Что будет с долларом при Байдене? - Михаил Хазин

00:58 01.12.2020

О долларе

МИРОВОЙ КРИЗИС



28.11.2020 МИХАИЛ ХАЗИН



Возможный приход новой администрации к руководству США возобновил дискуссию о роли доллара. Многие считают, что если Йеллен станет министром финансов США, то она вернется к политике "сильного" доллара. Или, иначе, начнет повышать ставку и уменьшит предложение доллара (по договоренности с ФРС)



Цели тут будут две: во-первых, привлечь капиталы в страну, во-вторых, обеспечить воспроизводство капитала, выраженного в долларах (сегодня доходность капитала в США отрицательная, положительные показатели обеспечиваются только за счет эмиссии). Вопрос, а зачем это нужно, если та самая эмиссия обеспечивает любое необходимое количество долларов? Или, иначе, что мешает демократам продолжать политику Трампа, только без Трампа?



Фокус тут вот в чем. Есть два варианта получения денег в США: либо за счет роста спроса, либо за счет притока капитала. Спрос может расти по одной из двух причин: либо из-за увеличения доходов домохозяйств, либо – за счет увеличения их стимулирования. Доходы не растут с 2008 года (в реальном выражении, домохозяйства не очень понимают номинальные цифры, они свое благосостояние по другому описывают), а приток капитала при слабом долларе обеспечить сложно – нет выгоды.



Точнее, можно обеспечить приток капитала в финансовую сферу, но она, как известно, ВВП не увеличивает и толку от этого особого нет. Да, конечно, бухгалтерскими методами это повышение капитализации можно затащить в ВВП, но, повторяю, на благосостоянии домохозяйств это никак не скажется. И колоссальный объем госдолга этот капитал тоже не поддержит, поскольку доходность американских казначеек не так уж велика, с учетом реальной инфляции.



А тут еще эпидемия… И нужно поддерживать те же самые домохозяйства и предпринимателей (это США, чай не либеральная Россия!). Откуда взять деньги? Через эмиссию. И вот тут главный фокус, который провернул консерватор Трамп, который представляет национальные элиты США. Он заставил (тут, впрочем, есть вопросы, может быть Пауэлл сопротивлялся только для вида) Федеральную резервную систему осуществлять эмиссию не через выкуп (фиктивных) бумаг финансовых институтов, а путем выкупа бумаг компаний реального сектора! А потом еще и выкупать казначейки, которые бюджет навыпускал в каком-то невероятном количестве. Напомню, что денежная база в США только в этом году увеличилась больше, чем в два раза.



И вот это банки категорически не устраивает. Они потеряли источники доходов (неограниченную эмиссию), а расходы никуда не делись. И, собственно, "план Байдена", который мы изучали в докладе Фонда экономических исследований Михаила Хазина как раз нами определялся как возврат к старой политике – эмиссия только ради потребностей финансового сектора. А уж банки сами будут кредитовать и выкупать казначейки.



Вот только вопрос: кто будет брать кредиты, если их нельзя рефинансировать под снижающуюся ставку? Да еще и, возможно, в условиях повышения ставки? Вот и стараются не брать, поскольку реальные доходы падают во всем мире. Не берут кредиты домохозяйства и не берут их предприятия – зачем повышать выпуск или, тем более, делать инвестиции на падающем спросе? Ну, то есть, точнее, и берут, и делают, но общий их объем падает – что и видно по кризисным процессам. А значит, отказ от поддержки реального сектора (в пользу финансового) вызовет только ускоренный рост безработицы. Которая и так находится в США на крайне высоких уровнях (см. обзоры Фонда Хазина, сегодня как раз новый вышел).



Иными словами, реализация "плана Байдена" вызовет тот же самый обвал, что и "плана Трампа", только не через обвал спекулятивных рынков, а через массовые банкротства предприятий и домохозяйств. А дальше логика у демократов простая: в США закон о банкротстве направлен на сохранение хозяйствующих субъектов, поэтому просто спишут корпоративную задолженность. Ну и ладно, банкам убытки ФРС компенсирует и все будет хорошо! Просто финансисты по дешевке скупят хорошие предприятия.



Отлично! Но беда в том, что предприятия не могут работать, если нет спроса. А вот частный долг так просто не спишешь. Точнее, если его списать, то от финансового сектора вообще ничего не останется, поскольку именно корпоративные и частные долги – основа активов финансовой системы. Ну и, придется отбирать у домохозяйств все активы, что им тоже не очень понравится. В общем, смело можно сказать, что спрос домохозяйств обрушится очень сильно.



Но это и есть падение реального ВВП (фиктивный в условиях списания долгов сохранить не получится). Не забудем, спрос последних десятилетий активно стимулировался (что и вызвало накопление долгов). И снижение стимулирования (кто же будет в такой ситуации кредиты брать?), и снижение реальных доходов – вот тут-то спад и начнется, и за реальным сектором полетит и спекулятивный. Ну а разница в развитии этих сценариев – в нашем анализе.



Зачем же тогда менять политику, если "план Трампа" менее болезненный для США? А затем, что главная-то цель – сохранение банков и других финансовых интересов. Демократическая партия США – это просто менеджеры "Западного" глобального проекта, международных финансистов. И именно этим объясняется желание сменить политику Трампа. Ну а что выйдет в реальности – будем смотреть.

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