 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бедная Лиза. Неутомимый Саакашвили закрутил роман с 30-летней главой укр-делегации в ПАСЕ Ясько
16:08 30.11.2020

Саакашвили нашел очередное счастье на Украине – в лице депутата Ясько
Молодой народной избраннице он выделил отдельный дом на своем участке

У Саакашвили очередное приключение личного свойства. Экс-президент Грузии затеял роман с главой украинской делегации в ПАСЕ Елизаветой Ясько, которая одновременно входит в парламентскую фракцию "Слуга народа" Верховной Рады.

Молодой народной избраннице он выделил отдельный дом на своем участке

Однопартийцы г-жи Ясько утверждают: отношения 52-летнего женатого Сааакашвили и 30-летней дамы зашли далеко. То есть имеют все признаки серьезных. Собеседник "МК" в пропрезидентской партии, которому был задан вопрос: "А знает ли Владимир Зеленский о шалостях "грузинского варяга?", ответил утвердительно. На уточняющий вопрос о возможной роли президента Украины в знакомстве двух политиков последовал отрицательный ответ. Елизавета достаточно взрослая женщина, свою личную жизнь выстраивает не по командам из Офиса главы государства, "... хотя лично я не понимаю, зачем Лизе все это. Михаил не тот человек, который пойдет на все для ее карьерного продвижения...".

Этот же народный избранник не преминул напомнить: Саакашвили со студенческих лет неравнодушен к молодым украинкам, а в Одессе в период губернаторства лихо раздавал самые ответственные посты миловидным молодым девушкам. Поясняя такую направленность кадровой политики "особым рвением и невероятной работоспособностью" отобранных претенденток на должности.

Теперешняя пассия скандального "грузинского хлопца" превосходит своих предшественниц по многим статьям. К примеру, в свое время девушка подала документы сразу в три ведущих мировых вуза: Кембридж, Оксфорд и Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE). И нигде не получила отказ.

Самым бюджетным вариантом тогда была LSE. За обучение в Кембридже по специальности "госуправление" надо было платить 30 тысяч фунтов стерлингов. То же образование в Оксфорде обходилось в 37 тыс. фунтов. Елизавета последовала рекомендации одного из братьев Кличко. Тот сказал, что "если играть с чемпионами – есть шанс, что и ты со временем станешь чемпионом". Девушка из трех ВУЗов остановилась на самом дорогом варианте: на магистратуре государственного управления в Школе госуправления Блаватника Оксфордского университета.

Чтобы наскрести огромные по украинским меркам деньги, Елизавета Ясько на протяжении трех лет занималась фандрайзингом (сбором пожертвований). Как результат, "прилетели" стипендии от миллиардера Виктора Пинчука (зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы), от Western NIS Enterprise Fund и от Blavatnik School of Goverment. Кроме этого, удалось поднакопить деньжат по краудфандингу (то есть "присосаться" к финансовой поддержке, основанной на добровольных взносах). Людей, верных принципу героини "Москва слезам не верит" "Не учите меня жить, лучше помогите материально", по словам самой Ясько, набралось более четырех десятков.

До прохождения в Верховную Раду Елизавета Ясько была известна как дипломированный политолог. Магистром политологии стала по завершении учебы на философском факультете Киевского Национального университета им. Т. Шевченко. В 2013-2014 годах Елизавете посчастливилось позаниматься в МГУ им. М. Ломоносова – по программе обмена студентами. Эту деталь биографии молодому политику ставили в укор. Мол, "нахваталась в Москве антиукраинских воззрений".

Саакашвили прочит экономике Украины скорую и неизбежную катастрофу

...Телевизионщики и папарацци в эти дни без особого успеха "пасутся" вблизи виллы Саакашвили в селе Лесники Киево-Святошинского района. Предусмотрительный грузин велел возвести вокруг своего загородного дома высоченный забор из металлопрофиля. На VIP-чиновника, приближенного к Владимиру Зеленскому, регулярно жалуются соседи: ограждение наглухо перекрывает путь к ним солнечных лучей.

Возлюбленным эти желчные "наезды" пока нипочем. У Лизы в полном распоряжении один из трех имеющихся на территории виллы домов. И круглосуточная возможность плавать в "именном" бассейне.

Среди гостей загородного дома Саакашвили в последнее время отметились экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, популярный блогер Дмитрий Гордон со своей супругой Олесей Бацман, певица Ольга Полякова и другие. В кадре с именитыми украинцами всегда присутствует Елизавета Ясько.

Жена Саакашвили, гражданка Нидерландов Сандра Руллофс в настоящее время проживает на родине вместе с младшим сыном Михаила Саакашвили 14-летним Николозом. Старший сын политика, 25-летний Эдуард, и его молодая жена проживают в США.

Авторы: ОЛЕГ БАЗАК

Источник - московский комсомолец
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