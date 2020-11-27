 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.11.2020
13:22  Миф постиндустриализма. Новое глобальное искушение и его угрозы, - В.Багдасарян
13:19  Как преодолеть отчуждение государства от народа, - Э.Биров
12:07  Федермессер, "Ай-яй-яй" и митьки подписали письмо против иродо-фашистского насилия в Белоруссии
11:13  Европейский маятник России. Как нам избавиться от ордынского наследия, - Надежда Арбатова
10:19  Новый вид живых организмов обнаружили в Каспии - желетелый гребневик берое (Beroe ovata)
08:38  Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй - города Мэкэле
07:44  Противоестественная дружба России и Турции, похоже, подходит к концу, - "СП"

07:34  Тучи сгустились: США стянули бомбардировщики на Ближний Восток
01:12  Беременна революцией: запрет на аборты привел к уличным столкновениям в Польше
00:25  Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области
00:18  Кончайте базар, голодранцы. Посольство США приказало кыргызским реформаторам отложить "конституционную реформу"
Суббота, 28.11.2020
23:22  Париж опять жгут и громят очередные "протестанты"
20:04  Оппозиция забросала премьер-министра Тайваня Су Чжэньчана свиными потрохами
18:42  Россия может начать выплачивать пенсии мигрантам с 2021 года
18:41  США испугались подводных атак России и Китая
18:39  Почему русские ликвидировали одно узбекское государство, но оставили два других?
18:38  Громким разоблачениям в Wikileaks 10 лет. Как они изменили мир?
18:36  Кочевник кочевнику рознь. О типологии номадных обществ и непростительных "ляпах" в казахских исторических фильмах, - Н.Нуртазина
18:35  Что не так с оксфордской вакциной? AstraZeneca сделала ошибку и открытие
18:30  Тайна убийства шведского короля Карла XII. Стрелял верный хохол Гудович? (загадки истории)
18:08  Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа, - "Взгляд"
17:52  Кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? - Саймон Хендерсон
17:08  У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в ЦА, - А.Грозин
15:48  Саудовский кронпринц приберег сделку с Израилем для Байдена, - И.Субботин
13:50  В Казахстане власти подавляют активных граждан
12:51  Колбаса секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане
11:08  Можно ли украсть миллион и тебе за это ничего не будет? Фестивалим по лондонски в "Открытой ЦентрАзии", - Е.Дьяконов
10:31  В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"
07:30  Проект "беженцы". Что Россия планирует дальше делать в Сирии, - М.Беленькая
00:33  Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
00:27  Крестовый поход Макрона: Зачем во Франции начали войну с мусульманской общиной
00:25  Как и почему развалилась оборона Нагорного Карабаха, - А.Рамм
Пятница, 27.11.2020
19:06  Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04  Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
14:39  Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа
14:00  Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете
13:55  "Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
12:41  COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"
12:39  Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус
12:36  Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар
12:34  В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:32  "ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:30  Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев
11:59  Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:56  Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
10:53  Месть геополитики. Как малым странам выжить в меняющемся мире, - А.Галстян
07:12  Акимы Казобластей: рожденные ползать летать не могут? - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Федермессер, "Ай-яй-яй" и митьки подписали письмо против иродо-фашистского насилия в Белоруссии
12:07 29.11.2020

Гребенщиков и Шевчук подписали письмо против насилия в Белоруссии, сравнимое со зверствами нацистов и царя Ирода

Десятки православных и католических священников, писатели, музыканты и другие деятели подписали открытое письмо против жестокости силовиков в Белоруссии и давления на священнослужителей, публично осуждающих насилие. Среди подписавшихся - музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Евгений "Ай-яй-яй" Федоров, художники из сообщества "Митьки", писатели Александр Архангельский и Денис Драгунский, правозащитница Зоя Светова, журналист Юрий Рост, благотворитель Нюта Федермессер.

"Мы выражаем нашу солидарность, поддержку и глубокое почтение епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию. [...> Каждый, кто не пошел на сговор с совестью ради выгоды и безопасности, является для нас примером честности и мужества", - говорится в письме, которое публикует портал "Православие и мир".

В августе синод Белорусской православной церкви в своем обращении выразил надежду, что руководств республики остановит насилие, а "проявивших зверство и жестокость предаст законному суду и осуждению". Однако этого не произошло, а градус насилия в стране только повышается, говорится в письме священников и мирян.

"Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле. [...> Накануне праздника Рождества Христова с особой остротой и болью мы вспоминаем историю об иудейском царе, который погубил множество молодых жизней, движимый боязнью потерять власть", - пишут составители письма.

В нем приводятся свидетельства пыток задержанных протестующих, а также примеры давления и угроз в адрес служителей церкви, "возвышающих голос против лжи и насилия". Архиепископу Римско-Католической церкви Тадеушу Кондрусевичу запретили вернуться в Белоруссию, клирик Гомельской епархии Владимир Дробышевский получил 25 суток ареста за участие в мирной демонстрации и одиночный пикет с плакатом, на котором был сформулирован третий закон Ньютона: "на всякое действие возникает противодействие".

Иерею Гродненской епархии Александру Богдану было вынесено предупреждение за возложение цветов 13 сентября в память о погибшем директоре музея Константине Шишмакове, который отказался подписать итоговый протокол голосования, а после был найден мертвым.

А председатель синодального информационного отдела БПЦ Сергий Лепин и католический епископ Юрий Кособуцкий, осудившие разрушение народного мемориала умершему после избиения Роману Бондаренко, получили предупреждение от Генпрокуратуры за "разжигание ненависти к органам власти".

"Мы возносим молитвы о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений. Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами. Мы верим в то, что мирный диалог - это единственная альтернатива насилию", - говорится в письме священников и верующих.

Ранее Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме "бывшего президента, палача, одержимого дьяволом" Александра Лукашенко, который "совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Белоруссии". В августе руководство БПЦ напомнило духовенству, что оно не должно принимать участие в политической жизни общества, "чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей".

Священники Русской православной церкви в открытом письме отметили, что, церковное сообщество, согласно Основам социальной концепции РПЦ, не может быть изолировано от участия в решении "общественно значимых задач", и не может быть лишено права давать оценку действиям властей.

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606640820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  