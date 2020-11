Предчувствие большой войны. Убийство профессора Фахризаде как выстрел в Сараево.., - А.Иванов

00:05 30.11.2020

убийство Мохсена Фахризаде должно сыграть роль спускового крючка

Алексей Иванов



Дело пахнет керосином. Предновогодняя эскалация может закончиться полноценной войной. Убийство Мохсена Фахризаде должно сыграть роль спускового крючка.



"Понятия не имею, кто это сделал", - сказал в эфире новостного телеканала N12 израильский министр по делам поселений Цахи Анегби, один из лидеров правящей партии "Ликуд" и близкий соратник Биньямина Нетаньяху. Вспоминается персонаж скетч-шоу "Наша Russia" Людвиг Аристархович с его коронной фразой "А кто-кто-кто-о-о это сделал???" после каждой из своих подлянок. Тем временем в израильских сетях уже вторые сутки наблюдается превеликая радость, еврейские блогеры самым паскудным образом смакуют смерть руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана.



Духовный лидер и высший руководитель Ирана Сейед Али Хаменеи призвал найти и покарать организаторов убийства. "Это преступление не останется без ответа. Мы отрагируем в подходящее время и в подходящем месте", - пообещал иранский президент Хасан Роухани. В эфире национального телевидения он прямо обвинил Израиль в убийстве профессора Фахризаде. "Преступная рука Израиля и США отчетливо прослеживается в этом преступлении", - сказал главком ВС бригадный генерал Сейед Абдоль-Рахим Мусави, добавив, что "армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам".



Внезапно озвучено, что американская разведка тоже считает Израиль ответственным за убийство физика-ядерщика. Если верить The New York Times, "одно американское официальное лицо и два сотрудника разведывательных органов" утверждают, что именно Израиль стоит за нападением на ученого. По их словам, "Фахризаде уже давно был целью номер один для израильской разведки "Моссад", которая, как многие полагают, стоит за серией убийств ученых 10 лет назад". При этом бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в Twitter о "полностью оправданном превенивном ударе".



В Исламской Республике Иран объявлен 40-дневный национальный траур. Люди требуют устроить "40 дней ада" для врагов. И Тегеран не может не ответить на злодеяние. Вопрос в формате. "Важное заявление сделал командующий силами "Кудс" Исмаил Каани: "Месть за кровь Фахризаде наступает и будет осуществляться при взаимодействии всех видов иранских вооруженных сил". Это может означать, что все же планируются военные операции, а не тайные, осуществляемые силами спецслужб", - отметил ТГ-канал "Милитарист".



ТГ-канал "Рыбарь" сообщает: "В ливанской "Хизбалле" и проиранских группировках из числа иракских отрядов ополчения "Хашд Шааби" обещают месть и расправу - ждут команды из Ирана. Причем, мстить призывают трем странам - Израилю, Саудовской Аравии и США. Ракетные подразделения Ирана приведены в высшие степени боевой готовности. Над Персидским заливом ведут разведку американские БЛА и "Посейдоны". В Пентагоне постановили повысить уровень готовности на дислоцированных в ближневосточном регионе военных объектах".



Сразу после гибели ученого в Персидский залив выдвинулась авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz; официально - плановое возвращение для прикрытия вывода очередной партии штатовских военных из Ирака и Афганистана. Чуть ранее, 25-27 ноября, состоялся визит и. о. министра обороны США Кристофера Миллера в Бахрейн и Катар, где расположены ключевые американские базы в регионе - соответственно, главная оперативная база Пятого флота США в Джуффэйре и база ВВС США Эль-Удейд с самым крупным контингентом американских войск на Ближнем Востоке. После этого Миллер посетил американскую базу Camp Lemonnier в Джибути.



Иранский акт справедливого возмездия - вне зависимости от конкретных деталей - будет использован как повод для массированного удара по Ирану. Глава Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета, бывший руководитель Управления разведки ("АМАН") Армии обороны Израиля Амос Ядлин заявил: "Такой шаг (убийство Фахризаде - Прим.) может привести к насильственной реакции со стороны Ирана, что обеспечит необходимый предлог для атаки США на ядерные объекты Ирана".



"Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в том, что они стоят за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, возглавлявшего центр исследований при минобороны республики. В том, что в Тегеране первым делом укажут на США и Израиль, разумеется, ничего удивительного нет. Однако и американская New York Times со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщила о подозрениях разведки, что за убийством иранского физика-ядерщика стоит именно Израиль. Турецкое государственное агентство Anadolu также отметило, что Фахризаде стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков с 2010 года, и, по версии агентства, во всех атаках "прослеживалась роль Израиля". Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана. Поэтому сейчас, безусловно, многое зависит и от объективности расследования Ираном этого убийства, от его реакции, как и от позиции международного сообщества. Кстати глава иранского МИД Джавад Зариф уже призвал международное сообщество, "и особенно ЕС", положить конец "позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора". И реакция Евросоюза достаточно четкая: ЕС осуждает это убийство, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС, и считает его "уголовным преступлением, противоречащим принципу защиты прав человека, за который выступает ЕС". То есть Тегеран идет цивилизованным путем, в отличие от тех, кто организовал это нападение - это к вопросу о перманентных обвинениях в адрес Ирана в "спонсорстве терроризма". При этом американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона сообщают, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Пентагон распорядился о дислокации "Нимица" в Персидском заливе непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде. А Центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединенные Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности". Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен "спусковой крючок", каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве", - написал в Facebook председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



Между тем ИА "Реалист" указывает на особую позицию Эр-Рияда (одного из безусловных врагов Тегерана): "Во время тайных переговоров 22 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал кронпринцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману принять участие в нападении на Иран, но получил отказ".



Израильские дипмиссии по всему миру переведены на режим повышенной готовности. По данным портала Axios, кабмин Израиля поручил армии готовиться к возможному военному удару США по Ирану.



29.11.2020