Мисс Алматы-2020 стала юная журналистка Асият

18:31 30.11.2020

Известна обладательница звания Мисс Алматы 2020

Жюри конкурса красоты и таланта Мисс Алматы назвало обладательницу титула по итогам 2020 года.



В этом году из-за пандемии конкурс продлился 10 месяцев вместо привычных трех, пишет zakon.kz.



Во время карантина некоторые конкурсы проводились онлайн.



В ноябре состоялся творческий конкурс в режиме телесъемки и предфинал в формате театральной постановки, по итогам которого определились 6 девушек, из числа которых жюри и выбирало обладательницу главного титула.



В ходе финала, состоявшегося на Кок-Тобе, девушки в вечерних платьях продефилировали по подиуму, также члены жюри задали им вопросы по знанию Алматы, казахстанских государственных символов и праздников.



Далее жюри отправилось на совещание. В ходе голосования стали известны имена победительницы и вице-мисс. Принцип голосования: один член жюри имеет один голос.



В случае равенства голосов решающее слово у председателя жюри Совета Сеитова, в этом году к этой мере прибегать не пришлось.



Ваш покорный слуга был также в составе жюри, и должен сообщить, что мнение жюри разделилось, голоса отдавались за 4 из 6 участниц, вошедших в финал.



В итоге больше всего голосов и титул Мисс Алматы-2020 получила Асият Исембаева.



