Беременна революцией: запрет на аборты привел к уличным столкновениям в Польше

01:12 29.11.2020 В стране резко обострилось противостояние левых и правых



Владимир Веретенников



На политическую арену Польши выходит новая политическая сила - радикальные консерваторы, объединившие в своей идеологии национализм и католический фундаментализм. Долгие годы система власти в стране строилась на диалектическом тандеме двух главных партий - более либеральной "Гражданской платформы" и более консервативного "Права и справедливости", поочередно меняющих друг друга у кормила власти. Но теперь противостояние либералов и консерваторов принимает куда более жесткие формы. Поводом стал недавний запрет абортов в Польше, ставший очевидной победой ультраконсервативных сил. Однако за спиной у либералов - поддержка Европарламента, 26 ноября принявшего резолюцию с осуждением этого закона. Что творится в польской политике, разбирались "Известия".



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Волна протестов покатилась по Польше начиная с 22 октября. Это произошло после того, как конституционный суд государства принял вердикт о дальнейшем ограничении на аборт - его решили оставить лишь в случае изнасилования, инцеста и угрозы для жизни женщины. Так увенчались успехом старания юриста Кайи Годек, много лет пытавшейся протолкнуть соответствующий законопроект. Правда, если верить данным опросов, 70% поляков относятся к новому закону с неодобрением. Неудивительно, что вердикт вызвал волну недовольства в разных городах республики.



Вообще-то польское законодательство об абортах и до последних событий было одним из самых суровых в Европе. В стране достаточно сильны католические настроения, и тема запрета абортов была поднята практически сразу после крушения социализма. Еще в 1993 году был принят закон о планировании семьи, охране плода и условиях прерывания беременности. Но очередное "затягивание гаек" по этому вопросу вызвало настоящий взрыв негодования. Сторонники права на аборты стали массово, тысячами выходить на улицу, а их разгоняли слезоточивым газом.



Протестующие держат плакат с надписью "Солидарность - наше оружие" во время демонстрации в Кракове, Польша, 24 ноября 2020 года



Протестующие заполонили улицы Познани, Варшавы, Вроцлава, Кракова и других польских городов, они собирались на главных площадях, возле костелов и у офисов правящей партии "Право и справедливость". Недовольные несколько раз собирались в Варшаве и у дома председателя "Права и справедливости" Ярослава Качиньского. Они были "вооружены" плакатами с надписями: "Это война", "Ваши руки в крови", "Мое тело - мое дело", "Забастовка женщин". Полицейские образовали кордон у дома высокопоставленного политика - в них полетели камни.



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После того как протестующие попытались прорваться через кордон, против них применили перцовый газ и физическую силу. В связи с этим Ярослав Качиньский во время заседания сейма 18 ноября обрушился с резкой критикой на "Гражданскую платформу", поддержавшую протесты. "Все поддерживаемые вами демонстрации стоили жизни многим людям. У вас руки в крови. Вы совершили преступление. Если в Польше было бы верховенство закона, многие из вас уже сидели бы в тюрьме", - заявил с трибуны Качиньский, обращаясь к оппозиционным депутатам.



Действительно, "Гражданская платформа" поддержала акции выступавших за право на аборты - но в рядах демонстрантов постепенно растет недовольство системными либералами, которых обвиняют в чрезмерной умеренности. 30 октября протесты достигли своего пика: на улицы Варшавы вышли 150 тыс. человек, которые потребовали не только отмены решения суда, но и смены политического курса страны. Особое раздражение протестующих вызывает доминирующая в Польше Римско-католическая церковь - ксендзы поддерживают постановление конституционного суда об отмене абортов. После этого в костелах на мессах стали появляться женщины с плакатами "Помолимся за аборт".



Столкновение протестующих с полицией во время демонстрации в Варшаве, Польша,18 ноября 2020 года



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18 ноября в Варшаве произошли очередные столкновения. В ходе завязавшейся драки, как сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак, один из полицейских получил столь серьезные травмы, что на несколько дней угодил в больницу. "Митинг был незаконным и немирным. Этому есть множество свидетельств на видео и фото, а также из описания происходящего из уст участников. Полицейские были вынуждены применить газ, и мы продолжим его применять в подобных ситуациях", - пригрозил Марчак. Любопытный факт: на днях социологический центр Social Changes провел опрос, в ходе которого 42% респондентов возложили на организаторов и участников протестов ответственность за распространение коронавируса в Польше. В массе своей поляки, похоже, все же не поддерживают экстремальных форм протеста.



Гвардейцы кардиналов



Тем временем начала все решительнее проявлять себя и противоположная сторона. В интернете собирают средства на так называемую Национальную гвардию - это частный проект правых активистов, которые на добровольных началах помогают полицейским разгонять демонстрации либеральной оппозиции. Сбор средств идет под лозунгом "Мы защищаем ценности нашей цивилизации!" Инициатором акции стал некий Роберт Бонкевич. Он провозгласил: "Мы находимся в эпицентре необольшевистской революции. Мы не хотим, чтобы те силы, которые выступают против наших ценностей и нашей цивилизации, нападали на нас, католиков. Поэтому мы создаем своего рода самозащиту - католическую самооборону, самозащиту цивилизации".



Акция протеста против ужесточения закона об абортах в Архикафедральной базилике Святых Петра и Павла в Познани, Польша, 25 октября 2020 года



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В качестве примера "врагов", от которых нужно защищаться, Бонкевич и его сподвижники называют именно сторонников легальных абортов. Они утверждают, что из-за абортов Польша недосчиталась миллионов граждан. К тому же правых до крайности возмущают нападения либералов на церковь и священников. Например, характерный инцидент имел место 27 октября - в городе Познань неизвестные ворвались в храм Святого Спасителя на улице им. Александра Фредро. Хулиганы орудовали деревянными дубинками и применили слезоточивый газ. Один из защитников церкви получил ножевое ранение в руку. После этого правый активист из города Ополе Гжегож Ковара призвал главу МВД: "Господин министр Мариуш Каминьский! Поскольку мы, националисты, должны делать всю работу за полицию, которая постоянно отказывается вмешиваться, когда протестующие начинают заниматься вандализмом и нарушением общественного порядка, просим предоставить нам соответствующие полномочия, экипировку и необходимое оборудование".



Ядром новой организации "защитников католических ценностей", по словам Бонкевича, станут несколько сотен активистов "Марша независимости". "Я призываю всех присоединиться к нашей организации. Мы будем защищать каждую церковь, каждый квартал, каждый город, каждую деревню. Я призываю всех католиков покончить с пацифизмом и дать решительный отпор. Пацифизм привел к тому, что сегодня банды черни входят в костелы, оскверняют алтари, оскверняют Святые Таинства, используют грубые, нецензурные слова на своих плакатах", - заявил праворадикал.



Бонкевич абсолютно недвусмысленно призывает: "Абсолютная нетерпимость к агрессии крайних левых! Левые объявили нам войну, поэтому необходимо обеспечить самозащиту от их агрессии. Мы создаем "Национальную гвардию", которая будет защищать ценности нашей цивилизации. Мы не станем пассивно смотреть, как горят наши церкви, как было на Западе. В это непростое время мы обращаемся к вам за финансовой помощью. Для того чтобы мы продолжали развиваться и становились профессионалами, нам нужна ваша поддержка. Без денег мы не сможем тренироваться, разбивать лагеря, покупать оборудование или быстро мобилизовать волонтеров - например, поздно вечером в субботу. Деньги также пойдут на юридическую помощь".



Полицейские



Военная полиция у здания польского парламента во время демонстрации в Варшаве, 18 ноября 2020 года



К 23 ноября оказалось собрано уже более 330 тыс. злотых (порядка 7 млн рублей). Комментируя идею, Telegram-канал "Из Польши на русском" задается вопросом: "А что - польская полиция больше не обеспечивает свободу и безопасность служб и собраний? Или теперь каждый в Польше может собрать своих боевичков и пойти обеспечивать то, что считает нужным?" Тут стоит добавить, что Бонкевич недавно получил скандальную известность в польской блогосфере. В соцсетях появился видеоролик, в котором похожий на активиста мужчина спускает с лестницы вниз головой пожилую женщину, причем стоящие рядом полицейские не вмешиваются.



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Кроме того, Бонкевич попал в скандальную хронику 11 ноября, когда в Польше отмечали День независимости. По этому случаю на улицы Варшавы вышли толпы местных националистов. Презрев введенный в связи с пандемией запрет на массовые мероприятия, они несли флаги, плакаты с лозунгами, петарды, выкрикивали шовинистические лозунги. И, как и в случае с участниками либеральных протестов, тоже не обошлось без эксцессов.



Полицейские перегородили путь шествию в районе Национального музея, но наиболее агрессивные демонстранты, некоторые из которых, впрочем, были в масках, обрушили на сотрудников правопорядка бутылки и камни. Более того, сигнальной ракетой подожгли квартиру, на балконе которой висел флаг ЛГБТ. Также, как сообщила мэрия Варшавы, было уничтожено уличное ограждение, вырвана плитка на тротуарах и подожжены двери одного из городских учреждений - всего на сумму около $10 тыс. Разгонять уличных буянов пришлось посредством газа и водометов.



Марш ультраправых в Варшаве, посвященный Дню независимости Польши, 11 ноября 2020 года



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В связи с этим Бонкевич обвинил власти Польши в том, что они, дескать, обещали "красивое и безопасное" мероприятие для патриотов на День независимости - но обманули. Правда, он не отрицал, что среди участников акции могли оказаться вандалы и хулиганы - и на всякий случай отрекся от таковых. Однако Бонкевич опроверг заявления полиции, что участники марша не хотели пропускать к пострадавшим в результате драки машину скорой помощи - и уличил правоохранителей в "использовании провокаторов" и "неадекватном применении силы". Последнее, по мнению Бонкевича, стало особенно очевидно в ходе штурма полицейскими станции городской электрички "Национальный стадион", куда пришли несколько сотен участников марша уже после его завершения, собираясь ехать по домам.



Здесь также избили несколько десятков журналистов, хотя они были в специальных жилетах с надписью "Пресса". Журналист Newsweek Polska Рената Ким так описывала события на станции: "Не помогло то, что мы кричали, что мы из прессы, они начали нас избивать. На мне был синий жилет с надписью PRESS. Я подняла руки вверх и крикнула, что нахожусь здесь по заданию редакции. Но полицейские, которые стали еще более яростными, били нас дубинками. Мне ударили по почкам, а фотокорреспондент Адам Тухлинский получил удар по голове и был сброшен с лестницы. Мы попали прямо в объятия полицейских, идущих снизу, но, к счастью, они пропустили нас".



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Еще один лидер польских националистов, депутат сейма от "Конфедерации" Роберт Винницкий, написал сразу же после разгона марша 11 ноября: "В течение недели полиция пассивно наблюдала за вандализмом в отношении церквей, памятников и мемориалов. Сегодня они пошли в бой против "Марша независимости". То же, что и во времена "Гражданской платформы". Пять лет столица не наблюдала таких сцен". Кроме того, правые обвинили власть Польши в трусости и непоследовательности - после того как правительство, напуганное размахом либеральных протестов, решило 4 ноября отложить введение запрета на аборты.



Разгул ультраправых вызвал обвинения со стороны либералов: "абортники" заявляют, что "священники прячутся за спины нацистов". Молодые польки заявляют, что не намерены становиться "живыми инкубаторами для нужд шовинистов". Сейчас польские либералы получили повод для воодушевления: "Европа с нами!" 26 ноября Европарламент после бурных дискуссий принял резолюцию, в которой заявил: решение Конституционного суда Польши по поводу абортов ставит под угрозу жизнь женщин в этой стране. За резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, против были 145 и 71 воздержался.



ЕП



Европейский комиссар по вопросам равноправия Хелена Далли выступает во время дебатов о праве на аборт в Польше на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия, 25 ноября 2020 года



В резолюции отмечается, что решение по абортам было принято "судьями, которые избираются и полностью зависят от политиков из правящей коалиции во главе с партией "Право и справедливость". ЕП подчеркивает, что в соответствии с прецедентным правом Европейского суда по правам человека ограничительные законы об абортах нарушают права человека. По мнению Европарламента, это постановление суда является "еще одним примером политического захвата судебной власти и системного краха верховенства права" в Польше. И, разумеется, такой пример "либерального диктата" лишь сильнее разъярил польских правых, обещающих еще теснее сплотиться вокруг "католических ценностей". Источник - Известия

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