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Украинский "голодомор": в чем выгода?
21:23 30.11.2020

Статья посвящена рассмотрению причин культа украинского "голодомора", за которым скрывается конкретная выгода

Андрей Ставицкий

Не юбилей. Не празднование, но любопытно в плане логики национально озабоченного украинца еврейского происхождения.

Уже интрига-с.

Наткнулся на светлые мечты бывшего президента Украины Петра Порошенки про украинский "голодомор".

Не тот "голодомор", который идет сейчас, начиная с объявления украинской независимости, приводя к ежегодному сокращению населения Украины на 350-550 тысяч, какой президент об этом скажет, но тот "голодомор", на который украинская власть списывает все свои многочисленные просчеты, пытаясь его использовать для создания новой украинской идентичности.

Тот "голодомор", в котором при Ющенко не смогли набрать даже 900 тысяч умерших, несмотря на то, что в списки областных книг памяти в жертвы записали всех умерших за два полных года (1932-1933) по принципу "считать всех умерших в годы Советской власти погибшими по вине Советской власти".

А ведь ждали не меньше 11 миллионов погибших.

Витя Ющенко тогда очень негодовал.

Почему так мало?!!

Как украинцы могли не умереть за независимость Украины от голода, чтобы потом можно было их смерть шанувать, прося за нее компенсацию?

А тут работает принцип "чем сильнее кричать - тем типа больнее".

Хотя на этом фоне ежегодная убыль населения Украины с 1991 по 2020 годы выглядит сплошным непрекращающимся голодомором, которые в разы превосходит 1932-1933 годы.

Но вернусь к страстному высказыванию Порошенки в духе знаменитой фразы Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта...".

Вот она.

"Хотелось бы, … чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него", - сказал в 2017 году украинский президент.

Теперь отразим украинскую логику.

1) Хорошо, если Россия признает украинский голодомор геноцидом, т.е. спланированным уничтожением украинцев.

2) Ну, если не признает, то пусть хотя бы покается.

3) Если не хочет каяться, то пусть хотя бы заплатит.

Как видите речь идет об обратной логике. Ведь никто не будет каяться, если не признает свою вину. Тем более платить.

Но это украинский СЮР. Типа, если вы не хотите покупать мои помидоры за 100 рублей килограмм, то заплатите хотя бы двести.

Его не надо понимать.

Опять же меня могут спросить, а с чего вы взяли, что надо платить? Ведь про деньги у Порошенки ничего не сказано.

А на чем строятся все известные нам покаяния народов, как не на выплате компенсаций?

Конечно, про деньги Порошенко не сказал ни слова. Но, без сомнения, думал. Тем более, что в украинской традиции связывать еврейский холокост с украинским голодомором.

Причем дважды.

В первый раз, когда речь идет о компенсациях, которые евреи получают от провинившихся стран до сих пор.

Второй раз, когда напоминают, что евреев Бог наказал холокостом за украинский голодомор. Ведь осуществляли его как бы советские евреи.

Будете оспаривать? Доказывать обратное?

Ваше право.

Но здесь никакие факты не работают, т.к. аргументы предназначены для ума, а украинец "мыслит" сердцем.

А украинский президент - всегда украинец, даже если еврей.

Ну, что?

Вы уже ничего не понимаете?

А то.

Это Украина, детка...

Впрочем, не все на Украине - СЮР.

Есть и конкретная практическая выгода. И она очевидна, даже если Украине ничего не заплатят.

В чем она?

1) Если повезет, то Россия заплатит. Лучше, если платить будет постоянно. Вот тогда заживем. Правда, для этого надо разгромить РФ и взять Москву, как когда-то взяли Берлин. Но это уже совсем "светлые" украинские мечты. Так не бывает. (Сразу вспомнился анекдот про блондинку: О чем ты мечтаешь? Найти 999 тысяч долларов. А почему не миллион? Ну, миллион - нереально).

2) Если РФ не заплатит, что вероятно, то хотя про свою беду прокричим, чем добьемся тройной выгоды:

- вызовем сочувствие других и убедим их в том, что Россия виновата по любому, даже если нет доказательств;

- отвлечем внимание от своей внутренней геноцидной и суицидной политики, переложив вину за нынешние беды на Россию, которая мешает украинскому возрождению;

- используем "голодомор" как нациотворческий миф, который позволяет с одной стороны консолидировать нацию, а с другой - предложить народу главного врага - не свою жадную и тупую элиту, которая почти 30 лет кошмарит, геноцидит и утилизирует украинский народ, а соседнюю Россию.

Так что СЮР сюром, а выгоду никто не отменял.

Источник - Завтра
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