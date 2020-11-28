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Мир замедленного действия Тупик на межафганских переговорах в Дохе вызвал новую волну насилия, - С.Строкань
00:41 01.12.2020

Газета "Коммерсантъ" №219/П от 30.11.2020
В преддверии анонсированного вывода контингента США из Афганистана силы национальной безопасности и боевики движения "Талибан" обмениваются ударами, готовясь к активизации боевых действий после частичного ухода американцев. В ответ на спецоперации афганских военных талибы совершают теракты, последним из которых в воскресенье стал взрыв в городе Газни, унесший жизни более 30 человек. Эскалация насилия происходит на фоне тупика мирных переговоров в Дохе, которые так и не сдвинулись с мертвой точки. Афганский конфликт станет одним из главных вызовов новой американской администрации Джо Байдена, вступающего в должность в январе будущего года.

Новый громкий теракт, произошедший в воскресенье в городе Газни, столице одноименной афганской провинции юго-западнее Кабула, пополнил длинный список нападений, совершаемых боевиками в их нарастающем противостоянии с силами безопасности страны. Как сообщает афганский телеканал 1TV, ссылаясь на представителей местных властей, взрывное устройство, размещенное в автомобиле, было приведено в действие около базы вооруженных сил Афганистана, в результате чего по меньшей мере 30 человек, преимущественно военные, погибли, 24 получили ранения. Взрыву предшествовала стрельба.

Накануне афганские военные сообщили о проведенных в конце прошлой недели нескольких рейдах против боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Так, в результате авиаударов в провинции Бадгис на северо-западе страны были ликвидированы по меньшей мере 13 талибов. Еще одна спецоперация была проведена в южной провинции Гильменд. Ликвидировав 11 боевиков, военные также обнаружили и уничтожили тайники с оружием. Как следует из заявлений афганских силовиков, рейды против талибов в провинции Гильменд и в прилегающих районах продолжаются.

Новый всплеск насилия происходит после того, как 17 ноября и. о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщил о том, что к 15 января будущего года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих.
Таким образом, спустя полтора месяца, на финишном отрезке завершающего свое пребывание в Белом доме президента Трампа, находящийся в стране контингент США должен сократиться почти в два раза (в настоящее время в Афганистане дислоцированы 4,5 тыс. американских военных).

Сворачивание американского военного присутствия в Афганистане стало одним из главных внешнеполитических итогов деятельности уходящей администрации в Белом доме. Как сообщила в конце прошлой недели газета The Washington Post, после подписания в феврале этого года договоренности с талибами о начале межафганских переговоров и условиях вывода из страны контингента США Вашингтон закрыл по меньшей мере 10 своих военных баз в стране. Часть из них была передана афганским властям, часть законсервирована. По версии The Washington Post, ссылающейся на американских и афганских официальных лиц, ранее контингент США в Афганистане имел в своем распоряжении сотни баз и аванпостов, число которых впоследствии было сокращено до нескольких десятков.

Под последнюю "волну сокращений", произошедших с февраля этого года, попали базы Таринкот (провинция Урузган), Бост (Гильменд), Гамбери (Лагман), Лайтнинг (Пактика), Джонс (Кундуз), Де Аленкар (Нангархар), Шахин (Балх), Бишоп (Кабул), Маймана (Фарьяб) и Калат (Забуль). Закрытие части этих объектов стало одним из условий договоренностей Вашингтона с талибами, которые со своей стороны взяли на себя обязательства прекратить насилие и вступить в переговоры с официальным Кабулом.

Что касается судьбы все еще действующих в Афганистане американских военных объектов, то вопрос о том, какие из них будут закрыты, какие вооружения будут вывезены, а какие переданы Кабулу, остается открытым.
Окончательное решение в Белом доме должны принять в ближайшие две недели.

Как заявил на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео, американская помощь Афганистану будет зависеть от хода мирных переговоров, стартовавших в столице Катара Дохе 12 сентября. "Решения, принятые во время мирных переговоров, затронут размах и объем будущей иностранной поддержки и помощи. США намерены рассмотреть прогресс в упомянутых мной направлениях через год",- сообщил Майк Помпео, выступая на конференции ООН по Афганистану.

А замгоссекретаря Дэвид Хейл, комментируя уход из страны контингента США, сделал обтекаемое заявление о том, что "Америка по-прежнему привержена долговременному партнерству с суверенным, единым Афганистаном с репрезентативным устройством".

Между тем надежды на мирные переговоры в Дохе, которые должны были открыть путь к созданию "единого Афганистана с репрезентативным устройством", тают с каждым днем. Через два с половиной месяца после официального запуска их единственным условным достижением стало завершение работы по урегулированию процедурных вопросов, в то время как обсуждение ключевых вопросов будущего устройства страны и создания правительства национального единства так и не началось.

Как заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седдики, диалог находится в тупике, поскольку талибы не настроены на поиск договоренностей и просто тянут время, имитируя переговорный процесс. "Делегация талибов вносит предложения, которые противоречат национальным интересам Афганистана и конституции страны, и афганский народ их никогда не сможет принять",- констатировал представитель афганских властей.

Таким образом, афганский конфликт станет одним из главных вызовов для новой американской администрации Джо Байдена, вступающего в должность в январе будущего года.
В условиях, когда Афганистан стоит на пороге новой дестабилизации, ключевой вопрос состоит в том, кто из внешних игроков возьмет на себя роль стабилизирующей силы, способной уберечь страну от нового взрыва, и возможно ли американское возвращение в Афганистан, так и не нашедший путь к миру.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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