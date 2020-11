Азербайджан – вассал Турции или самостоятельное государство? Ч. 1, - Д.Минин

00:02 30.11.2020 Азербайджан – вассал Турции или самостоятельное государство?

Миф об "извечном братстве" Анкары и Баку – некоторое преувеличение



На фоне масштабной военно-политической поддержки, оказанной Турцией Азербайджану в ходе войны за Карабах, распространенным стало зачисление Баку в послушные проводники воли Анкары на Кавказе и тюркском мире в целом.



Основанием для таких утверждений служат обычно причины исторические – общность происхождения ("две страны – один народ"); политико-идеологические (приверженность обеих стран неоосманистской идеологии в духе доктрины "стратегической глубины" Д. Чавушоглу); экономические (заинтересованность в совместной эксплуатации ресурсов Кавказа и Закаспия). Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что все это не совсем так. А эмоционально воспринимаемое вывешивание турецких флагов азербайджанцами в зоне конфликта отнюдь не предопределяет их готовность во всем следовать "большому брату" Эрдогану.



Турция и Азербайджан на карте региона и мира



Что касается истории, то, безусловно, следует признать языковую близость двух народов огузской группы тюрок (примерно на 80%). Однако достаточно взглянуть на славян или германские народы, чтобы понять, насколько фактор лингвистической схожести сам по себе не гарантирует единства.



Антропологически и генетически, согласно последним исследованиям, современные османы несут в себе лишь 25% исходной огузской галло-группы, остальное – наследие народов Византийской империи: греков, армян, народов Кавказа, славян, прочих европейцев. Азербайджанцы – огузы на 30%, остальное восходит к персам и другим народам Иранского нагорья, где сформировался данный этнос.



Сам этноним Азербайджан берет начало от наименования древнеперсидской провинции Атропатена. До сих пор большинство представителей этого народа проживает в Иране (около 25 млн человек), а в самом Азербайджане – до 10 млн.



Примечательно, что жители Ирана данной народности, называвшие себя прежде тюрками, в последнее время под влиянием появления на севере самостоятельного государства со столицей в Баку, военных побед этого государства все чаще стали прибегать к определению "азери". И хотя уловить здесь влияние генетического различия непросто, но вот англичане, скажем, будучи носителями германского языка, а антропологически на 80% кельтами, никогда не могли договориться с коренными германцами – тевтонами, отличаясь от них в том числе по передаваемому из поколения в поколение национальному характеру.



Расселение азербайджанцев в настоящее время



Расселение азербайджанцев в настоящее время



Еще более важное значение в различиях этносов имеет религия. Придерживаясь в подавляющем большинстве, как в Иране, шиитского направления, азербайджанцы исторически всегда выступали конкурентами и даже противниками османов-суннитов. Ведь неоосманизм Эрдогана густо замешан на "возрождении" и продвижении суннитской идеологии в духе движения запрещенных в России "братьев-мусульман".



Азербайджан – светское государство. В этом смысле теократические замашки президента Турции не могут азербайджанцам импонировать. Однако бросается в глаза оживление религиозной составляющей в укреплении "морального духа" азербайджанской нации в ходе войны за Карабах. В едва ли не ежедневных обращениях к народу во время военных событий президент И. Алиев неизменно говорил о будущем возрождении мечетей на вновь освобожденных территориях, об оглашении в них "азана" (молитв). Посещая эти населенные пункты, он молился в мечетях по шиитскому обряду. И пусть это направлено на внутреннее потребление, но подчеркивалась самостоятельность Баку по отношению к турецкому союзнику.



И. Алиев в мечети г. Агдам



И. Алиев в мечети г. Агдама



В посвященном Турции докладе Беркли-центра (США) по изучению роли религии в политике отмечается активное использование турками "мягкой силы" через специализированное госагентство (Diyanet). Подчеркивается, что Анкара пытается представить себя лидером всего исламского мира, но ввиду турецкого национализма сталкивается с неприятием у других мусульман. Как полагают авторы доклада, видную роль в этой религиозной активности играет турецкая разведка, причем относительный успех сопутствовал туркам в основном в работе с суннитскими диаспорами, тогда как шииты и другие мусульмане остались к турецкой пропаганде равнодушными.



Еще большие неожиданности подстерегают при обращении к военной истории двух народов. Много говорится о том, что России трудно установить нормальные отношения с Турцией из-за большого количества войн между ними в прошлом – целых 10. Однако мало известно, что боевых столкновений между османами и предками современных азербайджанцев было гораздо больше. Шиитские тюркские племена, которые группировались в "большом" Азербайджане, служили буфером от турецко-суннитской экспансии.



C XI века, особенно при Сефевидах и Каджарах, вплоть до свержения последних в начале XX века, политическое руководство в Иране было преимущественно тюркско-шиитским. (1) Почти за тысячу лет количество их войн против суннитских тюрок Анатолии – сельджуков, а затем и османов, исчисляется десятками. Последние презрительно называли своих собратьев-шиитов одинаково с персами – "аджем" (ﻋﺠﻢ).



Шах Исмаил – основатель династии Сефевидов.



Шах Исмаил – основатель династии Сефевидов.



Династический герб



Династический герб



Ага Мохаммед Шах – основатель династии Каджаров (ум. В 1797 г. в Шуше)



Ага Мохаммед Шах – основатель династии Каджаров (ум. В 1797 г. в Шуше)



Начиная с вхождения в состав Российской империи северно-азербайджанских ханств после Гюлистанского мира 1813 года их силы последовательно и на редкость лояльно участвовали во всех войнах своей новой родины с Блистательной Портой. От Персии при их противоречиях с Каджарами они отпали достаточно легко.



Особенно показательна русско-турецкая война 1828-1829 гг., к участию в которой командующий на Кавказе И. Паскевич привлек пять кавалерийских полков из числа "кавказских татар", как тогда называли в России предков современных азербайджанцев: полки Гянджинский, Карабахский, Шекинский, Ширванский и Нахичеванский ("конница Кенгерлы"). Отличались они друг от друга цветом нашитых на папахи суконных звезд. У Карабахского, например, были красные звезды (задолго до 26 бакинских комиссаров). Командовали полками русские офицеры, а сотнями – беки или почетные агалары.



Примечательно, что в составе этих частей были и армянские конные сотни. В те годы скорее можно было говорить о "боевом братстве" азербайджанцев и армян в борьбе против турок, чем об общетюркском единстве. Большую роль в мобилизации этих сил сыграл глава шиитов всего Кавказа, личный друг Паскевича Ага-Мир-Фетт, сеид, муштеид Тавриза, перебравшийся потом в Тифлис.



И. Паскевич



И. Паскевич



Карта войны 1828 -1829 гг.



Карта войны 1828 -1829 гг.



В ту войну русская армия продвинулась дальше всего вглубь восточной Анатолии, захватив в том числе ее главный город Эрзерум. "Я не должен умолчать, – писал Паскевич Николаю I, – о похвальном усердии находящихся со мною мусульманских полков. Во всех сражениях они дерутся с отличной храбростью, в атаках бывают впереди, мужественно и твердо бросаясь даже на неприятельскую пехоту, и большая часть пушек, знамен и пленных отбиты ими". Он также докладывал об армянской коннице, что "она везде, где ей представлялся случай, дралась хорошо, и в ней вовсе не замечалось побегов". (2)



Почетное знамя хана Карабахского, дарованное российским императором



Почетное знамя хана Карабахского, дарованное российским императором



"Нормальные", даже союзнические отношения турок и азербайджанцев в принципе начинают устанавливаться лишь тогда же, что и у России с Ататюрком – с конца Первой мировой войны, при распаде великих империй и определении новой конфигурации границ. Сближение Баку и Анкары происходило на основе общей конкуренции в борьбе за пространство с армянами.



В период пребывания АзССР в составе Советского Союза говорить об этом уже не приходилось, и только при распаде СССР произошел новый всплеск "братской любви".



Почтовая марка Азербайджаеская ССР



Тогда же постепенно выстраивается и конструктивное взаимодействие России и Турции – с его взлетами и падениями.



И нет никакой исторической предопределенности ни к особой дружбе между Анкарой и Баку, ни к "извечной вражде" с ними Москвы. То же относится к Еревану. Все в настоящем и в доброй воле современников!



Сопровождавший Паскевича в походе на Эрзерум А. С. Пушкин писал:



"Подобно племени Батыя,

Изменит прадедам Кавказ,

Забудет алчной брани глас,

Оставит стрелы боевые.

К ущельям, где гнездились вы,

Подъедет путник без боязни,

И возвестят о вашей казни

Преданья темные молвы..."



(Окончание следует)



(1) Hugh Seton-Watson. Nations and States: An Enquiry Into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Taylor & Francis, 1977

(2) Потто В. А. Кавказская война, Т. 4, Издательство "Кавказский край", г. Ставрополь, 1993 г.



Дмитрий Минин

29.11.2020 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606683720

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики

- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма

- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан

- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?

- Проблемы точечного характера

- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?

- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы

- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства