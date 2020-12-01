Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих, - "СП"

08:38 01.12.2020 Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих

Россияне предпочитают сидеть без работы, чем вкалывать на "мигрантских" позициях

Андрей Полунин



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Вячеслав Тетекин Дмитрий Абзалов

1.12.2020



В России - кризис в "мигрантском" секторе рынка труда. Из-за закрытия границ в период пандемии число гастарбайтеров сократилось на 0,6−1,4 млн. человек (на 10−20%). Однако россияне не спешат занимать вакантные места.



По данным сервиса hh.ru, спрос на "мигрантские" специальности вырос в октябре-ноябре на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего спрос подскочил на упаковщиков, дорожных рабочих, грузчиков, разнорабочих, водителей и строителей.



Так, вакансий рабочих на стройку и грузчиков вдвое больше, чем претендентов на них. Дорожных рабочих требуется втрое больше, чем соискателей.



В то же время граждане России испытывают сложности с трудоустройством. По данным Росстата, к началу сентября в стране было 3,7 млн. безработных - в 6 раз больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Официальный уровень безработицы достиг 6,3% (4,8 млн. граждан). А по оценке основателя Superjob Алексея Захарова, число безработных и вовсе заоблачное - 15 млн. человек.



Проблема в том, что далеко не каждый безработный готов замещать "мигрантские" вакансии. Только 3% соискателей, имеющих гражданство РФ, указали в резюме на hh.ru, что рассматривают переезд в Москву, Санкт-Петербург и их регионы-спутники с целью работать на "мигрантских" позициях.



Дело прежде всего в деньгах. Работодатели привыкли эксплуатировать гастарбайтеров по-черному. По данным опроса ВШЭ и Центра этнополитических и региональных исследований, мигрант в среднем вкалывает по 10 часов шесть дней в неделю - около 59 часов в неделю. Работник из России, в среднем, трудится 38 часов в неделю. При этом средний россиянин в 2020-м получал на руки примерно 265 рублей за час работы, а мигрант - 170 рублей. То есть, в 1,5 раза меньше.



Возможность экономить на зарплате - основной плюс найма иностранного мигранта, отмечали 40% компаний, опрошенных Центром стратегических разработок. По идее, гастарбайтеров можно заместить внутренними трудовыми мигрантами из регионов, но для этого нужно поднимать зарплату. Однако работодатели делать это не спешат, а власти не спешат делать ставку на внутреннюю рабочую силу.



Почему политика властей по-прежнему направлена на замещение коренного населения мигрантами?



- По отдельным позициям на рынке труда, которые прежде занимали мигранты, заполнено всего 40% мест, - отмечает политолог, экономист, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - Так происходит не только потому, что границы закрыли, и число мигрантов сократилось. Значительная часть из тех, кто остался в России, сейчас переориентировалась на курьерскую работу. Такая работа оказалась более перспективной - и с точки зрения заработка, и с точки зрения спроса на рабочую силу.



В Москве из-за этого большие проблемы в секторе ЖКХ. Число вакантных мест достигает 20%, и люди на эту работу не идут.



"СП": - Почему так происходит?



- Требования граждан к работе в последнее время стали значительно выше. Люди хотят, прежде всего, чтобы это не был тяжелый физический труд. В той же столице, замечу, кассиром может устроиться человек без специального образования - настолько велик спрос. И надо понимать: проблема сама собой не исчезнет.



Раньше, благодаря относительно высоким зарплатам в РФ, наши рабочие места пользовались популярностью на внешнем контуре - на Украине, в Молдавии. Но сейчас ситуация изменилась. Даже если завтра откроют границы, значительная часть мигрантов к нам не поедет: в некоторых сферах в России им стало нерентабельно работать.



На той же Украине человек может выбирать: поехать ему на заработки в Польшу, Румынию, или в Российскую Федерацию. В условиях, когда рубль слабеет, конкурентоспособность российского рынка падает - Россия становится для мигрантов непривлекательной, именно с точки зрения заработка.



Так что в будущем, я считаю, проблему дефицита рабочей силы в ряде секторов придется решать, в том числе, путем льготного налогообложения.



"СП": - Может ли кабмин стимулировать приток на вакантные места жителей регионов РФ?



- Я считаю, в этом нет особой необходимости. Работы, на которые сегодня нанимают гастарбайтеров, в перспективе будут автоматизированы. Процесс в этом направлении идет активно, поскольку автоматизация повышает производительность труда. Значительную часть рабочих мест, на которых сейчас работают мигранты, в ближайшие 15 лет просто сократят.



- Нынешняя власть, по большому счету, управлять государством не умеет, и не очень хочет, - считает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. - Наша так называемая элита жирует на остатках советского наследия. В СССР была построена гигантская новая цивилизация, запас прочности которой позволяет нынешним власть имущим бесчинствовать - при том, что экономические механизмы продолжают крутиться. Ситуация с мигрантами - лишнее тому подтверждение.



В советское время, напомню, межотраслевыми балансами серьезно занимался Госплан. Это был фундамент развития экономики. В том числе, всегда притирались потребности в рабочей силе и соответствующие производства.



"СП": - Как это происходило на практике?



- Всегда, когда возникало ощущение излишка рабочей силы, ее перекачивали в другие отрасли промышленности или народного хозяйства - туда, где была ее нехватка. Перекачка производилась путем стимулов.



Взять, к примеру, освоение Крайнего Севера, в результате чего возник наш могучий топливно-энергетический комплекс.



Условия жизни на севере Тюменской области, в Ханты-Мансийском, а тем более в Ямало-Ненецком автономных округах - тяжелейшие. Полярная ночь, нехватка кислорода, болота, комары - словом, трудностей хватает. Но в СССР люди охотно ехали на Крайний Север, и достигалось это значительным повышением зарплаты.



На Севере простой рабочий зачастую получал больше министра. Скажем, зарплата руководителя Министерства нефтяной промышленности СССР составляла 750 рублей в месяц. А на Крайнем Севере рядовой водитель получал 1000−1100 рублей, высококвалифицированный специалист - 1200 и более рублей.



И в современной России отраслевой баланс можно было бы восстановить - ничего сложного в этом нет. Если есть потребность в рабочих - поднимите зарплату, и народ туда хлынет. Но наши "рыночники" этим путем идти не хотят.



"СП": - Почему?



- Я считаю, они слишком привыкли к коррупционным схемам. Гастарбайтеров, действительно, можно было грабить на каждом шагу. Деньги выделялись на проекты, чиновникам шли откаты, мигрантам перепадало хоть что-то, что они могли бы послать семьям, предприниматели клали в карман сверхприбыли - и все были довольны.



А сегодня, если возникает нехватка рабочей силы - в том же строительстве - застройщики не повышают зарплаты. Они не хотят терять именно сверхприбылей, которые получают с помощью классической сверхэксплуатации мигрантов.



Как в свое время писал Маркс в "Капитале", при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Сегодня в "мигрантском" секторе рынка труда мы наблюдаем именно этот случай.



"СП": - Что в такой ситуации должен делать кабмин?



- Он должен так выстраивать политику, чтобы работодатели повышали зарплаты, и "мигрантские" места занимали рабочие из России. В крупных городах на север и восток от Москвы сильная безработица, и люди там хотели бы получить работу в столице. Но не за нищенскую зарплату, и не в рамках коррупционных схем.



Однако власти по-прежнему уповают на то, что карантин закончится, мигранты вернутся, и они по-прежнему будут их грабить. Источник - svpressa.ru

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