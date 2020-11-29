 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин держит атомный дробовик за пазухой, - В.Скосырев
10:36 30.11.2020

Подземные тоннели защитят арсенал Китая от ракетной атаки
Владимир Скосырев
29.11.20

Поздравив избранного президента США Джозефа Байдена с победой, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Пекина нормализовать отношения с Вашингтоном. А бывший замминистра иностранных дел Китая Фу Инь написал для New York Times статью, где говорится, что американо-китайские разногласия можно уладить с помощью народной дипломатии, то есть расширения контактов между гражданами двух стран.

Но, направляя эти миролюбивые сигналы, Пекин одновременно продолжает готовить армию к худшему сценарию – военному конфликту с США. Причем отрабатывается даже вариант, при котором американцы нанесут упреждающий ракетный удар по КНР. На этот случай, сказал посол Китая в Швеции Гуй Цунъю, у Пекина есть ядерное оружие.

Закономерен вопрос: если США и Россия публиковали сведения о своих ядерных средствах, то какими средствами располагает Китай, который таких данных никогда не оглашал. И в состоянии ли эти средства выжить после нападения и дать ответ врагу?

Ван Сянсуй, бывший старший полковник Народно-освободительной армии, а ныне профессор университета в Пекине, говорит, что Китай за последние два десятилетия построил большую сеть тоннелей для ракетных установок на суше и расширил "водный бастион" в Южно-Китайском и Желтом морях в виде подводных лодок, оснащенных современными баллистическими ракетами. Благодаря этому Китай надежно обеспечил себе возможность нанести Америке контрудар. Оценки американских военных, утверждавших, что только одна китайская боеголовка сможет сохраниться после первого удара и долететь до территории США, Ван назвал чушью. По его словам, для США ядерная атака на Китай всегда была одной из возможных опций. Но благодаря шагам, предпринятым Китаем за 20 лет, эта опция несет для американцев слишком большой риск. Полковник объявил еще об одном достижении: ракеты, которые прозвали убийцами авианосцев, впервые на учениях поразили движущуюся мишень.

Китай, по данным газеты South China Morning Post, обладает 200–300 ядерными боеголовками, в то время как у России и США их примерно по 4 тыс. Государственные средства информации КНР в 2018 году передали, что в стране возведена "великая подземная стена" из тоннелей, протянувшихся на 5 тыс. км, чтобы скрыть ядерные силы. А ВМС Китая имеют одну базу подлодок с ядерными баллистическими ракетами в Южно-Китайском море и две – в Желтом. Если бы ракеты запускались из Желтого моря, то они летели бы к США через Северный полюс. Однако Китай заявляет, что первым применять ядерное оружие не будет.

Вашингтон такое обещание Пекина всерьез не принимает. Судя по заявлениям представителей Пентагона, китайский арсенал окутан тайной и через 10 лет по крайней мере удвоится. Тем не менее, возмущаются американские чиновники, Пекин отказывается присоединиться к переговорам США и России по контролю над вооружениями.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Китай не раскрывал никогда и не раскрывает размеров своего ядерного арсенала. Лишь в 2004 году было сказано, что он самый маленький из четырех ядерных держав. Это означало, что он меньше, чем у британцев. А сейчас китайцы говорят, что придерживаются в ядерной сфере политики разумной достаточности. Но при этом не публикуют конкретных данных.

Есть оценки Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), что число боеголовок – 320. В условиях мирного времени они хранятся отсоединенными от носителей. Многие эксперты считают, что оценка СИПРИ занижена".

Что касается "великой подземной стены", то это тоннели очень глубокие – в сотню метров или более. Считается, что боеприпасы, которые там хранятся, неуязвимы. Правда, противник может нанести удары по выходам из тоннелей. Но строительство их труднее обнаружить, чем сооружение шахтных пусковых установок. Словом, вероятность ответного китайского удара сохраняется, подчеркнул эксперт.

Известно, что за последние два десятилетия китайцы вложили гигантские средства в научно-исследовательские и конструкторские работы по созданию новых видов ядерного оружия и развитие инфраструктуры. Работали они главным образом над ядерным оружием, способным наносить удары по территории США. Это межконтинентальные баллистические ракеты. Значит, китайский арсенал будет расти. "Китайцы выйдут из одной лиги с Британией и Францией и начнут сокращать отставание от США и России. Как далеко зайдут, вопрос дискуссионный. В то же время китайцы четко дают понять: никакие соглашения, которые бы закрепляли их отставание по количеству ядерных боеголовок от других стран, они подписывать не будут", – заключил Кашин.

Источник - ng.ru
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