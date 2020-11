Тучи сгустились: США стянули бомбардировщики на Ближний Восток

СМИ не исключают, что американские военные могут нанести удар по Ирану

Исполняющий обязанности министра обороны США прилетел на Ближний Восток. Первая зарубежная поездка Кристофера Миллера на этому посту проходит на фоне сообщений СМИ о том, что американские военные могут нанести удар по Ирану. Так, президент Дональд Трамп обсуждал этот вопрос со своими советниками, а госсекретарь Майк Помпео во время ближневосточного турне укреплял антииранский блок на встрече с Нетаньяху и Мухаммедом бен Сальманом. Помимо этого американские ВВС перебросили в регион стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, также в район Персидского залива экстренно направился авианосец Nimitz. Наконец, 27 ноября стало известно об убийстве одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде. В его гибели власти страны обвинили спецслужбы Израиля, за спиной которых также, вероятно, стоят США. Насколько вероятен удар американцев по Ирану в последние недели президентства Трампа - в материале "Известий".



Первая поездка



Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер работает на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. В качестве и.о. министра это его первая зарубежная поездка. Он собирается встретиться с американскими военными, их командованием и руководством стран региона. О каких государствах конкретно идет речь, не уточняется. Официальная цель визита - поздравить военных с Днем благодарения, а также "обсудить с командованием США и лидерами принимающих стран интересы и приоритеты вопросов безопасности и борьбы с насильственным экстремизмом, а также противодействие пагубным действиям, которые угрожают суверенитету и стабильности региона".



Визит Миллера на Ближний Восток проходит на фоне публикаций американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своим окружением, в том числе вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Майком Помпео, Миллером и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком А. Милли, возможность нанесения удара по ядерному объекту Ирана. Как сообщает The New York Times, они "отговаривали президента от нанесения военного удара", предупреждая его о том, что подобная атака может вылиться в широкомасштабный конфликт в последние недели его президентства. Несмотря на это, нынешний американский лидер "вероятно, все еще ищет способы нанести удар по объектам иранцев и их союзников", отмечает газета.



Встреча Трампа с военно-дипломатическим блоком прошла после того, как инспекторы МАГАТЭ заявили о том, что имеющиеся у Ирана запасы Урана в 12 раз превышают уровень, разрешенный по условиям "ядерной сделки". Как отмечает издание, если решение о нанесении удара все-таки будет принято, он придется на объект в Натанзе.



Помимо этого, издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что израильские военные получили указание готовиться к возможному удару США по Ирану. На данный момент израильское правительство не обладает точными данными о возможной атаке, однако они опасаются, что в случае предупреждения о таком нападении им не хватит времени на полноценную подготовку. В любом случае, как отмечает портал, израильские власти "ожидает очень сложный период в регионе перед инаугурацией Джо Байдена в январе 2021 года".



Бомбардировщики готовы

22 ноября стало известно, что американские ВВС перебросили стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress на Ближний Восток. Их число не уточняется. Как сообщило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), это было сделано "для сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США".



В конце января 2020 года Вашингтон отправлял шесть B-52H Stratofortress на авиабазу, расположенную на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Сделано это было через пару недель после ликвидации в аэропорту Багдада командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В тот момент существовала реальная угроза открытого военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Помимо этого, в иракском парламенте потребовали, чтобы иностранные военные покинули страну. Также участились случаи нападения на американских солдат в Ираке со стороны шиитских группировок, которые поддерживает Иран.



Весной этого года Вашингтон также перебрасывал авианосцы и бомбардировщики на Ближний Восток. В Пентагоне тогда объяснили, что такое решение было принято, исходя из потенциальной угрозы, которую представляет Иран.



На этот раз переброска бомбардировщиков совпала по времени с визитом на Ближний Восток госсекретаря США Майка Помпео. Американские и израильские СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также летал в Саудовскую Аравию, когда там находился глава американского Госдепа. В частности, издания сообщают, что глава израильского правительства обсудил с Мухаммедом бен Сальманом, крон-принцем Саудовской Аравии, который является фактическим правителем королевства, нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами, а также Иран. Впрочем, никаких существенных договоренностей стороны не достигли.



Эр-Рияд поддержал подписание соглашений между Израилем, с одной стороны, а также ОАЭ и Бахрейном - с другой. Помимо этого, королевство не против возможной нормализации отношений между Израилем и Суданом. Саудовская Аравия и Израиль пока не торопятся официально устанавливать отношения, при этом они перестали скрывать, что поддерживают контакты на разных уровнях, в частности, речь идет об обсуждении вопросов безопасности. Страны объединяют усилия для того, чтобы противостоять росту влияния Ирана на Ближнем Востоке, уверен научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. "Израиль и Иран - заклятые враги, Саудовская Аравия находится в противостоянии с Ираном по внутриисламской линии: сунниты королевства против иранских шиитов в борьбе за главенство над мусульманами на Ближнем Востоке", - отметил эксперт в разговоре с "Известиями".



Разные варианты давления

Находясь в Израиле, Помпео дал интервью изданию The Jerusalem Post, в котором рассказал, что в Вашингтоне "рассматривают разные варианты давления на Тегеран". А в комментарии саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" сообщил, что, учитывая исходящую от Ирана опасность, Вашингтон продолжает усилия по достижению мира в регионе.



Если предположить, что такие планы вынашиваются, очевидно, что проведение со стороны США подобной операции встретило бы серьезную оппозицию внутри США, уверен научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. "Это привело бы к внутренним разбирательствам. Сейчас в связи с транзитом власти в США маловероятно, что кто-то решится взять на себя такую ответственность. Сомневаюсь, что это имеет какой-то существенный тактический смысл. Объективного интереса сейчас доводить до эскалации конфликта ни со стороны Вашингтона, ни со стороны союзников нет", - сообщил политолог.