COVID-19 и мир: кто открыл "ящик Пандоры"? - А.Ставицкий

За последние 70 лет ни одно событие не нанесло такого ущерба человечеству, как эпидемия COVID-19. Хотя человеческие потери от короновируса по данным ВОЗ меньше, чем от AIDS (СПИД) в несколько раз. И связано это в первую очередь с медийной и политической составляющей. В научные журналы мира каждую неделю приходит около тысячи статей по короновирусу. А публикаций в СМИ и того больше. Однако ясности эта информация не прибавляет, поскольку большая часть публикаций работает на информационный шум.



Что стоит при этом отметить?



1) Попытка причастных к исследованиям короновируса лиц утвердить точку зрения, что он появился не в Уханьском институте вирусологии (УИВ), а на Уханьском рынке морепродуктов, не убеждает уже хотя бы в силу ее категоричности, что вынуждает вспомнить совет Талейрана не верить слухам, пока их не опровергнут, исходя из простой посылки, что если в мире существуют лаборатории, способные создать подобный вирус, а они существуют, то вероятность его создания и утечки не исключена. Особенно активно опровергали данную версию:



- ведущий вирусолог УИВ Ши Чжэньли (Shi Zhengli-Li);



- финансировавший ее много лет Питер Дасзак (Peter Daszak) из EcoHealth Alliance;



- финансировавший г-жу Ши и г-на Дасзака глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Антонио Фаучи;



- финансировавший А. Фаучи бизнесмен Билл Гейтс;



- авторы статьи о происхождении коронавируса в журнале Nature от 17 марта 2020 г. Кристиан Дж. Андерсен (Kristian G. Andersen), Эндрю Рэмбот (Andrew Rambaut), В. Я. Липкин (W. Ian Lipkin), Эдвард Холмс (Edward C. Holmes), Роберт Ф. Джерри (Robert F. Garry) [2];



- соавторы г-жи Ши: руководитель биолаборатории Университета Северной Каролины в Чапел Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill School) Ральф Бэрик (Ralph Baric) и Даниэлль Андерсон (Danielle Anderson), а также многие другие зарубежные и отечественные авторы. Однако их заинтересованность в именно таком варианте рассмотрения вопроса слишком очевидна, чтобы ее не учесть.



2) К тому же трудно опровергнуть тот факт, что эта вспышка заражений в Китае не первая, несмотря на очень строгие меры предосторожности. Так еще в 2004 г. при вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в Китае выяснилось, что два первых зараженных работали в китайском институте вирусологии в Пекине, являвшемся частью Китайского центра контроля заболеваний [13].



Тогда в результате утечки из лаборатории Национального центра по контролю и профилактике (Пекин) вируса SARS были зарегистрированы девять случаев заражения в Пекине и провинции Аньхой и подтверждено, что причиной являлась инфекция в лаборатории. Директор Китайского центра по борьбе с болезнями Ли Лимин и заместитель директора Центра по борьбе с болезнями Ян Сяогуан подали в отставку из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за распространением вируса атипичной пневмонии [14]. Но выводы не были сделаны. И в декабре 2019 г. из частных биолабораторий Уханя в уханьские госпитали стали поступать анализы пациентов, заболевших неизвестной пневмонией. Анализы показали, что больные были инфицированы вирусом, схожим с тем, что был выявлен в 2004 году. Это и был новый короновирус, впоследствии названный SARS-CoV-2 или COVID-19.



3) На фоне яростных опровержений гипотезы искусственного происхождения вируса особенно забавным выглядит факт, что еще в 2015 г. в журнале Nature Medicine вышла коллективная статья китайских и западных ученых об экспериментах по созданию нового "химерного" коронавируса на основе SARS. Как выяснилось, этот искусственный вирус способен успешно размножаться в клетках дыхательных путей человека. Исследования на мышах показали, что от нового вируса слабо помогают вакцины и средства, действовавшие против SARS. Вывод ученых состоял в том, что в будущем возможны вспышки заболевания у людей в результате мутации вирусов, циркулирующих у летучих мышей [10].



4) Потом 19 июня 2018 г. финансируемый британским правительством институт Пирбрайта подал заявку на разработку коронавируса, и патент был получен 20 ноября 2018 года. Следует отметить, что одним из спонсоров этого Института выступает Фонд Билла и Мелинды Гейтс [6; 7].



5) Неудивительно, что в начале эпидемии сразу вспомнили прозвучавшие ранее "пророчества" Билла Гейтса. "Если что и способно уничтожить более десяти миллионов человек в ближайшее десятилетие, скорее всего это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы", – сказал бизнесмен на конференции TED в 2015 году [1]. И будто в воду глядел. Теперь эксперты задаются вопросом, предсказал ли Билл Гейтс эпидемию или просто знал, поскольку был одним из ее организаторов? На фоне проведенных в октябре 2019 г. в Нью-Йорке пандемических учений "Event 201", организаторами которого выступили Центр по безопасности в области здравоохранения университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс [12], вопрос вообще выглядит риторическим. Ведь с 2000 г. Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 млрд. 400 млн. долларов [7].



Почти сразу Гейтсу припомнили программу вакцинации населения под названием "Пульс Полио". И в частности статью на сайте greenmedinfo, где ученые со всего мира публикуют свои работы, с заголовком "491 000 детей, парализованных за 17 лет, предлагает исследование индийской программы вакцины против полиомиелита". "Полученные нами результаты предполагают, что рост заболевания был на самом деле неблагоприятным побочным эффектом программы иммунизации "Пульс Полио"" – было сообщено в ней [8].



6) Впрочем, попытки увязать причастного к финансированию разработок SARS Била Гейтса с возникшей эпидемией и тем более с будущим чипированием людей не совсем корректны, т. к. этой проблемой в первую очередь занимается американская DARPA [1]. Тем более стоит учесть, что возможности Б. Гейтса несопоставимо малы в сравнении с организационными, финансовыми и технологическими возможностями Фонда национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health), который распоряжается десятками миллиардов долларов и имеет в своем составе тысячи высококлассных специалистов. А Билл Гейтс всего лишь один из его спонсоров.



Опять же о вероятности распространения эпидемий неоднократно писалось и говорилось ранее [3]. Но интерес частных фармакологических компаний в будущих эпидемиях стал теперь настолько заметен в силу растущей их выгоды, что это подорвало к ним доверие. Против них участились судебные иски. А исследователи не исключают возможности искусственного происхождения вируса. И их надо обязательно убедить в обратном, потому что на кону сотни миллиардов долларов.



7) Но вернемся к Китаю. В декабре 2019 г. была проведена проверка в лаборатории Ши Чжэньли (Shi Zhengli-Li ) и издан приказ прекратить испытания нового вируса, а его образцы уничтожить. В начале января 2020 г. Национальная комиссия здравоохранения Китая специальными указами "запрещает всем учреждениям и частным лицам публиковать любую информацию, связанную с новым вирусом и приказывает всем лабораториям передать все образцы, находившиеся в их распоряжении, в назначенные испытательные учреждения или уничтожить их".



Более того, власти КНР вывели Уханьский институт вирусологии из структуры Академии наук, переподчинив его Академии военных наук. Но к тому времени процесс стал необратимым. Причем о вине лабораторий писали даже в самом Китае.



В частности по версии профессора Ботао Сяо (Объединенная международная исследовательская лаборатория синтетической биологии и медицины Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу) и исследователя Лэя Сяо (Уханьский университет науки и технологии) короновирус мог быть создан в Уханьском институте вирусологии (УИВ). Но на следующий день их статья была удалена. При этом, несмотря на активные поиски, ни одно животное с рынков не было идентифицировано как возможный источник инфекции.



8) Америка отреагировала на эпидемию не сразу. Первые статьи о вирусе в СМИ США появились лишь в январе 2020 года [4; 5]. Но по ним ясности нет. Виновен ли Китай в распространении COVID-19 пока сказать однозначно нельзя, хотя и весьма вероятно. Но обвинения Китая в сокрытии фактов об объявленной ВОЗ пандемии, которую позже опубликовала газета The Daily Telegraph [9] со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия), налицо. Из него явствует, что "Китай намеренно подавил или уничтожил свидетельства вспышки коронавируса в ходе "нападения на международную транспарентность", которая унесла десятки тысяч жизней, согласно досье, подготовленному заинтересованными западными правительствами по вопросу о заражении COVID-19" [10].



9) Кто же виновен в разработке и распространении COVID-19? Является ли он биологическим оружием? Кто создал "пандемию" и зачем? Из сказанного видна четкая финансовая и технологическая взаимозависимость между китайскими и западными научными центрами, занимавшимися данной проблематикой, и вполне просматриваются источники их финансирования, которые подводят к еще одному феномену эпидемии. COVID-19 выявил новый инструментарий психосоматического воздействия, действующего в условиях нехватки достоверной информации как оружие массового поражения.



Известно, что воздействие на психику в массовом масштабе неизбежно приводит к многочисленным человеческим жертвам, соотносимым с реальной войной. Так было в странах бывшего СССР в 90-е гг. ХХ века, где в результате стресса от утраты смысла жизни, духовного неблагополучия и общей тотальной неопределенности потери вымирающего населения исчислялись миллионами (См. труды И. А. Гундарова "Почему умирают в России. Как нам выжить?", "Психодемография" и др. ). Однако с COVID-19 впервые эпидемия сопровождалась системным психосоматическим воздействием, вызванным грамотно поддерживаемой медиа-неопределенностью. А сама эпидемия привела не только к панике, но и к изменениям в головном мозге пострадавших от вируса людей (см. "Объемные изменения мозга у населения в целом и в изоляции после вспышки COVID-19" [11] и др.).



Более того, данный анализ не исключает, что изменения в поведении, психосоматике и строении мозга закрепляются эпигенетически и передаются переболевшими их потомкам по наследству. И, значит, мы можем воспринимать COVID-19 как биологическое оружие, последствия которого еще толком не изучены.



10) Впрочем, пока сам COVID-19 оказался не столь страшен, как его представили, вводя "драконовские меры", хотя и опасен для определенных категорий людей, вынудив правительства разных стран отреагировать на него так, словно речь шла о новом штамме опустошительной чумы. К чему это привело, мы скоро узнаем. Но уже сейчас ясно, что последствия для экономик и финансовых систем будут ужасающие и схожие с реальной эпидемией или большой войной, которую в свете обострения глобальной конкуренции и нового витка за мировое лидерство многие ждали.



Не исключено, что короновирус должен был ее заменить, произведя в экономиках разных стран аналогичные опустошения. Ищите, кому выгодно, говорили когда-то римляне. И нам следует искать того, кто в новых условиях станет бенефициаром. Среди стран, таковых нет, если не считать настораживающей политики руководства Китая, которое под шумок от короновируса начало скупать акции западных компаний в стране. В подобных действиях просматривается системность. Но чего в ней больше: стратегии или мифической постправды, сказать пока сложно.



Возможно, главным выгодополучателем является совсем не Китай и уж тем более не США, а кто-то третий. Тот, кто себя пока ничем не проявляет. Однако долго это скрывать не удастся. В любом случае происходящие с короновирусом перемены носят необратимый характер, приведя в действие факторы непреодолимой силы, которые резко усложнили исторический процесс и изменили характер социодинамики в пользу радикальных глобальных перемен, сделавших короновирусный мир неизбежным.



[1]The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – американское агентство передовых оборонных исследовательских проектов.



