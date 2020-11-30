 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Испытание Байдена Китаем, - Владимир Волошин
08:48 01.12.2020

Что собирается делать победитель выборов в США с несговорчивой Поднебесной во время своего президентства

Владимир Волошин
30.11.2020

Перед будущим президентом США Джозефом Байденом стоит нелегкая задача: избежать войны с Китаем, наладив при этом более-менее сносные отношения с правительством этой страны. Причем, ему придется отдуваться за Дональда Трампа - тот, помимо всего прочего, открыто обвинял КНР в раздувании пандемии коронавируса. Теперь, когда у Трампа осталось не так уж и много времени сидеть в Овальном кабинете, перед уходом он может усугубить отношения с Китаем. Поднебесная, конечно, может "проглотить" обиды со стороны Трампа, но это негативно скажется на взаимопонимании между КНР и США.

Впрочем, больших перемен ждать не стоит. Судя по всему, Байден не отклонится от курса американо-китайской политики, которую установил еще Трамп пару лет назад. Американское общество негативно относится к Поднебесной, к тому же соперничество с Китаем, второй по счету сверхдержавой мира, происходит не только в экономической плоскости. Конечно, в подходах Трампа и Байдена к выстраиванию взаимоотношений с Китаем есть заметная разнца. Уходящий президент США, которому осталось править меньше двух месяцев, отдавал предпочтение развитию внутренней экономики Штатов, а с КНР он вел жесткую антагонистическую игру. Байден же намеревается наладить разрушенные Трампом экономические связи с Китаем, забыв на время трамповскую идею самоизоляции США.

Восстанавливать придется многое. С тех пор, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки, отношения между Китаем и США стали гораздо хуже, чем скажем, лет пятнадцать-двадцать назад. Разгорелась торговая война между этими странами, под ударом оказались такие сферы, как финансы и технологии. Ситуация усугубилась, когда Трамп начал обвинять КНР в сокрытии от мира вспышки заболеваний коронавирусом, которые привели к пандемии. Байден может исправить сложившиеся обстоятельства между странами, если не полностью, то хотя бы частично.

Судя по заявлениям окружения победителя выборов, будущий президент и его администрация собираются выработать более продуманную стратегию в отношении поднебесной, что поставит на паузу американско-китайскую гонку вооружений и взаимный обмен дипломатическими колкеостями, и прекратит торговую войну. Это поможет США выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также США и Китаю предстоит раз и навсегда решить вопрос с Тайванем. КНР считает Тайвань своей территорией, придерживаясь политики "Один Китай", в то время как США считают остров самостоятельным участником переговоров. Байден верит, что мирный дипломатический подход к урегулированию этой проблемы поможет снизить градус напряженности между этими странами. Понятно, что аннексии Тайваня Китаем американцы не допустят: Вашингтон заинтересован в дополнительном рычаге для давления на Поднебесную. Напротив, Пекин всегда считал воссоединение Китая и Тайваня своей первоочередной целью. В последнее время отношения между Китаем и Тайванем испытывали как взлеты, так и падения. Можно сказать, что Тайвань играл большую роль в развитии Китая, а также повлиял на рост военных структур Поднебесной. Надо иметь в виду, что на данный момент КНР вполне может силой решить исход территориального вопроса, связанного с Тайванем.

По понятным причинам Китай высказывается против каких-либо контактов между США и Тайванем. Министр обороны КНР Жэнь Гоцян заявил, что "никому нельзя посягать на священную территорию нашей страны". Также он добавил, что Народно-освободительная армия Китая станет в случае чего бороться с агрессорами, пытающимся присвоить себе территории поднебесной, не забыв упомянуть, что Тайвань - тоже часть КНР.

Хотя Байден и планирует уладить отношения с китайской стороной, некоторые его высказывания, все же, заставляют думать, что будущий президент оставит известную тверность в отношениях с Пекином. К примеру, Байден заявил, что постарается вернуть те отношения между Китаем и США, которые были при Бараке Обаме. При этом можно вспомнить, что при втором сроке президентства Обамы было подписано соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, по сути направленном против КНР. Сейчас же, Китай подписал Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, которое исключило США из сделки, что, конечно же, сказывается отрицательно на отношениях между китайским и американским сторонами. Также США обвиняют Китай в систематичском похищении интеллектуальной собственности Штатов.

Несмотря на это, Пекин и Вашингтон глядят в будущее с оптимизмом. Лидер КНР Си Цзиньпин уже поздравил Джо Байдена с победой, а заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн выразил надежду, что контакт с США при Джо Байдене наладится и станет гораздо лучше. Правда, можно быть уверенным, что напряженность между этими странами никуда не денется и в при худшем варианте развития событий можно ожидать не только обострения "холодной войны", но и возникновению локальных "горячих" конфликтов. Как бы не старался "миролюбивый" Джозеф Байден…

Источник - svpressa.ru
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