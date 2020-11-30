Самоубийство западной цивилизации, - Е.Пустовойтова

00:32 01.12.2020

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 30.11.2020 |



Какая гильотина страшнее?



Полсотни лет назад европейские социологи подсчитали, что, как только доля иноплеменных в обществе достигает 2%, их влияние на среду обитания становится необратимым.



Тогда этот простой факт казался просто любопытным. Примеров тому, чтобы пришельцы особенно тревожили Европу, было немного, а "чайнатауны" в крупных городах на Западе поддерживали иллюзию беспрекословного подчинения иммигрантов западной культуре. По распространенному тогда убеждению, через два года после "прививки цивилизацией" иммигранты становились законопослушными и интегрированными в новую для них жизнь. Сегодня такого рода суждения встречаются куда реже.



Приоритет черных жизней перед белыми стал в США политическим фактом



США – ярчайший образец государства иммигрантов. Свежий доклад ФБР о преступлениях на почве ненависти в 2019 году обозначил, что на 61 процент белых старожилов (вместе с latinos – 73 процента) приходится 53 процента таких преступлений. Остальные 47 – на черных и цветных (в основном иммигрантов). Казалось бы – баланс. Однако The Unz Review пишет: "Основные средства массовой информации прокомментировали эти цифры как отражение самого большого за десятилетие насилия на почве ненависти".



Если перейти от процентов к американской действительности, то за год число преступлений черных против белых составило 547 948 случаев, нападения белых на черных – в 9 раз меньше (59 778). И то, что сегодня в США приоритет черных жизней перед белыми стал политическим фактом, означает, что в этом заинтересованы власть имущие. Американской экономике требуются дешевые рабочие руки, и это никак не белая Америка. Найти данные о связи иммиграции и роста числа тяжких преступлений в США все сложнее. И не только в США. Европейские институты, занимающиеся проблемами иммиграции, стали замалчивать этнические и расовые показатели в статистике преступлений. Это особенно заметно с 2015 года, когда в одну Германию заехали больше миллиона иммигрантов из стран Магриба и Передней Азии.



Беженцы плывут в Европу через Средиземное море



За год до иммиграционного штурма Европы в Германии таких беглецов было почти 10 процентов от всего населения, но доля совершенных ими тяжких преступлений выше. Ливийцы мстили за Джамахирию, которую разбомбили самолеты НАТО; тунисцы – за "жасминовую революцию"; алжирцы – за "арабскую весну". Во Франции сейчас 70 процентов заключенных – выходцы из стран Магриба, но вторжение отбито. Вторгшиеся уже проникли в тело Европы. В той же Германии, куда прибыло около миллиона "беженцев", в 5 раз подскочил уровень сексуального насилия. За пять лет лишь половина пришельцев устроилась на работу, чаще всего временную, остальные живут на социальные выплаты.



Бесчинства мигрантов в германском Кельне



А вот картинка двухлетней давности: Нижняя Саксония, город Гифхорн. "Иммигранты, рыщущие по магазинам; что увидят, берут и не платят, – рассказывает "русский немец" Вальдемар Герингер. – Тут у знакомого немца магазин одежды. К нему зашли, куртки по 600-700 евро понадевали – и к выходу. Им продавщица кричит, давайте платите. А они руками машут: "Меркель! Меркель!" В том смысле, что Меркель заплатит. Так и ушли. А полиция их даже и ловить не стала, как узнала, что это беженцы".



А еще до этого, под новый, 2016 год были издевательства иммигрантов над немецкими женщинами, случай для Германии позорный. В тот день в полицию было подано 1054 заявления, из них 454 – о сексуальных домогательствах, 600 – о кражах. Такие же события произошли под Новый год в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте, в швейцарском Цюрихе и австрийском Зальцбурге. Немецкая полиция признала, что была не готова: в Германии ничего подобного никогда не случалось. Позорной была и реакция властей Кельна: мэр города Генриета Рекер "посоветовала" немецким женщинам изменить свое поведение в общественных местах – "ходить группами" и "соблюдать дистанцию вытянутой руки".



Разрушительное воздействие массовой иммиграции на жизнь принимающего ее народа, сравнимое с поражением в войне, не вызывает у европейских властей должного сопротивления. Месяц назад Швейцария проголосовала против ограничения иммиграции из Евросоюза, оставив дверь открытой для всех. Правительство предупредило, что, если оно в одностороннем порядке откажется от договора о свободе перемещения, "гильотина" Евросоюза немедленно обрежет весь пакет сделок с ЕС, крупнейшим торговым партнером Берна.



Европейцы приветствуют мигрантов



В Германии под давлением событий немецкий бундесрат в июне 2020 г. одобрил новый пакет миграционных законов, упрощающих депортацию мигрантов и... более масштабную иммиграцию в ФРГ квалифицированной рабочей силы. Теперь житель любой страны сможет устроиться на работу в Германии на тех же правах, что и житель Германии. Приезжий в этом состязании победит, так как ему платить можно меньше. И для Берлина это тоже "гильотина". Как пишет Deutsche Welle, каждый пятый немец сегодня вынужден подрабатывать на второй работе, чтобы прокормить семью. Mini-job, как это называют, дает 450 евро в месяц, а то и меньше. Эти данные были оглашены Федеральным агентством занятости (Federal Employment Agency) по требованию бундесрата. 20 процентов немцев живет ниже черты бедности (оценка Deutsche Welle), и каждый год их количество увеличивается на 50 тысяч человек. Сейчас минимальная заработная плата в Германии – 8,84 евро в час. Приток иммигрантов на рынок труда опустит ее ниже, но увеличит норму прибыли немецких компаний. И сколько раз должны повториться новогодние события в Кельне, чтобы остановить правительство Меркель?



Дальше всех из стран западной цивилизации шагнула по этому пути Канада. До конца 2022 года она собирается впустить в страну с 38 миллионами населения 1,2 миллиона иммигрантов: "Надо пополнить нехватку рабочей силы и поддержать экономику Канады". А Джо Байден, если 20 января он въедет в Белый дом, пообещал в первую очередь изменить миграционное законодательство, позволив 11 миллионам человек без документов (нелегальным иммигрантам) получить гражданство США. И какая гильотина обрушится на эти два государства Северной Америки?