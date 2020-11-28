Байден, играя с собачкой, сломал ногу (в 2 местах). Калека по-жизни

10:25 30.11.2020

У больницы в штате Делавэр на видео сняли избранного президента США Джой Байдена, когда он выходил из ортопедического отделения, после перелома ноги. Видео опубликовали в Твиттере.



Байден шел в сопровождении нескольких человек. На видео он идет, не пользуясь ничьей помощью. Политик и все его окружение носят маски. В конце ролика он подходит к машине и садится в нее.



В субботу Байден поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально врач не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование, которое позднее показало два перелома ноги.