 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая конституция Киргизии расколола общество.Бишкек от "островка демократии" переходит к авторитаризму, - "НГ"
08:44 01.12.2020

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
30.11.2020

Садыр Жапаров не прочь примерить на себя роль диктатора.
В Киргизии продолжаются акции протеста. Политики и представители гражданского общества недовольны попытками нынешней власти провести конституционную реформу, устанавливающую в стране диктатуру одного человека. Референдум по принятию нового Основного закона состоится 10 января, в один день с досрочными выборами президента. Ситуация накаляется, раскол в обществе углубляется, и дело идет к очередному социальному потрясению.

Идея переписать Конституцию Киргизии принадлежит новому главе государства Садыру Жапарову. Сейчас он баллотируется на пост президента страны по старой Конституции, то есть на семь лет. С принятием нового Основного закона у будущего главы государства – а в республике мало кто сомневается, что выборы выиграет именно Жапаров, – открываются возможности руководить страной еще 10 лет (два срока по пять лет).

Именно под него созданная в спешке конституционная комиссия перекраивает Основной закон. Если в прежние времена Аскара Акаева за Киргизией закрепился имидж "островка демократии", то сегодня ее уже называют "ханским каганатом" с "ханституцией".

По предложению Садыра Жапарова в структуру государства введен новый орган – Народный курултай, собирать который два раза в году он будет лично для отчета. Состоять Народный курултай, по замыслу его автора, должен из 2,5 тыс. человек. Стоит напомнить, что идея создания Народного курултая как высшего совещательного органа не новая. Ее вынашивал прежний президент Курманбек Бакиев и даже провел одно такое заседание. Но события апреля 2010 года помешали реализовать эту инициативу в полной мере. Садыр Жапаров решил ее реанимировать.

При этом одновременно снижается роль парламента (Жогорку Кенеша). В него войдут только 90 депутатов – часть по партийным спискам, часть по мажоритарным округам. Для пропорциональной системы избирательный порог будет снижен с 7 до 3%. По мнению политолога Дениса Бердакова, пройти в парламент станет легче, и появится очень много мелких партий. "Серьезные топовые лидеры, которые составляли костяк партийной системы, пойдут скорее всего по мажоритарной системе – просто потому, что так легче, дешевле и стабильнее пройти в парламент, чем по партийным спискам. В целом мы получим ослабление и дробление политической партийности. К слову, и без того слабой", – полагает эксперт.

Президент берет под полный контроль также и правительство, Конституционный суд и всю судебную систему. По мнению киргизских юристов, в предлагаемой форме правления полностью отсутствует система сдержек и противовесов между ветвями власти. Эксперты, работающие над законопроектом, исключили все положения о верховенстве права, многопартийности. Оппозиционная деятельность будет регулироваться.

Политик Равшан Джеенбеков сказал "НГ", что Киргизия движется к сильной президентской власти. "Это очень опасно, особенно после того как в течение 30 лет при всех сильных президентах мы пережили несколько революций и сегодня имеем самую отсталую и бедную страну. Если мы опять все рычаги власти отдадим только президенту, не создавая баланс ветвей власти, то это приведет нас опять к кризису, тупику и трагедии", – отметил Джеенбеков. По его словам, в Конституции также заложена мина замедленного действия в виде нескольких статей и пунктов, использование которых приведет к подавлению свободы слова.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606801440
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