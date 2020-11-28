Хлопнуть дверью: Трамп может оставить китайские компании без долларов

15:07 30.11.2020 Жесткие меры возможны лишь в том случае, если в Вашингтоне намерены провести сильную девальвацию доллара



Оксана Белкина



Байден только готовится переехать в Белый дом, и от него ждут смягчения торговой политики. Но Трамп не оставляет попыток максимально усложнить жизнь своему преемнику, в частности еще больше осложнить отношения с Китаем. Он уже запретил инвестиции в китайские "военные" компании, хочет выгнать китайские компании с американских бирж, а напоследок может применить тяжелую артиллерию - ограничить долларовое финансирование банков. Пойдет ли пока еще действующий президент США на этот шаг - в материале "Известий".



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Смена курса



Президентство Трампа подходит к концу, а вслед за ним и яростное экономическое противостояние США c Китаем. Эксперты уже заявили: Байден будет куда более лояльным и едва ли продолжит жесткую торговую политику предшественника. Демократ может отменить ряд введенных импортных пошлин, в частности для Китая и Европейского союза. На международной арене новый президент вернется к выстраиванию альянсов, а тактика переговоров, основанных на тарифных угрозах, уйдет в прошлое, считают экономисты Citi Private Bank.



Собственно, и сам объявивший себя победителем президентских выборов в США Байден сказал, что ужесточать санкции в отношении КНР и вводить новые пошлины на китайские товары он не считает нужным. Как подчеркнул кандидат от демократов, политика Трампа и стала причиной того, что дефицит в торговле с Китаем не уменьшился, а, наоборот, вырос.



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Впрочем, 10 ноября глава Госдепа Майкл Помпео заявил: администрация Трампа с Китаем еще не закончила. Спустя несколько дней стало ясно, что это не пустые слова: Белый дом запретил американцам инвестировать в китайские компании, связанные с оборонной отраслью. Этот указ затронет ряд крупнейших компаний, в числе которых China Telecom и China mobile, производитель оборудования для видеонаблюдения Hikvision.



Цель запрета - удержать пенсионные фонды и другие американские компании от покупки акций десятков китайских компаний, внесенных в начале этого года Минобороны США в черный список. По убеждению Вашингтона, все эти фирмы принадлежат китайским военным или контролируются ими. Запрет на покупку акций этих компаний вступает в силу с 11 января 2021 года. В Белом доме недовольны тем, что Китай "все активнее использует американский капитал для развития и модернизации своих военных, разведывательных и других средств безопасности".



Этот указ стал первым шагом администрации Трампа по Китаю после выборов и в последние месяцы нахождения у власти. Однако может быть далеко не последним.



Выгнать с бирж



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Параллельно в ноябре сенат США подготовил проект закона, который может запретить многим китайским компаниям размещать свои акции на биржах США или привлекать деньги от американских инвесторов. Еще в августе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минфин США призвали Трампа изгнать с американского рынка китайские компании, торгующиеся на биржах США и "не выполняющие аудиторские требования", к январю 2022 года. Как писала The Wall Street Journal 17 ноября, теперь SEC вновь хочет обязать китайские компании, акции которых обращаются на биржах США, использовать исключительно американских аудиторов. Это нужно для того, чтобы подтвердить, что "они не принадлежат и не контролируются иностранным правительством".



Аналитики указывают: несмотря на то что китайские гиганты традиционно предпочитали листинг в США из-за "престижа", Пекин не особенно заинтересован в сохранении этого положения. Та же Alibaba вполне может разместить акции на Шанхайской бирже или любой другой площадке материкового Китая. А вот для Уолл-стрит с точки зрения защиты интересов американских инвесторов, как предупредили в Гарварде, это будет иметь весьма неприятные последствия.



Делистинг китайских компаний приведет к падению цен на акции этих фирм. Тогда люди, контролирующие эти фирмы, смогут сделать их частными по очень низкой цене - в ущерб американским инвесторам, а затем повторно зарегистрировать фирмы в Гонконге, материковом Китае или другом месте. Означает это только одно: те деньги, которые американские инвесторы заплатили за акции этих компаний, они уже не увидят. Таким образом, принятия этого закона вряд ли допустит Уолл-стрит.



Собственно, и сам эффект будет невелик. По данным Goldman Sachs, под эти санкции могут попасть облигации объемом около $54 млрд, а это всего 6% всех непогашенных долларовых облигаций, эмитированных китайскими компаниями. Кроме того, эти бумаги имеют большой срок обращения, а потому возможные санкции не повлекут для таких компаний больших проблем с рефинансированием.



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Оставят без долларов?



Однако за пазухой у Трампа есть и еще один инструмент. Как утверждает Bloomberg, гораздо больше Пекин боится того, что США напоследок отрежут китайские банки от долларового финансирования. По данным Goldman Sachs и Банка международных расчетов, свыше половины всех облигаций объемом $675 млрд, эмитированных китайскими компаниями, номинированы в долларах. Две трети этого объема приходится на банки. Перспектива потери доступа к международной резервной валюте - серьезная угроза. Это может подорвать их способность финансировать зарубежную деятельность китайских предприятий.



Тем не менее в том, что Трамп сумеет провести такую инициативу аккордом своему президентскому сроку, эксперты сильно сомневаются. Для начала ему просто не хватит на это времени.



"Для того чтобы провести столь явный антикитайский жест через конгресс, нужна хотя бы примитивная подготовка документов. На их полноценное согласование у Трампа как у лидера государства времени уже не останется. Поэтому бряцать оружием Трамп сейчас, конечно, может, но сделать что-то действительно яркое и болезненное для Китая уже нет", - указывает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".



С другой стороны, отключение Китая от долларовой системы - и значительный риск для США, подчеркивает аналитик. Америке нужно сохранить статус первоклассного заемщика. Если Вашингтон, например, заморозит китайскую долю в своем госдолге или ограничит действия Пекина по ней, начнется перенастройка мировых правил работы финансовых рынков. В итоге все может кончиться не в пользу американского доллара и раздутого госдолга США.



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Теоретически, уходящий президент Дональд Трамп, конечно, может наложить самые жестокие санкции на китайские банки. Но в Китае еще больше американских финансовых интересов, чем в России, поэтому наиболее жесткие сценарии вряд ли будут реализованы, полагает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков АО "Открытие Брокер". "Реальность состоит в том, что эти банки также обеспечивают интересы американского бизнеса в Китае. По сути, ограничения для крупнейших кредитных организаций КНР будут означать остановку американского экспорта в Китай и невозможность американских компаний как торговать, так и вести производственную деятельность", - напоминает эксперт.



К тому же отключение китайских организаций от долларовой системы лишь ускорит деглобализацию американского доллара. Продажа долларовых активов китайскими банками спровоцирует обвал на рынке американского госдолга. Если же им будет вовсе отказано в такой возможности, то американский долг превратится из надежного в спекулятивный. Соответственно, жесткий вариант возможен лишь в том случае, если в Вашингтоне намерены провести резкую и сильную девальвацию доллара. Источник - Известия

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