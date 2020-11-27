УзбРазборки. Антимонопольный комитет возбудил дело против хокимиятов и УВД трех областей

00:10 30.11.2020

Антимонопольный комитет возбудил дело против хокимиятов и УВД Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей. АМК со ссылкой на обращения предпринимателей сообщил, что областные хокимияты через сотрудников ОВД ограничили вывоз семян хлопчатника из регионов.



По устному поручению хокимов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей посты дорожно-патрульной службы на границах областей запрещают перевозить семена хлопчатника из одного региона в другой, сообщил "Газете.uz" источник в одной из областных администраций.



В свою очередь, это решение создает трудности предпринимателям, а семеноводческие кластеры не могут провести своевременную оплату.



"Газета.uz" направила запросы в областные хокимияты, а также в пресс-службу МВД. Запрос также был направлен в пресс-службу Антимонопольного комитета для прояснения ситуации, с учетом возможного нарушения законодательства о конкуренции.



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В Антимонопольном комитете подтвердили, что поступает много жалоб от предпринимателей на проблемы, связанные с перевозкой семян хлопчатника из одной области в другую.



"Согласно обращениям, хокимияты областей поручили сотрудникам органов внутренних дел не допускать вывоз семян хлопчатника из регионов, и поэтому семена не пропускаются через пограничные посты. Хотя законом определено, что производители из всех регионах страны могут покупать семена на биржевых торгах, хокимияты предписали покупать семена только у производителей в своих регионах и использовать их, не вывозя их за пределы области", - говорится в сообщении.



Согласно статье 8 закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", предприниматели вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством, и самостоятельно выбирать направления своей деятельности, поставщиков и потребителей своих товаров (работ, услуг). Кроме того, по статье 34 госорганы, другие организации и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность предпринимателей, осуществляемую в соответствии с законодательством.



Государственным органам, а также их должностным лицам запрещается принимать решения, выдавать предписания и иные указания предпринимателям по вопросам совершения сделок, отметили в АМК.



Согласно статье 354 Гражданского кодекса, граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение к заключению договора не допускается, условия договора определяются по усмотрению сторон.



Согласно статье 12 закона "О конкуренции", не допускаются действия органов государственного управления и хокимиятов, препятствующие нормальному функционированию товарного или финансового рынка, развитию конкуренции и ущемляющие права и законные интересы потребителей, в том числе разделу соответствующего рынка по территориальному принципу, по объему реализации или закупок, по ассортименту товаров либо по кругу продавцов товаров или их покупателей, заказчиков.



АМК указало, статьей 178 Кодекса об административной ответственности предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о конкуренции, законодательства о естественных монополиях и законодательства о защите прав потребителей.



Комитет также возбудил дело в отношении хокимиятов и УВД Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей.



АМК просит предпринимателей обращаться в комитет в случае возникновения аналогичных проблем.