаммом вируса растений. В отношении данного вируса также нет запрета в странах ЕАЭС - ToBRFV не включен в Единый перечень карантинных объектов", - отметили в МИВТ.

Министерство совместно с госинспекцией по карантину растений разрабатывают комплекс мер по недопущению появления подобного рода вирусов в продукции, производимой в Узбекистане.

"Также необходимо отметить, что введенные Россельхознадзором ограничения не касаются всех производителей Узбекистана и распространяются лишь на продукцию из Ферганской области. Консультации с российской стороной продолжаются. Принимаются меры по отмене введенных ограничений в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Источник - gazeta.uz
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