Противоестественная дружба России и Турции, похоже, подходит к концу, - "СП"

07:44 29.11.2020 Байден сделает все, чтобы вырвать Эрдогана из "объятий" Путина



Дмитрий Родионов



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Андрей Дмитриев Михаил Нейжмаков



Турция намерена добиться улучшения отношений с традиционными союзниками на Западе, включая Соединенные Штаты, в связи с победой Джозефа Байдена и ростом противоречий с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



Как отметили собеседники агентства, разногласия с Москвой, победа Джо Байдена на выборах в США и угроза европейских санкций вынуждают Анкару переосмыслить внешнюю политику. Это происходит после нескольких лет противоречий между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом с Западом, усугубившихся после принятия новой Конституции и передачи Эрдогану новых полномочий.



Примерно в то же время Турция начала улучшать отношения с Россией, однако вскоре противоречия между Анкарой и Москвой стали обостряться из-за ситуации в Сирии. Позднее к ним добавились разногласия еще и по Ливии. Наконец, последним пунктом противоречий стал конфликт в Карабахе.



"Турция устремилась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан", - утверждают авторы.



Агентство также напоминает, что из Белого дома вскоре должен уйти Дональд Трамп, который, несмотря на кризис в отношениях двух стран, вызванный покупкой Турцией комплексов С-400 у России, неоднократно заявлял о своих дружеских отношениях с Эрдоганом. Наконец, по мнению авторов, последним фактором, который вынуждает Эрдогана менять внешнеполитический вектор, является угроза санкций со стороны Евросоюза из-за деятельности Анкары по разведке газа на шельфе Средиземного моря и обострением ситуации на Кипре.



"По словам собеседников, принимавших участие в обсуждении изменения внешней политики Турции, Анкара считает, что непоколебимая вера Байдена в международные институты и трансатлантические связи поможет ей обойти разногласия с партнерами по НАТО и повысит вероятность заключения давно ожидаемых оружейных сделок", - пишет Bloomberg. Авторы материала считают, что для того чтобы избежать новых санкций США из-за покупки С-400 у России, Турция может отказаться от их интеграции в систему ПВО Североатлантического альянса.



- Имеется информация, что авторы победоносной войны на Кавказе сейчас усиленно ищут пути, чтобы "подбить клинья" к Западу, - считает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Президент Азербайджана Ильхам Алиев весьма озабочен собственным имиджем и пытается нанять какое-нибудь известное пиар-агентство во Франции, которое займется его продвижением. Однако вполне средневековый характер этой войны с бомбежками церквей, осквернениями могил и издевательствами над пленными уже продемонстрирован наглядно. Кроме того, во Франции весьма влиятельная армянская община. И желающих пока не находится.



Со своей стороны, президент Турции Реджеп Эрдоган тоже демонстрирует определенную гибкость. Недавно сделал заявление о готовности его страны к евроинтеграции. Теперь вот новая администрация в Вашингтоне и конечно сейчас отношения будут строиться заново.



Я думаю, что политика США - Турция будет с двойным дном. С одной стороны, Джозеф Байден позиционирует себя как защитник ценностей американской демократии. Поэтому в Вашингтоне будут аккуратно критиковать Анкару за военное вмешательство в других странах, за подавление оппозиции, и уж конечно не выдадут проповедника Фетхулаха Гюлена. С другой, есть много совпадений интересов, где возможны тайные или явные договоренности. Скажем, НАТО. Изоляционист Дональд Трамп североатлантический альянс откровенно не любил и пытался урезать его финансирование. Сейчас же все вернется на круги своя. А Турция ведь член НАТО. И по итогам войны в Карабахе у них там открываются новые, прямо-таки фантастические возможности. Тут и игра на нервах у России и российских миротворцев, и подгонка под стандарты НАТО азербайджанской армии с последующим включением в разные партнерские программы, и разворачивание разведывательных подразделений (помните разговоры про мониторинг зоны конфликта беспилотниками), и возможность "прощупывать" Иран с азербайджанской территории и так далее.



В общем, полагаю, что в Вашингтоне сейчас будут стараться использовать Турцию в регионе и по возможности столкнуть ее с Россией. На большую войну Эрдоган вряд ли пойдет, а вот на локальные конфликты - запросто. Как показывает практика, Кремль в таких случаях обычно утирается.



- Как известно, Джозеф Байден в свое время говорил о необходимости "изоляции действий Эрдогана в регионе" и поддержки турецких оппозиционных политиков, - напоминает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Конечно, предвыборная риторика кандидата и реальная политика избранного президента - не одно и то же, на это уже выражали надежду некоторые турецкие издания. Кому-то в Анкаре может внушать надежду и возможность выстроить диалог с кандидатом на пост госсекретаря США в демократической администрации Энтони Блинкеном. Все-таки, работая с командой Барака Обамы (в том числе, в качестве заместителя госсекретаря в конце его второго президентского срока) он по ряду поводов подчеркивал значение Турции, как важного союзника США. Другой член команды Байдена, Майкл Карпентер, уже после президентских выборов заявлял, что новая администрация не собирается "загонять Турцию в угол".



Тем не менее, демократические администрации всегда больше внимания обращали на вопросы соблюдения политических прав и свобод - а это давний повод для претензий многих западных политиков к Эрдогану. От команды Байдена ожидают более активной внешней политики, в том числе с непосредственным вмешательством Вашингтона во многие процессы, что в итоге может сузить пространство для самостоятельной игры Турции. Наконец, в Конгрессе США немало сторонников жесткой линии в отношении нынешнего турецкого руководства - причем, среди как демократов, так и республиканцев (это позволяло еще Дональду Трампу нередко играть роль "доброго полицейского" в диалоге с турецким руководством на фоне более "злых" сенаторов и конгрессменов из его собственной партии).



Обратим внимание, что в самой Турции многие ожидают скорее, что Байден станет "общей бедой", подталкивающей к потеплению отношений Анкары с другими игроками, которым может нести проблемы приход в Белый дом его администрации - например, с Саудовской Аравией.



"СП": - Можно ли доверять этой публикации? Или кто-то хочет вбить клин между Москвой и Анкарой? Есть ли Анкаре смысл мириться с Вашингтоном, тем более, что это будет, скорее всего, на условиях Вашингтона…



- Президенты США в начале первого срока нередко и правда стараются использовать более мягкий стиль в работе со сложными партнерами и пытаться выстроить с ними диалог. И Вашингтон действительно был бы не против усилить противоречия между проблемными для него игроками (Россией и Турцией). Но пока велика вероятность, что США будут не "пряники" для Анкары предлагать, а просто выжидать, когда экономический кризис заставит Эрдогана пойти на уступки Вашингтону. Вероятно, США будут надеяться и на внутриполитическую дестабилизацию в Турции - не будем забывать о турецкой оппозиции, чьи представители в очередной раз недавно повторили требования о проведении досрочных выборов (очередные выборы общенационального уровня должны состояться в этой стране только в 2023 году).



Осознавая все эти вызовы, турецкий президент будет стараться усилить свои переговорные позиции за счет внешнеполитической активности, что происходит и сейчас. Это может создавать дополнительные противоречия и в отношениях Москвы с Анкарой, но, скорее всего, разрыва с российскими партнерами Эрдоган в ближайшей перспективе попытается избежать



Конечно, наличие общей проблемы не обязательно сближает (а в России, как известно, также есть скептические ожидания из-за смены администрации в США), но все же это может стать дополнительным фактором поддержания диалога между Москвой и Анкарой.



"СП": - Последним фактором, который вынуждает Эрдогана менять внешнеполитическую ориентацию страны, является угроза санкций со стороны Евросоюза, пишет агентство. По словам собеседников, Анкара считает, что непоколебимая вера Байдена в международные институты и трансатлантические связи поможет ей обойти разногласия с партнерами по НАТО. Так ли это?



- Скорее всего, Байден действительно постарается укрепить НАТО, в том числе играя на контрасте с Трампом, который часто вел себя с партнерами по Альянсу довольно грубовато. Возможно, Турция тоже извлечет определенную выгоду из этого курса. Но и здесь для Анкары есть подводные камни - ведь новая американская администрация будет стараться перезагрузить отношения и с партнерами по НАТО, у которых с Анкарой отношения сложные (в том числе, стараясь добиться от них роста оборонных расходов, о чем недавно напомнил генсек Альянса Йенс Столтенберг). В итоге, это вполне может стать фактором усиления давления на Турцию при участии США.



28.11.2020 Источник - svpressa.ru

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