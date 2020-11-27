 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.11.2020
01:06  По миру покатилась волна государственных дефолтов, - В.Катасонов
01:01  США утрачивают доминирующие позиции в АТР в пользу Китая, - В.Пироженко
00:55  Эскалация напряженности в Иране повлечет за собой волатильность на рынке углеводородов, - "НГ"
00:52  Предавая друзей. Распад СССР и ВПК, - П.Черкашин
00:12  Турция отворачивается от России в сторону Запада, - С.Хакаоглу, Ф.Козок
00:10  УзбРазборки. Антимонопольный комитет возбудил дело против хокимиятов и УВД трех областей
00:07  COVID-19 и мир: кто открыл "ящик Пандоры"? - А.Ставицкий

00:05  Предчувствие большой войны. Убийство профессора Фахризаде как выстрел в Сараево.., - А.Иванов
00:02  Азербайджан – вассал Турции или самостоятельное государство? Ч. 1, - Д.Минин
00:01  Кыргызстан ограничил вывоз скота, птицы, сахара и других сельхозтоваров
Воскресенье, 29.11.2020
22:57  Кому отомстит Тегеран за гибель "отца персидской бомбы", - В.Мухин
17:14  Имперская сдержанность России, - Тимофей Бордачев
16:44  Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа
13:22  Миф постиндустриализма. Новое глобальное искушение и его угрозы, - В.Багдасарян
13:19  Как преодолеть отчуждение государства от народа, - Э.Биров
12:07  Федермессер, "Ай-яй-яй" и митьки подписали письмо против иродо-фашистского насилия в Белоруссии
11:13  Европейский маятник России. Как нам избавиться от ордынского наследия, - Надежда Арбатова
10:19  Новый вид живых организмов обнаружили в Каспии - желетелый гребневик берое (Beroe ovata)
08:38  Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй - города Мэкэле
07:44  Противоестественная дружба России и Турции, похоже, подходит к концу, - "СП"
07:34  Тучи сгустились: США стянули бомбардировщики на Ближний Восток
01:12  Беременна революцией: запрет на аборты привел к уличным столкновениям в Польше
00:25  Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области
00:18  Кончайте базар, голодранцы. Посольство США приказало кыргызским реформаторам отложить "конституционную реформу"
Суббота, 28.11.2020
23:22  Париж опять жгут и громят очередные "протестанты"
20:04  Оппозиция забросала премьер-министра Тайваня Су Чжэньчана свиными потрохами
18:42  Россия может начать выплачивать пенсии мигрантам с 2021 года
18:41  США испугались подводных атак России и Китая
18:39  Почему русские ликвидировали одно узбекское государство, но оставили два других?
18:38  Громким разоблачениям в Wikileaks 10 лет. Как они изменили мир?
18:36  Кочевник кочевнику рознь. О типологии номадных обществ и непростительных "ляпах" в казахских исторических фильмах, - Н.Нуртазина
18:35  Что не так с оксфордской вакциной? AstraZeneca сделала ошибку и открытие
18:30  Тайна убийства шведского короля Карла XII. Стрелял верный хохол Гудович? (загадки истории)
18:08  Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа, - "Взгляд"
17:52  Кто убил отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде? - Саймон Хендерсон
17:08  У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в ЦА, - А.Грозин
15:48  Саудовский кронпринц приберег сделку с Израилем для Байдена, - И.Субботин
13:50  В Казахстане власти подавляют активных граждан
12:51  Колбаса секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане
11:08  Можно ли украсть миллион и тебе за это ничего не будет? Фестивалим по лондонски в "Открытой ЦентрАзии", - Е.Дьяконов
10:31  В Молдавии назревает гражданская война? - "СП"
07:30  Проект "беженцы". Что Россия планирует дальше делать в Сирии, - М.Беленькая
00:33  Крещение кровью. Элитный спецназ НАТО в Афгане убивал даже детей
00:27  Крестовый поход Макрона: Зачем во Франции начали войну с мусульманской общиной
00:25  Как и почему развалилась оборона Нагорного Карабаха, - А.Рамм
Пятница, 27.11.2020
19:06  Количество преступлений мигрантов в России поразило: свежие данные
19:04  Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком
18:10  Засада "Моссада"? В Иране убит ведущий физик-ядерщик Фахризаде-Махабади
17:43  Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнет турецкому султану после Азербайджана
17:41  Китай меняет каноны. Оторопь и раздражение Вашингтона, - С.Кожемякин
16:35  Раскулаченный кыргыз-олигарх Матраимов ("Раим-миллион") перечислил в казну 661,2 миллиона сомов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
УзбРазборки. Антимонопольный комитет возбудил дело против хокимиятов и УВД трех областей
00:10 30.11.2020

Антимонопольный комитет возбудил дело против хокимиятов и УВД Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей. АМК со ссылкой на обращения предпринимателей сообщил, что областные хокимияты через сотрудников ОВД ограничили вывоз семян хлопчатника из регионов.

По устному поручению хокимов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей посты дорожно-патрульной службы на границах областей запрещают перевозить семена хлопчатника из одного региона в другой, сообщил "Газете.uz" источник в одной из областных администраций.

В свою очередь, это решение создает трудности предпринимателям, а семеноводческие кластеры не могут провести своевременную оплату.

"Газета.uz" направила запросы в областные хокимияты, а также в пресс-службу МВД. Запрос также был направлен в пресс-службу Антимонопольного комитета для прояснения ситуации, с учетом возможного нарушения законодательства о конкуренции.

Реклама на Газета.uz
В Антимонопольном комитете подтвердили, что поступает много жалоб от предпринимателей на проблемы, связанные с перевозкой семян хлопчатника из одной области в другую.

"Согласно обращениям, хокимияты областей поручили сотрудникам органов внутренних дел не допускать вывоз семян хлопчатника из регионов, и поэтому семена не пропускаются через пограничные посты. Хотя законом определено, что производители из всех регионах страны могут покупать семена на биржевых торгах, хокимияты предписали покупать семена только у производителей в своих регионах и использовать их, не вывозя их за пределы области", - говорится в сообщении.

Согласно статье 8 закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", предприниматели вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством, и самостоятельно выбирать направления своей деятельности, поставщиков и потребителей своих товаров (работ, услуг). Кроме того, по статье 34 госорганы, другие организации и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность предпринимателей, осуществляемую в соответствии с законодательством.

Государственным органам, а также их должностным лицам запрещается принимать решения, выдавать предписания и иные указания предпринимателям по вопросам совершения сделок, отметили в АМК.

Согласно статье 354 Гражданского кодекса, граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение к заключению договора не допускается, условия договора определяются по усмотрению сторон.

Согласно статье 12 закона "О конкуренции", не допускаются действия органов государственного управления и хокимиятов, препятствующие нормальному функционированию товарного или финансового рынка, развитию конкуренции и ущемляющие права и законные интересы потребителей, в том числе разделу соответствующего рынка по территориальному принципу, по объему реализации или закупок, по ассортименту товаров либо по кругу продавцов товаров или их покупателей, заказчиков.

АМК указало, статьей 178 Кодекса об административной ответственности предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о конкуренции, законодательства о естественных монополиях и законодательства о защите прав потребителей.

Комитет также возбудил дело в отношении хокимиятов и УВД Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей.

АМК просит предпринимателей обращаться в комитет в случае возникновения аналогичных проблем.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606684200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики
- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?
- Проблемы точечного характера
- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?
- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы
- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  