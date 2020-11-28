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|Казашка Каракат Башанова заняла второе место на "Детском Евровидении-2020"
00:57 30.11.2020
Каракат Башанова заняла второе место на "Детском Евровидении-2020"
Шокан Алхабаев
корреспондент-редактор
Казахстан второй год подряд занимает второе место на "Детском Евровидении", передает корреспондент Tengrinews.kz.
В этом году нашу страну представляла 12-летняя Каракат Башанова. В финале она исполнила композицию Forever, которую посвятила умершему отцу. Его она потеряла в семилетнем возрасте.
Организатором "Детского Евровидения-2020" в этом году была Польша. Однако из-за мировой пандемии участники выступали в своей студии каждый в своей стране. Каракат Башанова выступила на конкурсе второй. Во время выступления она преобразовалась в ангела в окружении мириад звезд.
По результатам голосования первое место заняла представительница Франции - юная певица Валентина. Она набрала 200 баллов. Следом за ней с 152 баллами оказалась Каракат Башанова. Третье место досталось группе "Unity" из Нидерландов.
В этом году в конкурсе участвовали представители из Казахстана, Франции, России, Беларуси, Сербии, Испании, Германии, Грузии, Мальты, Нидерландов, Украины и Польши.
Напомним, в прошлом году на "Детском Евровидении-2019" наш соотечественник Ержан Максим также занял второе место. Он набрал по итогам голосования профессионального жюри и зрителей 227 баллов. Первое место заняла польская исполнительница Виктория Габор - 278 баллов. Третье место - представительница Испании Мелани Гарсия (212).