Турция отворачивается от России в сторону Запада, - С.Хакаоглу, Ф.Козок

00:12 30.11.2020

Хотя в последние годы Турция и Россия демонстративно поддерживали партнерские отношения, в Анкаре вновь обсуждают возможность восстановления отношений с США.

Bloomberg (США): наступление эры Байдена и размолвки с Россией вновь подталкивают Турцию к укреплению связей с Западом



Селчан Хакаоглу (Selcan Hacaoglu), Фират Козок (Firat Kozok)

Эрдоган отвернулся от своих традиционных союзников в пользу контактов с Москвой.



По словам президента Турции, он хочет также улучшить отношения с Саудовской Аравией.



Турция пытается наладить отношения со своими традиционными западными союзниками и Саудовской Аравией, влиятельной региональной державой, тогда как размолвки с Россией, победа Джо Байдена на президентских выборах и угроза введения европейских санкций вынуждает его пересмотреть внешнюю политику. Такого мнения придерживаются люди, знакомые с содержанием проходящих дискуссий.



После того как более двух лет назад он был наделен широкой исполнительной властью, президент Реджеп Тайип Эрдоган предпринял связанный с большими ставками шаг - он перестал добиваться более тесных связей с Западом. Вместо этого Турция сблизилась с Россией, что привело к охлаждению отношений с другими членами Организации Североатлантического договора (НАТО) и также вызвало у них негативную реакцию.



По мнению упомянутых ранее людей, недавние события изменили этот расклад.



Интересы Анкары все больше противоречат интересам российского лидера Владимира Путина. Россия и Турция до достижения соглашения о перемирии находились по разные стороны в ходе войны в Ливии, и, кроме того, их цели столкнулись между собой в ходе сирийского конфликта. Затем Турция вторглась на российский кавказский задний двор благодаря своей поддержке Азербайджана в ходе продолжавшейся 44 дня войны с армянскими вооруженными силами за Нагорный Карабах.



А еще следует упомянуть Соединенные Штаты, где президент Трамп, говоривший о своих личных отношениях с Эрдоганом даже тогда, когда они конфликтовали, покидает Белый дом. А в Европе ее лидеры готовятся к тому, чтобы на встрече Европейского Союза, начинающейся 10 декабря, наказать Турцию за ее одностороннюю энергетическую разведку в спорных водах Средиземного моря.



Подобные санкции подставят под сомнение экономическое восстановление турецкой экономики после связанных с пандемией коронавируса ограничений, и произойти это может спустя всего несколько недель после того, как новая команда высокопоставленных чиновников начала предпринимать попытки поставить под контроль ослабленную национальную валюту.



Слова Эрдогана сегодня звучат примирительно. "У нас нет таких проблем с какой-либо страной или организацией, которые не могли бы быть решены с помощью политики, диалога и переговоров", - сказал он в воскресенье, а также призвал Евросоюз помочь Турции в преодолении тех препятствий, которые мешают его стране вступить в этот блок и выполнять соглашения по вопросам таможни и безвизового пересечения границ. "Мы выражаем такое же желание в отношениях с нашим союзником Америкой", - добавил он.



Официальные лица намекнули на то, что Турция, рассчитывая таким образом избежать наказания со стороны Соединенных Штатов, не будет объединять в единую систему оборудование НАТО и российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые она приобрела и уже испытала. Эрдоган направил своего посланника в Брюссель для разрядки напряженности в отношениях с Евросоюзом.



Вместе с тем, восстановление отношений, которым мешала поддержка Западом курдских боевиков в Сирии, а также также обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес одного из главных турецких банков по поводу нарушения санкций, тоже нельзя назвать простой задачей.



Байден в декабре прошлого года поиздевался над Эрдоганом, назвав его автократом. А еще обещал поддержать внутренние оппозиционные силы, тогда как военное сотрудничество Анкары с Россией вызвало озабоченность у членов НАТО, которые, как ожидается, могут выставить серьезные условия для полного восстановления контактов с Турцией. Проведение разведочных буровых работ в акватории Средиземного моря, целью которых является поиск месторождений природного газа, вызвал недовольство у Греции и Кипра, а еще Эрдоган повздорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу комментариев последнего относительно ислама.



После сделки Турции с Россией по покупке зенитно-ракетных комплексов Трамп приостановил участие Анкары в программе по разработке истребителя F-35, однако Конгресс США настаивает на более серьезном наказании. Там рассматривается законопроект, который заставит президента ввести санкции в отношении Турции за ее военный флирт с Москвой.



По мнению тех людей, которые обсуждали изменение позиции Турции, Анкара считает, что твердая вера Байдена в многонациональные институты и трансатлантические связи поможет восстановить пострадавшие отношения с партнерами по НАТО и увеличить вероятность заключения давно ожидаемых сделок в военной области. Они считают, что присутствие Турции в зонах военных конфликтов на Ближнем Востоке расширяют возможности НАТО по сдерживанию экспансионистской России.



Турция хочет развивать свою оборонную промышленность, предпочтительно за счет производства танков, ракет и боевых самолетов вместе с союзниками по НАТО. По имеющимся данным, Анкара пытается подтолкнуть Канаду к отмене запрета на экспорт некоторых технологий, используемых при производстве беспилотников, а также хочет начать совместное с Францией производство ракет Eurosam. Россия пока не оправдала ожиданий относительно передачи технологий, используемых при создании самых современных комплексов С-400, или организации совместного производства. Такие же требования со стороны Турции не позволили достичь соглашения относительно американских комплексов Patriot.



Как стало известно, Эрдоган использовал телефонный разговор с саудовским монархом Салманом бен Абдул-Азизом для выражения своего желания восстановить связи с королевством. Отношения между этими странами оказались на грани коллапса после убийства в 2018 году саудовскими агентами в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле обозревателя газеты "Вашингтон пост" Джамаля Хашогги, критика Эр-Рияда.



Как считают упомянутые наблюдатели, Турция, обвинившая двух главных помощников саудовского наследного принца Мухаммеда Бен Салмана в организации этого убийства, сделала все возможное для его раскрытия, однако теперь настало время для того, чтобы сфокусировать внимание на двусторонних вопросах. Опросы, проведенные в магазинах Эр-Рияда, позволяют говорить том, что саудовские власти, возможно, уже начали ослаблять неофициальный бойкот турецких товаров.



В подготовке этой статьи приняла участие Донна Абу-Наср (Donna Abu-Nasr).



Оригинал публикации: Biden Era, Russia Rifts Jolt Turkey Back Toward Ties With WestОпубликовано 27/11/2020