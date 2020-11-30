 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Раму в рамки! Тайская молодежь идет на обострение отношений с монархией, - Д.Моисеев
07:46 01.12.2020

Таиландская молодежь идет на обострение отношений с монархией

Короля призывают умерить аппетиты и не вмешиваться в дела армии
Данила Моисеев

30.11.2020

Протестующие боятcя умереть от всепоглощающей любви короля Рамы X.
В Бангкоке протестующие, вооружившись надувными утками, маршем направились к месту расположения 11-го пехотного полка – одного из двух подразделений, непосредственно подчиняющихся королю. Лидеры демонстрантов считают, что Маха Вачиралонгкорн (Рама X) превышает свои полномочия. Дело может быть не только в политике, но и в спорной фигуре монарха.

Летом протестующие обещали не критиковать монарха и монархию, однако слова не сдержали. Рама X большую часть времени проводил в Германии и сейчас часто там бывает. Он перевел королевские деньги на личные счета. Король имеет донжуанскую репутацию и любит эпатажные наряды. Еще больше он любил своего пуделя Фу-Фу, из миски которого, например, заставлял на вечеринке в 2009-м есть полуголую бывшую жену.

Также собаке Рама X присвоил звание маршала авиации, а после смерти похоронил ее со всеми почестями. В 2016 году Рама X, уже в качестве короля, прилетел в Таиланд из Германии одетым в приспущенные джинсы и в едва прикрывающей тело майке. Не менее легкомысленным был и туалет его жены.

Вот и думай теперь, кто больше не прав: молодые протестующие, посмевшие поверить в западную демократию в стране с традиционным укладом, или избалованный монарх, которого, согласно 112 статье Уголовного кодекса, введенной в 1908 году, даже критиковать нельзя.

Впрочем, есть интересный нюанс. Рама X родился в Таиланде в отличие от своего отца Рамы IX. Но по-настоящему народным сумел стать именно предшественник действующего правителя, не опустившего авторитета королевской власти. Поэтому не стоит забывать, что монарх и институт монархии – немного разные понятия.

Недовольные таиландцы все еще предпочитают внешне мягкие формы протеста, используют игрушечные наряды и косплеи на героев из различных франшиз, в частности на Гарри Поттера и Волан-де-Морта (под "Тем, кого нельзя называть" недвусмысленно имелся в виду монарх). На прошлых выходных демонстранты, некоторым едва исполнилось 15 лет, нарядились в динозавров. Лидеры протестующих заявили, что старые порядки вымрут, как эти представители животного мира. На воскресную же демонстрацию принесли больших надувных уток. Они превратились в символ протеста после того, как две недели назад демонстранты использовали их в качестве щитов от полицейских водометов, пишет Guardian.

Шумные студенты интеллигентного вида в очках все чаще становятся участниками стычек. На минувшей неделе после столкновения с роялистами пять человек получили огнестрельные ранения. Риторика меняется еще значительнее. Если раньше главным объектом критики был лидер военного переворота 2014 года и премьер-министр страны Прают Чан-Оча, то сейчас все больше недовольства протестующие высказывают непосредственно в адрес монарха.

"Армия должна принадлежать народу, а не королю. При демократической системе король не уполномочен руководить военными", – говорит активист Парит Чиварак по кличке Пингвин. Он один из 15 протестующих, которым недавно предъявлено обвинение в оскорблении монарха. Впрочем, свободы его пока не лишили.

До этого недовольство высказывалось и в связи с тем, что король перевел на персональные счета активы Бюро королевского имущества размером 20 млрд долл. Протестующие призвали монарха отказаться от своей доли в Сиамском коммерческом банке, оцениваемой в 2,3 млрд долл., и раздать деньги бедным, передает Deutsche Welle.

Монарх старается реагировать на протесты миролюбиво и утверждает, что "любит всех одинаково", хотя в СМИ имелись косвенные свидетельства поддержки им своих сторонников-роялистов. Да и сам Рама X выглядит не очень убедительно: на последнем интервью с репортером после слов о "любви" король мгновенно поменял выражение лица и ретировался, указав помощнице сказать журналистам еще раз, как он сильно всех любит – независимо от того, протестует человек или нет.

По всей видимости, рейтинг монарха пытаются поднять и в соцсетях: по информации Reuters, в Twitter была заблокирована одна из роялистских страниц за создание аккаунтов, содержащих посты в поддержку Рамы X.

"Отец нынешнего монарха, конечно, завоевал подлинную народную любовь и успешно правил 70 лет, используя выдающиеся личные качества. Крестьяне уважают королевскую власть, и нужно ли ее ликвидировать – довольно спорный вопрос", – говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Фомичева.

В разговоре с "НГ" она отметила, что за последние месяцы протестующими взят курс на обострение отношений с монархией. Власти, включая премьер-министра, хотели бы затянуть вопрос о реформах и ввести его в такое законодательное русло, где он мог бы увязнуть.

"Призывы к свержению военных – это стандартные лозунги, и военные перевороты в стране, как мы знаем, явление частое. А вот монархия – это столп, с которым следует поступать осторожнее", – поясняет эксперт.

Фомичева отмечает, что хотя Таиланд всегда был союзником США, в последнее время в регионе значительно увеличилось присутствие китайского бизнеса. Прозападные протесты молодежи в стратегически важном регионе не могут не беспокоить Пекин, считает эксперт.

Источник - ng.ru
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