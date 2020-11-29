Эскалация напряженности в Иране повлечет за собой волатильность на рынке углеводородов, - "НГ"

00:55 30.11.2020

Стоимость барреля может вырасти до 60 долларов

Ольга Соловьева



Эскалация военной напряженности вокруг Ирана повышает риски срыва нефтяных поставок на мировой рынок. Новый иранский фактор добавит к ценам на нефть так называемую военную премию, которая в прошлые периоды напряженности достигала 15 долл. за баррель. Ситуация вокруг Ирана может стать новой темой для министерской встречи ОПЕК+, запланированной на понедельник.



После убийства иранского физика постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи отправил генсеку ООН письмо, в котором сообщил о "серьезных признаках ответственности Израиля" за убийство ученого Фахризаде. Начальник штаба вооруженных сил Ирана Мухаммад Бакери заявил, что за покушением стоят "террористы, связанные с сионистским режимом". Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства гибели ученого дают повод полагать, что к убийству причастен Израиль.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал покарать виновных в убийстве иранского ученого.



Израиль не комментирует ситуацию. Однако эксперты напоминают, что эскалация конфликта облегчит задачу уходящему президенту США Дональду Трампу по обострению ситуации в Иране. В середине ноября газета New York Times (TNY) сообщила, что Трамп якобы хочет атаковать Иран, чтобы остановить его ядерную программу. Некоторые эксперты подозревают, что война США с Ираном затормозит и осложнит передачу власти администрации Джо Байдена.



Экономические последствия в регионе от обострившегося конфликта могут быть непредсказуемыми. На сегодняшний день Иран добывает много меньше своих возможностей. Так, по итогам октября 2020 года страна производила 1,9 млн барр. в день, что почти вполовину меньше возможного. Для сравнения: в июле 2005 года страна добывала почти 4 млн барр. в день.



Сегодняшние показатели добычи связаны не только с коронакризисом и падением спроса на углеводороды, но и с ужесточением санкций против Ирана со строны администрации Дональда Трампа. В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Стратегия "максимального давления" Трампа оказалась разрушительной. Она привела к резкому обвалу валюты, а также ударила по иранской нефти. Так, если еще в 2017 году Иран экспортировал 2 млн барр. сырья в день, то в октябре 2020 года – лишь 160 тыс. барр. в день, сообщает агентство Bloomberg.



Глава Ирана Хасан Рухани замечал, что Дональд Трамп превратил экономику страны "в осколки", и новоизбранному президенту США будет "очень легко" восстановить отношения между странами. Джо Байден также говорил о возможности возвращения к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году. Если это произойдет и с Ирана будут сняты санкции, страна сможет экспортировать свыше 2 млн барр. нефти в сутки, пишет Bloomberg.



Даже если это и произойдет, это не вызовет немедленного беспокойства на мировых рынках нефти, считает исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд. "Я смотрю на это как на событие начала 2022 года, к середине 2022 года, когда Иран будет приносить (на рынок. – "НГ") 1,5–2 млн барр. в день", – говорит он, полагая, что к этому времени также восстановится спрос на нефть благодаря вакцине от коронавируса и иранская нефть будет поглощена рынком.



Но вернуться к обсуждению отмены санкций теперь может быть сложнее. Если формат иранского ответа перейдет в статус военных действий против Израиля, то США получат формальный повод для "защиты своих интересов от потенциальной агрессии", замечают эксперты "НГ". "В текущей ситуации это может оказаться поводом для затягивания сроков передачи власти от Трампа к Джо Байдену. При таком сценарии развития событий можно ожидать кратковременного скачка нефтяных котировок", – полагает доцент РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко. По его мнению, рынок "отработает" эту ситуацию ростом цен на черное золото в коридоре 3–5%. Закрепление же нового уровня цен на средне- и долгосрочный период, по его словам, будет зависеть от уровня напряженности. При этом Чередниченко сомневается во вмешательстве в конфликт Саудовской Аравии. "Со стороны Эр-Рияда не последует каких-либо резких действий в части наращивания объемов добычи нефти, так как возможный конфликт и, как следствие, частичное выпадение иранской доли из общего объема предложения – явление временное", – считает эксперт.



Конфликт в таком нефтеносном районе мира, как Иран, однозначно приведет к росту цен на нефть, поскольку в случае военных действий это государство может быть выключено из списка глобальных поставщиков сырья, уверен исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. Он напоминает, что уход Ливии с рынка нефти развязал руки другим странам-производителям. "Выпавшие ливийские объемы тут же были замещены предложением со стороны США и Саудовской Аравии. Так же будет и сейчас", – полагает он. Ситуация приведет к тому, что Китай как один из крупнейших покупателей сырья будет выбирать наиболее привлекательные цены. "Не зря Саудовская Аравия сейчас снизила цены на нефть для азиатских клиентов", – отмечает Тузов.



По его мнению, если ситуация вокруг Ирана будет развиваться по военному сценарию или сценарию новых санкций, то это может вызвать рост котировок до 50 долл. за баррель. "Если будут ракетные удары с стороны Ирана, США и Израиля, то нефть резко подскочит в цене, и мы увидим баррель Brent в районе 60 долл.", – предполагает руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Однако эксперт сомневается, что черное золото закрепится на этой отметке надолго. "Скорее всего обострение отношений между странами на этом закончится и все успокоится, а цена на нефть вернется к 45 долл.", – говорит он, отмечая, что сегодня Тегеран, в общем, не заинтересован в эскалации напряженности, так как при избранном президенте США Джо Байдене возможно возвращение к переговорам по ядерной сделке. И эта сделка потенциально может вывести из-под эмбарго около 2 млн барр. в сутки иранской нефти, напоминает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Экономист считает, что иранское руководство вряд ли пойдет дальше жесткой риторики. "А в условиях начавшего процесса передачи власти в США вероятность милитаризованных действий со стороны Вашингтона в действительности также представляется небольшой", – продолжает он. Одним из рычагов давления, к которому время от времени прибегают в Тегеране, являются угрозы перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового нефтяного трафика.



Очередная встреча участников альянса ОПЕК+ запланирована на 30 ноября, а предыдущая (17 ноября) не принесла сколько-нибудь значимых результатов. В совместном коммюнике говорилось, что "страны должны быть готовы к любым действиям для стабилизации нефтяного рынка. Вплоть до кризисного – продления квот сокращения (7,7 млн барр. в сутки) на 2 квартала 2021 года и больше". Реализация этого сценария может быть проблематичной. Все большее число стран ставят необходимость продления соглашения под сомнение. Так, по данным Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты, занимающие шестое место по добыче в мире, рассматривают возможность выхода из соглашения ОПЕК+. Своей квотой также недоволен Кувейт. Противоречивые настроения участников вкупе с возможной эскалацией в Иране могут осложнить будущие переговоры.



29.11.2020