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|Байден, играя с собачкой, сломал ногу (в 2 местах). Калека по-жизни
10:25 30.11.2020
У больницы в штате Делавэр на видео сняли избранного президента США Джой Байдена, когда он выходил из ортопедического отделения, после перелома ноги. Видео опубликовали в Твиттере.
Байден шел в сопровождении нескольких человек. На видео он идет, не пользуясь ничьей помощью. Политик и все его окружение носят маски. В конце ролика он подходит к машине и садится в нее.
В субботу Байден поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально врач не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование, которое позднее показало два перелома ноги.