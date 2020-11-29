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США утрачивают доминирующие позиции в АТР в пользу Китая, - В.Пироженко
01:01 30.11.2020

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 29.11.2020

Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и 10 стран-членов АСЕАН создали самую большую в мире зону свободной торговли

В последние недели в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошли два заметных события. В середине ноября министры экономики 10 стран-членов АСЕАН, а также Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии подписали соглашение о создании самой большой в мире зоны свободной торговли - Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). А 22 ноября состоялось заседание в верхах стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которые согласовали свои дальнейшие планы с ВРЭП и вписали цели своей деятельности в этот крупнейший региональный экономический проект.

О масштабах новой зоны свободной торговли (ЗСТ) говорят цифры: она объединяет 2,2 миллиарда человек в АТР и дает примерно 30% мирового ВВП. Капиталовложения из стран ВРЭП составляют 10% всех зарубежных капиталовложений мировой экономики. Новая ЗСТ еще более решительно сдвигает центр мирового экономического развития в Азию.

ВРЭП охватывает широкий спектр вопросов, в том числе либерализацию торговли и капиталовложений путем постепенного снижения тарифов, урегулирование торговых споров, вопросы интеллектуальной собственности, общие правила по государственным закупкам, конкурентной политике, электронной торговле и телекоммуникациям.

Примечательно, что ВРЭП впервые объединило в одной зоне свободной торговли три ведущие в Азии и очень значимые для мировой экономики страны – Китай, Японию и Южную Корею. Эти страны уже длительное время вели между собой переговоры о трехстороннем торговом соглашении, но идеологические и иные разногласия до сих пор препятствовали их успешному завершению. Китайские эксперты ожидают, что будут отменены тарифы на 86% промышленных товаров, экспортируемых из Японии в Китай в рамках ВРЭП, что принесет пользу японским экспортерам. Эти три страны, видимо, станут двигателем экономического развития стран региона – участников ВРЭП.

Кроме того, Япония и Южная Корея с помощью ВРЭП уравновешивают свой крен в сторону США в военном сотрудничестве партнерскими экономическими отношениями с КНР. Это создает базу для трехстороннего соглашения о свободной торговле в рамках ВРЭП между Китаем, Японией и Южной Кореей, которое, вероятно, будет достигнуто раньше, чем ожидалось.

После подписания ВРЭП Китай имеет 19 международных соглашений о свободной торговле и 26 партнеров – участников таких двусторонних соглашений по торговле.

Основным преимуществом для участников ВРЭП является более свободный доступ к рынку товаров и услуг, поддержка разнообразия региональных цепочек создания стоимости благодаря льготным тарифам. Ожидается также облегчение экспорта из-за уменьшения времени растаможивания грузов и упрощения документооборота. На потребительском рынке стран-участниц увеличится ассортимент товаров при некотором снижении цен в связи с устранением или уменьшением тарифов на большую их часть.

Интересна история создания ВРЭП. В 2012 году страны АСЕАН инициировали переговоры о свободной торговле с Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Индией как с партнерами по диалогу, с которыми имелись двусторонние торговые соглашения. Итогом должно было стать всестороннее региональное экономическое партнерство как ответ на создававшееся в США при администрации Обамы Транстихоокеанское партнерство (ТТП) с участием США, Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Брунея, Японии, Сингапура, Вьетнама, Канады, Чили, Мексики, Перу. Первоначально в переговорах по ВРЭП участвовала Индия, но впоследствии вышла из них из-за споров о тарифах и торговом дефиците с другими странами.

Первоначально ТТП была запущена Новой Зеландией, Сингапуром, Чили и Брунеем. Они стремились защитить свои интересы от экономического господства таких крупных держав, как Китай и Япония. Однако в 2009 году Барак Обама в рамках общей переориентации внешнеполитической стратегии США на Азию присоединился к ТТП и перенацелил его на экономическое "сдерживание" КНР.

Формально ТТП было соглашением о свободной торговле, но фактически это была попытка США разорвать общие экономические структуры Восточной Азии и воспрепятствовать развитию торгово-инвестиционных связей КНР с ее соседями. Поэтому в ТТП не были приглашены Китай и ряд иных азиатских стран, на зато там полностью доминировали США. Правила этого экономического партнерства ставили КНР в неравное положение в торговле и капиталовложениях с соседями по региону – участниками ТТП как американской инициативы.

Однако и в АСЕАН опасались, что Транстихоокеанское партнерство под эгидой США замедлит развитие стран, оставшихся за его пределами, переключит основные товарные и финансовые потоки на себя и в конце концов вытеснит АСЕАН на обочину экономической жизни региона. В этой организации крепло стремление подстраховаться от подобных вариантов и ускорить переговоры со своими партнерами по ВРЭП. Что и было успешно завершено 15 ноября подписанием соответствующего соглашения.

В связи с вероятным приходом к власти администрации Байдена китайские эксперты прогнозируют возвращение США в ТТП с целью помешать деятельности ВРЭП. В КНР не исключают, что Вашингтон попытается превратить ТТП "в платформу против ВРЭП" и продолжить свою "новую экономическую и торговую холодную войну с Китаем". То есть США переориентируют ТТП на конкуренцию с ВРЭП.

Получится ли это у администрации Байдена?

Тенденция последних десяти лет свидетельствует, что с экономическим подъемом Восточной Азии и особенно КНР роль США в АТЭС значительно снизилась. По мере переориентации Вашингтона в последний президентский срок Обамы на создание ТТП США стали менять формат своего участия в делах Юго-Восточной Азии. Например, проявлять меньший интерес к работе АТЭС.

Трамп по-своему продолжил эту линию. Он отказался от ТПП и утвердил новое понятие "Индо-Тихоокеанский регион", в рамках которого сделал упор на военный союз против КНР в составе США, Индии, Японии, Австралии ("четырехсторонний диалог по вопросам безопасности"). В 2018 году Трамп вообще отсутствовал на встрече АТЭС в верхах. Сейчас Вашингтон уже не может доминировать в экономике Восточной Азии, но пока нет признаков, что США при администрации Байдена смирятся с новым положением вещей.

Байден, судя по всему, заинтересован в возобновлении участия США в многосторонних форматах сотрудничества. Весьма вероятно, что США в его президентство попытаются сохранить остатки влияния в АТЭС и как-то участвовать в делах региона. Тем не менее китайские эксперты прогнозируют, что в целом "США уже не будут воспринимать АТЭС так серьезно, как раньше". Недавняя встреча в верхах стран АТЭС подтвердила эту тенденцию. Участие США свелось к формальному выступлению Трампа, на которое никак не отреагировала команда Байдена. Сейчас речь идет об утрате США доминирующих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в пользу Китая.

Китайские эксперты обращают внимание, что страны региона ЮВА заинтересованы в том, чтобы именно АТЭС оставалась опорой Азиатско-Тихоокеанского региона в отличие от "концепции Индо-Тихоокеанского региона", которая стала инструментом администрации Трампа в геополитическом сдерживании Китая.

Для России проект ВРЭП и открывает возможности, и создает трудности. Детально этот вопрос еще предстоит изучить. Пока очевидно, что отсутствие США в проекте ВРЭП однозначно отвечает интересам России. Вашингтон не сможет втягивать его участников в дополнительные антироссийские санкции. Однако попасть на рынки ВРЭП и удержаться на них станет, видимо, труднее.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606687260
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