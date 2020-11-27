Новый вид живых организмов обнаружили в Каспии - желетелый гребневик берое (Beroe ovata)

10:19 29.11.2020

Новый вид живых организмов обнаружили в Каспии

Ученые впервые обнаружили в Каспийском море желетелый гребневик берое (Beroe ovata). По мнению ученых, он поможет восстановить популяцию некоторых видов рыб. Об этом сообщается на сайте Rg.ru.



Российские ученые, как передает rg.ru, обнаружили в Каспийском море желетелый гребневик берое. По их мнению, новый обитатель моря поспособствует восстановлению популяции отдельных видов рыб.



- Во время отбора проб на одной из станций мы обнаружили несколько особей гребневика берое размером до двух сантиметров, - рассказал кандидат биологических наук Владимир Саяпин, научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук.



С 2000-х годов в Каспийском море начал широко распространяться другой гребневик - мнемиопсис, который питается кормовым зоопланктоном и подрывает кормовую базу планктоноядных рыб. Так, например, он приводит к снижению популяции шпрота, кильки, сельди и кефалевых.



Гребневик берое, в свою очередь, является "давним соперником" мнемиопсиса, питаясь им. Ученые Южного научного центра РАН и Каспийского филиала Института океанологии РАН рассчитывают, что Beroe ovata поможет восстановить экологическое равновесие на Каспии.



Александр РЫЖИХ