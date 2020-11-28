Всевидящее око: символ мировой закулисы или просто удачный логотип? - Мэттью Уилсон

00:16 30.11.2020 Всевидящее око: символ мировой закулисы или просто удачный логотип?



Мэттью Уилсон

BBC Culture



Как вышло, что такое, казалось бы, простое изображение - глаз, помещенный в треугольник - стало столь притягательным для любителей разных теорий заговоров, конспирологов по всему миру? Обозреватель BBC Culture разбирается в истории этого противоречивого символа.



Конспирологические измышления подпитываются загадочными символами и тайными знаками. Всевидящее око - один из таких символов, в массовом сознании связанный как с масонством, так и с иллюминатами, членами тайного общества, якобы контролирующего мировой порядок. В общем - с мировой закулисой.



Знак Всевидящего ока притягателен для конспирологов разных мастей еще и потому, что он, кажется, повсюду - на бесчисленных церквях по всему миру, на зданиях масонских лож, на однодолларовой американской банкноте, а также на Большой печати - государственной печати Соединенных Штатов.



На однодолларовой купюре Всевидящее око изображено на верхушке пирамиды из 15 ступеней, символизирующих первоначальное количество штатов в США



По правде говоря, сейчас для США этот выбор выглядит труднообъяснимым и, откровенно говоря, странным. Ведь отделенный от тела глаз прежде всего ассоциируется со следящим за вами Большим Братом.



А сочетание глаза с пирамидой, на верхушке которой он располагается, будто отсылает нас к какому-то древнему эзотерическому культу.



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Каково же происхождение Всевидящего ока и почему оно до сих пор нас так интригует? Связан ли этот символ с масонством или таинственными иллюминатами?



Всевидящее око Божие в треугольнике над головой Христа на живописном полотне Якопо Понтормо "Ужин в Эммаусе" (1525 г, галерея Уффици)



Еще в раннехристианские времена Всевидящее око символизировало собой Бога, а треугольник - Святую Троицу.



Во времена Возрождения художники пользовались этим символом. Один из таких примеров - работа Якопо Понтормо "Ужин в Эммаусе" (1525 г.) Считается, что Око было позже добавлено к оригинальной работе, чтобы замаскировать трехликий символ Троицы, запрещенный Контрреформацией.



В издания сборника духовных символов Iconologia, впервые опубликованного в 1593 году, Всевидящее око было включено как олицетворение "Промысла Божьего", то есть благорасположения Бога к людям, сострадательной божественной бдительности, взирающей на человечество.



На основе прошлого



Невозможно точно сказать, кто именно придумал этот символ, но кто бы ни был, это сделано на основе уже существовавших религиозных мотивов.



Треугольник - древний символ христианской Святой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа. В предыдущие столетия Бог даже изображался с треугольным нимбом над головой.



Но из чего родилась идея жутковатого глаза, лишенного тела? Бога раньше изображали разными способами, в том числе в виде руки, протянутой из облака. Но глаз без тела?



В старинном часослове Бог изображен с треугольным нимбом над головой, напоминающим о Святой Троице



Будет справедливым отметить, что такой глаз сам по себе производит сильное впечатление, демонстрируя власть и в то же время подразумевая сочувственное наблюдение.



Кстати, в природе встречаются животные, которые ухитрились так эволюционировать, что на их теле появились изображения больших страшных глаз - чтобы отпугивать хищников.



Фотограф-сюрреалист Рене Магритт использовал необъяснимую сверхъестественную притягательность глаза, лишенного тела, в своей картине "Фальшивое зеркало" (1928 г.). (На полотне, написанном масляными красками, - человеческий глаз в обрамлении облачного голубого неба. На месте радужной оболочки глаза - облака.)



Но история Ока уходит гораздо глубже в седые века. За три тысячелетия до н.э. древние шумеры, с которыми традиционно связывается возникновение цивилизации, передавали степень священности скульптур божеств их ненормально огромными глазами - чтобы усилить ощущение почтительного бдения в их присутствии.



Шумеры изображали свои божества с преувеличенно огромными глазами



Но, видимо, изобретателями бестелесного глаза были древние египтяне, которые, например, рисовали два глаза на гробнице, чтобы умерший мог видеть в жизни после смерти.



Один из самых знаменитых древнеегипетских символов - око Гора или глаз Гора, левый соколиный глаз бога Гора, пострадавший в схватке с дядей, Сетом. (Этот глаз, исцеленный богом Тотом, стал потом охраняющим амулетом, который носили фараоны.)



Око Гора - гибрид человеческого и соколиного глаза - было у древних египтян защитным амулетом



Этот глаз и другие египетские иероглифы, изображающие глаза человека, повлияли на европейскую иконографию периода Ренессанса. В то время ученые и художники подпали под очарование египетского письма. Проблема, однако, была в том, что они его не совсем понимали, и переводы обычно грешили множеством неточностей.



Так, например, в мистическом романе "Гипнэротомахия Полифила" (1499 г.) египетское изображение глаза переводилось как "Бог".



Трудности перевода



Все это произросло из фундаментального непонимания употребления иероглифов. Сейчас мы знаем, что они - письменное отображение фонетики, но в XV-XVI вв. считалось, что у них - чуть ли не мистическое значение.



Иероглифические изображения животных, птиц и абстрактных фигур считались умышленно таинственными, и значение каждого постигалось через вдохновение. Иероглифы, думали тогда, - это загадки со множеством вариантов значения.



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Такой подход сильно повлиял на европейское искусство, в том числе и на восприятие Всевидящего ока, которому теперь намеренно придавалось эзотерическое значение, которого не существовало раньше.



Жан-Жак-Франсуа Ле Барбье изобразил Всевидящее око наверху Декларации прав человека и гражданина, принятой в августе 1789 в качестве первого шага к созданию конституции революционной Франции



В конце XVIII века символизм Ока расширился на вещи и понятия, к которым до этого он не относился вообще.



Пример первый. В послереволюционной Франции писатель, иллюстратор и живописец французской истории Жан-Жак-Франсуа Ле Барбье поместил Всевидящее око наверху изображения Декларации прав человека и гражданина, и в этом случае бестелесный внимательный глаз олицетворял отеческое благоразумие, надзирающее за нацией, обретшей равноправие.



Пример второй. Джереми (Иеремия) Бентам (1748 - 1832), английский философ и правовед, спроектировал идеальную, с его точки зрения, тюрьму "Паноптикон" (от греческого "видно все"), символом которой стало Всевидящее око.



"Идеальная тюрьма" позволяла круглосуточно вести наблюдение за каждым заключенным, который не знал, когда за ним наблюдают, а когда нет.



Теперь бестелесный глаз символизировал немигающий пристальный взгляд неподкупного закона - на изображениях его окружали слова "милосердие", "правосудие" и "бдительность".



Тюрьма по проекту Бентама была сконструирована так, чтобы заключенные никогда не знали, наблюдают за ними или нет



Пример третий. За несколько лет до тюрьмы Бентама, в 1782 году, была представлена Большая печать Соединенных Штатов Америки, государственная эмблема, используемая для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством США.



Варианты того, как она должна выглядеть, предлагали и Томас Джефферсон, и Бенджамин Франклин, и Джон Адамс, но в жизнь воплотилась идея Чарльза Томсона, секретаря Континентального конгресса (на котором была принята Декларация о независимости): пирамида со Всевидящим оком на вершине стала одним из элементов печати. В воплощении этой идеи Томсон сотрудничал с молодым юристом и художником Уильямом Бартоном.



Незавершенная пирамида была призвана символизировать "могущество и протяженность во времени", а 13 ее ступеней - 13 штатов, тогда входивших в США. Око было символом Бога, с сочувствием приглядывающего за молодой нацией.



Ни в одном из этих примеров масоны не играли роли при выборе символики.



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Тогда как насчет иллюминатов? Мы довольно мало знаем об Ордене баварских иллюминатов - немецком тайном обществе XVIII века, основанном 1 мая 1776 года и распущенном в 1787 году - и о том, какое значение те придавали знакам и символам.



Большая печать США впервые была использована 16 сентября 1782 года Томсоном для подтверждения подписей на документе, который уполномочивал Джорджа Вашингтона договариваться об обмене заключенными



То, что идеи масонства вдохновляли первых иллюминатов, - правда. Масоны время от времени использовали Всевидящее око в качестве символа Великого Архитектора Вселенной (универсальное и нейтральное обозначение Верховной Сущности, Бога) - как и, впрочем, многие церкви того времени.



Однако масоны широко не использовали это изображение вплоть до, как минимум, конца XVIII века - а к тому времени Ле Барбье, Бентам, Томсон и Бартон уже адаптировали его для своих утилитарных целей.



К несчастью для конспирологов, Всевидящее око на долларовой купюре больше говорит нам об эстетике конца XVIII века, чем о власти тайных элит.



В наше время в использовании символики иллюминатов не раз уличали Мадонну, Jay-Z и Канье Уэста - в том числе и в эксплуатации изображения бестелесного глаза.



Но если это и выдает что-либо, то не связь того или иного исполнителя с тайным обществом правящих миром, а его умение пользоваться броскими визуальными средствами.



Непрекращающаяся эксплуатация изображения Всевидящего ока - неважно, говорим ли мы о Мадонне с Канье Уэстом, о Томсоне с Бартоном или о масонах - не доказательство существования коварного заговора подчинить мир, а наглядное подтверждение непреходящего великолепия Ока в качестве образца дизайна логотипа. Источник - BBC

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