 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ложь, цинизм и лицемерие ташкентской мэрии, - Татьяна Довлатова
00:19 30.11.2020

Татьяна Довлатова: "Ложь, цинизм и лицемерие - суть ташкентской мэрии"

Воскресенье, 29 Ноября 2020

26 ноября прошел прием [граждан] хокимом (мэром - ред.) Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Группа "Открытая линия" в 9.30 приехала на прием в Консерваторию. В 10.00 в актовом зале собрался народ. Быстро приняв 4-х человек, Артыкходжаев пулей выскочил из кабинета, за ним рванули 5 человек охраны и телевизионщики с камерами, боясь упустить каждый чих мэра. Возмущенной толпе Артыкходжаев бросил на ходу: "Буду через час!".

Приехал через 4 часа.

Чувствовалось, что он наслаждается властью над толпой, поощряя давку и потасовку. Зашли самые здоровые. У кого хватило физических сил пробиться, применяя силу. Многим стало плохо. У женщины поднялось давление, вызвали "скорую" и ее унесли на носилках. Людям в полуобморочном состоянии медики тоже стали мерить давление.

Спустя восемь часов нас запустили в "предбанник", где уже стояли 9 человек вплотную друг к другу вместе с охраной и представителями Яккасарайского хокимията (администрации Яккасарайского района Ташкента - ред.). Никакой антиковидной дистанции. Закон и санитарные нормы - это не к Артыкходжаеву.

Первой из нашей группы "Открытая линия" стала говорить Гульбахор Каримбекова. Она коротко сказала: "В моей однокомнатной квартире холод собачий. Мои несовершеннолетние дети-школьники мерзнут. Прошу наладить отопление! Тепла нет, а оплату требуют". На что ответ Артыкходжаева был таков: "Сейчас везде газа нет, все мерзнут. Залезьте под одеяло и сидите".

Каримбекова ответила: "Мы так и делаем: сидим и спим в чапане и в шапке".

Владелец заводов, газет, параходов тут же издевательски "пожаловался" Каримбековой: "У меня тоже в однокомнатной холодно". На что Каримбекова предложила поменяться квартирами. В ответ Артыкходжаев разве что не облизнулся и мерзко так сказал: "Приходите, я вас погрею". Понятна озабоченность мужчины в расцвете сил, но как мэр он поступил просто подло, сказав это матери-одиночке.

После этих слов Каримбекова забрала свое заявление и сказала напоследок: "Ворон ворону глаз не выклюнет. Рыба тухнет с головы".

Довлатова стала поднимать вопрос незаконного захвата улиц в центре города и исчезновения тротуаров. Показала фото улиц Баходыр и Тошбулок.

Довлатова стала показывать план своего дома (это и есть кадастр), а также фото захваченных участков улиц.

Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов тут же, перейдя на узбекский язык, стал врать хокиму: "У Довлатовой нет кадастра. А у Мусаева есть кадастр. Поэтому ему дали 2-комнатную квартиру, а ей нет". Лжецу Анвару Сайфутдинову напомню, что мне 64 года и я родилась здесь. Меня из роддома принесли в мой дом, так что с братом-инвалидом мы старожилы!

Вот такая откровенная и нескрываемая ложь хокима Яккасарайского района. Мои родители начали строиться в 1954 году. И землю отцу выделил Карборундовый завод, как инвалиду Великой Отечественной войны. И кадастр моя мать получила ПЕРВАЯ (!) на этой улице 23 апреля 1967 года, за восемь лет до рождения Артыкходжаева.

На мои аргументированные возражения Анвару Сайфутдинову мэр Ташкента стал на меня наезжать: "Что вы так говорите. Он же хоким! Вы не думайте, что вы такая крутая, его президент назначил".

Вряд ли нашему президенту понравится, что его именем прикрываются обманщики и лизоблюды, угрожая Довлатовой уже не первый раз за вопросы о захвате земель.

Все свое вранье хоким района Анвар Сайфутдинов накладывал, словно в сортире - вонючее амбре словесного поноса так и разносилось по залу. Поэтому разговор между хокимами был такой - междусобойчик.

Как у Мусаевых (соседи Татьяны Довлатовой по улице - ред.) может быть кадастр, если они живут здесь более 20 лет, а у Довлатовой с 1956 года нет? Они переехали из Хорезма. Никогда не работали. Всю жизнь держали квартирантов. Не платили налоги. И с какого перепуга вдруг хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов стал врать о том, что у Довлатовой нет кадастра? В чем его выгода во вранье? За какие такие коврижки лжет в пользу Мусаева?

Хоким Артыкходжаев спросил: "Сколько у вас соток?" Довлатова ответила: "6 соток". На что хоким сказал: "Если бы я работал 30 лет тому назад, то вас всех посадил бы. А вот у моего отца только 3 сотки было". Вот такая запоздалая жажда социальной справедливости, видать хорошим был комсомольцем Джахонгир, с большевистским душком - отнять и поделить.

В воздухе повис вопрос: почему на нашей улице Баходыр (Баходыр, дом 78) люди, купившие 1,7 сотки, вдруг захватили часть улицы до дороги? Каким-то образом оформили кадастр на 3 сотки? Довлатова заявила о тотальной коррупции в БТИ, незаконном захвате и оформлении уличной земли.

Требуется поднять старые кадастры 10-летней давности. Почему Анвар Сайфутдинов нагло врал, что у всех проверили кадастр и у всех новых хозяев все в порядке? Опять наглая ложь. Я об этом заявляю и в СГБ и в хокимият города. На это хоким города Артыкходжаев заявил: "Пусть воруют. Вам какая разница? Занимайтесь своими проблемами".

Так занимаемся и не прекратим заниматься! Оставлено заявление и все фото. Будем ждать ответ и действовать!

Ждем полного показа на телевидении ташкентских каналов приема группы "Открытая линия". Просим не вырезать слова "отца родного".

После 8-часового ожидания и жуткого общения, осадок на душе - хуже нет. Такое впечатление, как будто нас не единожды оплевали. Сидим в раздумье: неужели в нашем государстве ВСЕ так плохо? Все так запущено? Полный беспредел? Кто нами руководит?

Группа "Открытая линия" - Татьяна Довлатова, Гулбахор Каримбекова

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606684740
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