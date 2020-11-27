Кыргызстан ограничил вывоз скота, птицы, сахара и других сельхозтоваров

00:01 30.11.2020

Для недопущения критического недостатка и обеспечения продовольственной безопасности населения Кыргызстан запретил вывоз ряда сельскохозяйственных товаров, включая скот. Ранее антимонопольный орган страны связывал рост цен на мясо с Узбекистаном, который почти в 10 раз увеличил импорт крупного рогатого скота из Кыргызстана.



Правительство Кыргызстана ввело запрета на вывоз определенных видов сельскохозяйственных товаров из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщается на сайте кыргызского правительства.



Решение принято для недопущения критического недостатка и обеспечения продовольственной, в том числе национальной безопасности населения.



Запрет вступил в силу 19 ноября и будет действовать в течение шести месяцев и не распространяется на реэкспортную, транзитную и гуманитарную продукции.



Данный запрет распространяется на крупный и мелкий рогатый скот, домашнюю птицу, зерновые, сахарный песок и другие виды сельскохозяйственных товаров.



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За январь-октябрь цена на баранину в Кыргызстане выросла в среднем на 27,7%, на говядину - на 23,8%. Государственное агентство антимонопольного регулирования страны посчитало, что мясо дорожает из-за Узбекистана.



В начале года "Газета.uz" сообщила, что Казахстан запретил экспорт живого скота из-за того, что большой объем вывозился из страны, что стало одной из причин роста цен на мясо.



"В связи с введенным Казахстаном запретом, скот массово стал закупаться в Кыргызстане со стороны Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, многие перекупщики воспользовались ситуацией и также взвинтили цены", - отмечает агентство.



"В Кыргызстане также необходимы новые подходы к мясному сектору сельского хозяйства, который является мелкотоварным (как и многие другие секторы сельского хозяйства). Здесь Минсельхозу необходимо проработать вопрос применения схемы Казахстана", - говорилось в сообщении.



Ранее "Газета.uz" писала, что если за январь-сентябрь прошлого года Узбекистан импортировал из Кыргызстана 608 голов КРС за 453,5 тысяч долларов, то в этом году в 9,6 раза больше - 5870 голов за 4 млн долларов. Поставки коз и овец также увеличились в 5,4 раза - с 4594 до 24834 голов.