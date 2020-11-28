 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
В Туркмении, ради экономии бумаги, упраздняют газеты
10:27 30.11.2020

Несколько печатных газет и журналов в Туркменистане могут быть объединены для экономии бумаги. Это поможет сэкономить бюджетные средства.

Для электронных версий изданий будет предлагаться единая подписка, а бумажные версии будут отправляться только пенсионерам. Об этом сообщает агентство "Медиа-Туркмен".

Объединять правительство будет схожие по тематике издания: будут объединены редакции газет "Родина" и "Возрождение", два журнала с такими же названиями и "Учительскую газету" и газету "Туркменский язык". Это позволит правительству сэкономить 123,7 тонны бумаги, отмечает агентство.

С 2021 года издания будут переведены в электронный вид и распространяться по единой обязательной подписке. Она будет стоить 60 манатов - около 17 долларов по официальному, заниженному курсу. Перевод изданий в цифровой формат поможет сделать их более современными, заявил на совещании президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Источник - centralasia.media
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