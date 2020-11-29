Кому отомстит Тегеран за гибель "отца персидской бомбы", - В.Мухин

22:57 29.11.2020

Внешние и внутренние враги иранского режима активизируются



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Подробности убийства в пригороде Тегерана одного из ведущих иранских ученых-ядерщиков Мохсена Фахризаде свидетельствуют о том, что у Исламской Республики есть серьезные проблемы, связанные с противодействием террористическим организациям. Американские эксперты даже заявили, что гибель "отца атомной бомбы Ирана" – показатель "неспособности Тегерана защищаться от внешних угроз". Но относительная эффективность воздействия внешних врагов на это государство связана с наличием в стране врагов внутренних.



Персидская служба "Голоса Америки" процитировала, к примеру, профессора, специалиста по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Томаса Джуно, который сказал, "что убийства Фахризаде и ранее – в январе 2020 года – генерала КСИР Сулеймани демонстрируют серьезные сбои в обеспечении безопасности влиятельных фигур со стороны иранского руководства". Ответственность за убийство офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фахризаде, который возглавлял Организацию оборонных инноваций и исследований Министерства обороны Ирана (SPND), многие авторитетные американские СМИ возложили на Израиль. В Тегеране в причастности к убийству офицера КСИР подозревают США и Саудовскую Аравию.



Все эти страны поддерживали и поддерживают Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) и его военное крыло Mujahedin-e Khalq (MeK). СМИ предполагали, что эти структуры при поддержке США готовили мятеж внутри Ирана в 2009–2012 годы. И, по оценкам ряда экспертов, организации имели отношение к волнениям, которые происходили в стране осенью 2019 года. Заметим, что именно NCRI при поддержке США и Израиля еще в мае 2011 года опубликовала отчет для ООН о военно-ядерных программах Ирана с фотографией Фахризаде и описанием его внешности. Как отмечает информационно-аналитический портал anna-news.info, "Фахризаде был упомянут по имени премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, когда в 2018-м выступил с речью об "иранской папке": "Запомните это имя, Фахризаде", – сказал Нетаньяху. Израильский премьер отметил, что ученый работал над "специальными проектами" в Министерстве обороны Ирана после закрытия его военного ядерного подразделения".



Данные были получены израильскими спецслужбами, которые могли использовать иранских агентов NCRI – MeK. В подготовленном еще в 2009 году докладе Брукингского института под названием: "Путь к Персии. Возможности новой американской стратегии по отношению к Ирану" в качестве групп влияния, действующих против Тегерана, назывались именно структуры NCRI – MeK как возможные антииранские силы. Упоминалось, что в их составе есть арабские и курдские отряды, в том числе отряды Партии Курдистана свободной жизни (ПКСЖ), боевики которой с 2004 года ведут "периодическую вооруженную борьбу против иранского правительства за самоопределение курдов в Иранском Курдистане". Курдские соцсети и СМИ в Турции и Сирии опубликовали в ноябре 2019 года призывы лидеров ПКСЖ к иранским курдам, в которых говорилось о "необходимости продолжения протестов в Тегеране и других крупных городах страны". Они также пообещали, что "скоро боевое крыло партии присоединится к протестам, чтобы свергнуть "исламский режим Ирана". Подобные призывы со стороны NCRI – MeK звучали и в адрес арабов-шиитов, которые выступали против центральных властей в прошлом году на территории нефтеносного Хузестана. Заметим, что к возможной причастности Израиля к гибели Фахризаде сообщал иранский Telegram-канал @IR_Azariha. Высказывалось предположение, что ранее с подачи Израиля азербайджанские СМИ искажали информацию о Фахризаде и Иране в целом.



В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал "решительно наказать" тех, кто несет ответственность за смерть ученого из КСИР. Но кого наказывать, если конкретные исполнители теракта, похоже, не пойманы? А военное противодействие странам, которые обвиняются в организации преступления, в виде ракетных атак и конкретных терактов означает начало глобальной войны, в которой, как считает абсолютное большинство экспертов, Иран потерпит поражение. Поэтому, видимо, в Тегеране взяли паузу. Пока и в самом Иране, и в ливанской "Хезболле", и в проиранских группировках из числа иракских отрядов ополчения "Хашд Шааби" обещают "месть и расправу". Некоторые эксперты и СМИ связывают произошедшее с политической ситуацией в США. Якобы Израиль уничтожил Фахризаде, чтобы сорвать возвращение Вашингтона к "ядерной сделке". А бывший начальник Управления военной разведки израильской армии Амос Ядлин считает возможным, что военный ответ Тегерана на теракт "обеспечит необходимый предлог для атаки США на ядерные объекты Ирана во время оставшегося срока президентства Трампа".



"Ирану надо сейчас разобраться с внутренними врагами, сепаратистскими группировками, поддерживаемыми Израилем и США. А лишь потом принимать решение, кого наказывать", – заявил "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант запаса Юрий Неткачев. По его мнению, именно сепаратистские группировки, видимо, и организовали теракт против важного ученого КСИР. "Но их действия и планы – это не только теракты, но и вооруженные мятежи, направленные на развал Ирана по этническим квартирам и территориям, как это произошло в СССР и бывшей Югославии", – считает эксперт.



29.11.2020