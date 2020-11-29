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И прокуроров - посадят! Принудительное выселение ташкентцев, - Ф.Шарифуллина
00:48 30.11.2020

ФАРИДА ШАРИФУЛЛИНА: "ПРОКУРОРЫ! ВАС ВСЕ РАВНО ПОСАДЯТ"

Воскресенье, 29 Ноября 2020

Вытащу сюда отдельным постом этот замечательный комментарий касательно принудительного выселения. Пишет Dilmurad Mirusmanov к статье о том, что можно сносить только по госнужде и только после согласия собственника и выплаты компенсации.

***

"Это все хорошо, но везде есть оговорка, что могут снести только по решению суда и после полной компенсации. Суть проблемы как раз в этом.

Смотрим, что происходит в реальной ситуации:

Застройщик подает на вас иск о принудительном выселении. И судья решает в пользу застройщика. Ваш дом оценивают по минимальной цене (затратным методом), предлагаемую квартиру оценивают по дороже (сравнительным методом) в итоге получается, что вы получаете равноценную рыночную компенсацию. а то что вы не согласны, суд это не интересует.

И как видим, пока никаких разговоров о сносе вашего дома не идет. куда бы не обращались в это время, что ваш дом хотят снести, вам говорят, не переживай никто не снесет твой дом. И они правы, никто ВАШ дом не снесет. Они его сначала у вас заберут, принудительно вас выселив, а потом будут уже сносить СВОЙ дом.

Везде пишут о незаконном сносе. Да, в областях немало случаев, когда сносят не выплатив компенсации, но в Ташкенте застройщики умные, они так нагло в открытую не сносят. Они через суд сначала присваивают ваше жилье, а потом его сносят.

Поэтому думаю депутатам и правозащитникам надо поднимать вопрос о законности принудительного выселения из собственного дома по решению суда. Где в большинстве случаев идет выселение даже не для госнужд, а в интересах застройщика для постройки коммерческих обьектов".

***

Добавим, что O"zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi (Генеральная прокуратура Узбекистана - ред.) вместо того, чтобы расследовать нарушения законодательства при вынесении решения хокима и в решениях суда, в некоторых случаях открыто встает на сторону застройщика. Целые помощники замгенпрокурора, оказывается, бегают любоваться домом, который ООО Training project выдает на Таштюрьме семье, выселяемой с Садыка Азимова, с самого центра города.

При этом эти замгенпрокурора в международные организации представляют всякие фоточки: "Смотрите, какой непокрашенный дом мы снесем, а взамен дадим свежепокрашенный". Черные риэлторы, а не прокуроры. При этом помощники замгенпрокурора еще врут международным организациям, что дескать уже вся улица Садыка Азимова переселена, одна Абдуллаева сопротивляется. Как раз наоборот: вся улица нетронута, всего лишь один дом выкупили, а второй забирают через суд. Получается, что прокуратура кровно заинтересована в сносе на Садыка Азимова. Вероятно, кто-то из прокурорских стоит за этим странным ООО.

***

Прокуроры! Помните: нас все равно снесут, а вас все равно посадят. Ваших три генпрокурора сидят? Сидят. Очередь за вами. Лучше работайте честно, в соответствии с законом. Хотя бы добром вас будут вспоминать, а не радоваться вашим неприятностям.

Фарида Шарифуллина,
администратор группы Ташкент-СНОС в Фейсбуке

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606686480
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